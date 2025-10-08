Trip.com泰國優惠｜曼谷/清邁/布吉　機票酒店半價！最多減$500

Trip.com泰國旅遊優惠｜不少港人都喜歡在假期去一趟泰國旅遊，全因泰國集平靚正於一身，不單可以品嘗正宗泰式美食，又可以享受按摩放鬆身心，而且機票住宿超便宜。趁著月底重陽節假期，打工仔請2日年假就可以放5日長假，不妨到泰國chill一chill！現在於Trip.com預訂泰國機票、酒店，最高減高達港幣$500！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

很多港人都喜歡假期去泰國旅行CHILL一下！（Trip.com）

今次Trip.com的優惠涵蓋範圍非常多，泰國的機票、酒店、活動、eSIM都有優惠！酒店最多減港幣$200、機票最多減港幣$100！而且逢星期三更可以搶機票+酒店／機票半價優惠，搶高達港幣$500優惠！

泰國機票+酒店套票最高減HK$500

預訂「泰國機票+酒店套票」產品稅後（不含保險、附加服務等其他費用）， 並於訂單填寫頁輸入指定優惠代碼，即可享半價即時折扣優惠，最高減港幣$500

旅行期限：即日起至2025年11月30日

活動頁面：Trip.com 玩轉泰國

機票半價優惠最高減HK$500

預訂泰國機票稅前（不含保險、附加服務等其他費用），結帳輸入指定優惠代碼，即可享半價即時折扣優惠，最高減港幣$500。同一訂單必須包括香港來往泰國（只限曼谷、清邁、布吉）機票

旅行期限：即日起至2025年11月30日

活動頁面：Trip.com 玩轉泰國

泰國酒店優惠減8%

於Trip.com預訂泰國飯店（需選擇預付房型），於飯店預訂頁面輸入優惠碼，即可享8%折扣，最高折扣港幣$100，每個帳戶最多可以使用3次

預訂日期：即日起至2025年10月31日

旅行期限：即日起至2025年11月30日

優惠代碼: HKGOTHHOTEL

泰國航班優惠減HK$100

於Trip.com預訂前往泰國的航班滿港幣$2,000，可減港幣$100

預訂日期：即日起至2025年10月31日

旅行日期：即日起至2025年11月30日

優惠代碼：HKGOTHFLIGHT

泰國一日遊95折

於Trip.com預訂泰國一日遊即可享95折優惠

使用日期：即日起至2025年11月30日

輸入優惠碼：GOTHDAYTOUR

泰國 eSIM 94折

於Trip.com預訂指定泰國eSIM產品享94折

使用日期：即日起至2025年11月30日

輸入優惠碼：GOTHESIM

泰國酒店最高減$200

於Trip.com預訂泰國酒店滿港幣$2,000即減港幣$200；滿港幣$1,200即減港幣$120；滿港幣$500即減港幣$80

使用日期：從領取優惠代碼起計 7天內有效

旅行日期：即日起至2025年11月30日

優惠代碼: GHTAQBBPQC

即睇泰國曼谷精選酒店：

曼谷酒店推介【1】洲至奢選曼谷新浩中央酒店（Sindhorn Midtown Hotel Bangkok Vignette Collection - an IHG Hotel）

洲至奢選曼谷新浩中央酒店（Sindhorn Midtown Hotel Bangkok Vignette Collection - an IHG Hotel）鄰近四面佛、三面佛及曼谷暹羅海洋世界，距離BTS七隆站亦只需步行8分鐘，地理位置優越！酒店提供393間客房及套房，配備私人浴室、各規格電源插座、遊戲機等，部分房間亦設有客廳、飯廳及臥室等。酒店提供無邊際游泳池、健身室、桑拿等設施。

洲至奢選曼谷新浩中央酒店（Sindhorn Midtown Hotel Bangkok Vignette Collection - an IHG Hotel）

房價：人均HK$450起（標準雙床房）

地址：68 Langsuan Rd, Soi Langsuan, Khwaeng Lumphini, Khet, 10330, 巴吞旺區, 曼谷, 泰國

交通：七隆站步行8分鐘

洲至奢選曼谷新浩中央酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

曼谷酒店推介【2】曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）

曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）於2024年12月4日正式開幕，座落於曼谷大型全新地標「One Bangkok」，觀光出行都方便！酒店共有260間客房與套房，配備免費迷你吧、數碼電視、打卡浴缸及淋浴間，家具和設備都是高級名牌品！酒店附設水療中心、室外泳池、24小時健身室、餐廳及酒吧等設施，並提供收費的24小時來回機場班車，非常貼心！

曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）

房價：人均HK$1,740起（豪華特大床房）

地址：189 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand, 10330

交通：LUMPHINI站步行8分鐘

曼谷麗思卡爾頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

曼谷酒店推介【3】曼谷瑪杜拜迪酒店，傲途格精選（Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection）

Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection於2023年9月全新開幕，是萬豪集團旗下Autograph Collection系列的酒店品牌，位於曼谷心臟地帶Sukhumvit，距離BTS「Thong Lor」站僅3分鐘步程，鄰近亦有Wat That Thong寺廟、Wow Park、MIGHTY X等景點，亦有酒吧及餐廳等，地理位置相當不錯！酒店提供7種不同房型，無論是家庭旅客還是情侶住宿都適合。客房採用簡約時尚設計，雖然以墨綠、灰、啡等大自然色系為主調，但房間擁有大面積景觀窗，採光度十足，寬敞舒適。部分客房更配備浴缸及露台，讓你可以好好放鬆！酒店室外泳池亦位處高樓層，絕對可以嘆盡曼谷城市靚景！

Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection

房價：人均HK$609起（豪華房(特大床)）

地址：22 Soi Sukhumvit 53, Sukhumvit Road, North Klongtan, Wattana, Bangkok

交通：BTS「Thong Lor」站步行3分鐘

Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多東南亞酒店推薦👇

新加坡酒店｜吉隆坡酒店｜沙巴酒店｜峇里島新酒店｜胡志明市酒店｜富國島酒店｜河內酒店｜峴港酒店｜曼谷酒店｜布吉酒店｜清邁酒店｜芭堤雅酒店｜華欣酒店

更多澳門酒店推薦👇

澳門酒店｜澳門新酒店｜澳門親子酒店｜澳門五星酒店｜珠海酒店

更多香港酒店推薦👇

香港新酒店10間｜香港平價酒店12間｜香港親子酒店10間

香港Staycation酒店10間｜香港海景酒店12間