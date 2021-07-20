【一號風球/熱帶氣旋/查帕卡風球】踏入風季，為大地帶來狂風大驟雨。天雨路滑，最怕就是鞋底跣導致意外跌倒，甚至受傷！近日有日本電視台根據日本警視廳推薦的方法，分享4招日本警視廳傳授的生活小秘訣，並實測一招利用簡單小物貼在鞋底，即可達到防滑效果，而且可以維持一整天並不易脫落，雨季必學！



【1】低成本防滑貼士

天雨路滑，如果鞋底已經磨損或在下雨時容易滑倒，有甚麼方法可以逃過跣低或跌倒的命運？原來只要用一樣可以隨身攜帶的小物，就可以避免意外發生！

（ANNnews@YouTube）

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同場加映：雨天晾衫好難乾？日本專家教10招快乾貼士！

夏天為大地帶來雨水，遇上惡劣天氣加上空氣悶熱潮濕，剛洗完的衣服總是特別難乾，室內晾衣更隨時還會散發出一陣陣「噏味」，令人非常頭痛！《香港01》旅遊頻道記者整合10招日本家務達人傳授的快速乾衣貼士，只要用正確的方法晾衣，就可以大大縮短乾衣時間，同時避免室內晾衣出現難聞的異味！👇👇掛窗邊原來一直做錯？即按圖睇日本專家教10招快速乾衣法👇👇

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晾衣地點原來都好有講究！即睇全文：雨天晾衫好難乾！日本專家教10招快乾貼士 掛窗邊就錯了？