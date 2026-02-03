曼谷Villa推介｜10大必住！私人游泳+庭園／可住18人／人均$209起

曼谷Villa推介2026｜去泰國旅行，除了住酒店，亦有不少人選擇住Villa，不但空間更大，而且可以多人一起住在同一空間！《香港01》「好食玩飛」整合10間曼谷Villa，有部分為奢華酒店的單棟Villa，有部分亦提供私人泳池及私人庭院，最多可容納18人入住，人均只需$209起！



曼谷Villa推介【1】曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）於2020年開幕，僅用了4年時間便躍升至全球最佳酒店榜首！酒店101間套房及聯排別墅皆能飽覽帝王湄南河的景色，且配備陽台、打卡大浴缸、休息區、免費迷你吧等設施，別墅內更有私人泳池！酒店亦附設餐飲設施、無邊際游泳池、高爾夫球場、公共浴池、足浴、土耳其澡堂、Spa等休閒娛樂體驗。

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）

房價：人均HK$3,188起（河濱特大床房）

地址：300/2 Charoenkrung Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok

交通：鄭皇橋站步行14分鐘

曼谷Villa推介【2】暹羅度假村（The Siam）

暹羅度假村（The Siam）於2009年開幕，酒店設計風格復古獨特，像住在藝術館一樣，更會有管家全程負責，絕對是非常好的體驗！酒店擁有38間套房及聯排別墅，房間每個角落都是打卡位，連浴缸都非常精緻，別墅內更設有私人泳池及庭園，酒店亦配備室外游泳池、健身室、桑拿、桌球室等設施，餐廳的早餐種類亦非常多，絕對值回票價！

暹羅度假村（The Siam）

房價：人均HK$2,019起（暹羅套房；包早餐）

地址：3/2 Thanon Khao, Vachirapayabal, Dusit District, Bangkok

交通：曼坡站車程14分鐘

曼谷Villa推介【3】曼谷德瓦別墅度假村酒店（Villa Deva Resort & Hotel Bangkok）

曼谷德瓦別墅度假村酒店（Villa Deva Resort & Hotel Bangkok）於2022年開幕，距離帕蓬夜市、王權雲頂大廈、是隆夜市等不到5分鐘車程。酒店提供43間房，配備庭園景觀露台、半開放浴室及浴缸，房間樓底很高，舒適感十足，別墅房型更設有私人游泳池，最多可容納6人入住！酒店另設戶外無邊際游泳池、健身室、Spa、餐廳等設施。

曼谷德瓦別墅度假村酒店（Villa Deva Resort & Hotel Bangkok）

房價：人均HK$579起（豪華雙床房 - 池景）

地址：88 Soi Sathon 1 ( Atthakan Prasit ), Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand

交通：是樂園站步行9分鐘

曼谷Villa推介【4】沃爾頓套房素坤逸（Walton Suites Sukhumvit）

沃爾頓套房素坤逸（Walton Suites Sukhumvit）於2019年開幕、2024年翻新，現在擁有52間公寓式套房及別墅。房間內均劃分了臥室、廚房、客廳及飯廳等空間，設備完善且設有露台。別墅則位於頂層，另提供寬敞的戶外平台、草坪及私人泳池。酒店另設天台游泳池、兒童遊樂場、健身室、餐廳及免費私人停車場，並提供免費車站穿梭巴士服務。

沃爾頓套房素坤逸（Walton Suites Sukhumvit）

房價：人均HK$278起（高級房 L 一卧室套房）

地址：39 Sukhumvit 39, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

交通：鵬蓬站步行18分鐘

曼谷Villa推介【5】素坤逸SHAN別墅（Shan Villas Sukhumvit）

素坤逸SHAN別墅（Shan Villas Sukhumvit）坐落於曼谷中心地段，於2021年開幕，共有42間客房及別墅。房間均設有露台，景觀開揚、光線明亮舒適，別墅另帶私人游泳池、露台、廚房、飯廳等空間，可容納多達10人入住！酒店同時配備室外游泳池、餐廳及免費停車場。

素坤逸SHAN別墅（Shan Villas Sukhumvit）

房價：人均HK$209起（豪華特大床房）

地址：14/1-4 Soi On Nut 18, Khwaeng Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250, Thailand

交通：翁聿站車程5分鐘

曼谷Villa推介【6】考艾MYS酒店（Hotel Mys Khao Yai）

考艾MYS酒店（Hotel Mys Khao Yai）於2023年3月全新開幕，坐落在曼谷東北近郊的考艾。酒店四周被山林圍繞，建築以純白透明設計打造，房內則以白色色調搭配木系元素的日系風格設計。酒店提供23間客房、套房及別墅，設有戶外平台、私人浴室、咖啡機等，別墅房型另設私人溫水游泳池及景觀浴缸，部分房型更擁有投影機及PS5遊戲機！

考艾MYS酒店（Hotel Mys Khao Yai）

房價：人均HK$419起（一卧公寓房；包早餐）

地址：219, Moo 4, Mu Si Subdistrict, Pak Chong District, Nakorn Ratchasima

交通：曼谷機場車程2.5小時

曼谷Villa推介【7】黑色王國別墅（The Black Kingdom）

黑色王國別墅（The Black Kingdom）於2022年開幕、2024年翻新，提供僅1棟經典西式別墅。別墅內提供4間卧室、5間浴室、廚房、桑拿房、私人泳池等設施，可容納8人入住。

黑色王國別墅（The Black Kingdom）

房價：人均HK$768起（經典西式別墅；8人入住）

地址：5 3 Charan Sanitwong 84 Alley, Bang O, Bangkok, Thailand

交通：曼奧站步行8分鐘

曼谷Villa推介【8】曼谷市中心七卧室獨棟泳池別墅（Seven bedroom pool village）

曼谷市中心七卧室獨棟泳池別墅（Seven bedroom pool village）於2024年開業，坐落於曼谷市中心，提供僅1棟獨棟泳池別墅。別墅內擁有7間睡房，合共9張大床，可以容納18人入住。別墅內亦提供私人泳池、停車場、遊戲室、戶外平台及客廳。

曼谷市中心七卧室獨棟泳池別墅（Seven bedroom pool village）

房價：人均HK$320起（曼谷市中心七卧室獨棟泳池別墅；18人入住）

地址：189/9 Soi Prachan Khadi, Sukhumvit 39, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok

交通：鵬蓬站車程11分鐘

曼谷Villa推介【9】市中心Ekkamai5卧別墅（"Siam X5" Downtown Ekamai 5 Bedrooms）

市中心Ekkamai5卧別墅（"Siam X5" Downtown Ekamai 5 Bedrooms）於2024年開幕，提供6間私人泳池別墅，可容納多達10人入住。別墅設計融入泰國熱帶風情，配備私人泳池、戶外平台、客廳等空間，且擁有多達5間臥室，並提供免費保母及漂浮下午茶。酒店另設有室外泳池、洗衣間及免費停車場。

市中心Ekkamai5卧別墅（"Siam X5" Downtown Ekamai 5 Bedrooms）

房價：人均HK$546起（4卧私人泳池別墅；9人入住）

地址：7 Soi Suk Chai, Khwaeng Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok, Thailand

交通：億甲邁站步行9分鐘

曼谷Villa推介【10】4Br Modern Art Villa

4Br Modern Art Villa於2024年開幕，是以復古格調設計的單棟式別墅。別墅內配有4間卧室、起居室、帶迷你吧和咖啡機的設施齊全的廚房以及4間帶淋浴設施和免費洗浴用品的浴室。此外，Villa亦提供免費 Netflix串流服務與黑膠唱片機。

4Br Modern Art Villa

房價：人均HK$444起（整套別墅；10人入住）

地址：89/5 Soi Phasi, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

交通：通羅站車程10分鐘

