天文台料周三炎熱分區33度　開冷氣馬上調低溫度大錯！1招速降溫

炎熱天氣｜開冷氣｜家居知識｜天文台預料，受偏南氣流影響，本港明日起（23日）天氣繼續炎熱，多區氣溫超過攝氏30度，其中下午的上水更預計達33度。遇上炎熱天氣，不少人會選擇馬上開大冷氣，希望快點降溫。然而，這樣做原來不單沒有效果，更會令耗電量上升。有日本電視節目教做一個步驟，可令室溫在2分鐘內即快速下降，而且慳電更環保。



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據天文台九天天氣預測，明日起（23日）至周四（24日），本港最高氣溫達30度。（天文台官網截圖）

天文台料，受偏南氣流影響，本港明日起（23日）天氣繼續炎熱及有一兩陣驟雨。此外，天文台亦預料，隨後一兩日將有一道低壓槽靠近沿岸地區，令該區驟雨增多及有雷暴。周末期間，本港將受強風程度的偏東氣流影響，氣溫稍為下降。

據天文台九天天氣預測，明日起（23日）至周四（24日），本港最高氣溫達30度。分區預測顯示，周三下午2時，本港多達7個地區超過30度，其中上水更達33度。

分區預測顯示，周三下午2時上水更達33度。（天文台官網截圖）

面對炎熱天氣，不少人會選擇開冷氣消暑，但怎樣才能令冷氣機更快變涼？

日本綜藝節目《日本人の3割しか知らないこと 》曾進行實測，顯示原來冷氣機遙控器上顯示的溫度愈低，不代表降溫馬上會發生。原來，只要在開冷氣時調整一個功能，就可以達到快速降溫的效果，同時為家居慳電！另一方面，有人會選擇開風扇睡覺，但是有日本醫生指出，睡覺時千萬不要將風扇對著自己，否則只會愈睡愈累？

《日本人の3割しか知らないこと 》節目截圖

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知多啲：手提風扇用錯消暑變中暑？日本醫生教一招體溫即降6°C

天氣炎熱，隨身帶著一部迷你風扇已經是離開「冷氣房」時的指定動作！不過，不知大家有沒有試過用這類「消暑神器」時，迎面吹出來的風不但無法為身體降溫，反而會愈吹愈熱！早前，有日本醫生指在超過攝氏35度或以上的高溫天氣下吹風扇，就像在太陽底下吹風筒一樣，隨時消暑變中暑！夏天想正確消暑，又有甚麼方法可以極速降溫？怕熱人士必睇一招吹風扇體溫秒降6°C👇👇

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不過使用這個方法時，必需注意一件事，否則容易帶來反效果？即睇全文：手提風扇有技巧！日本醫生教一招體溫即降6°C 用錯消暑變中暑？

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