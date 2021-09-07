【酒店熱話 / Staycation熱話 / 中伏】近日有女住客於Facebook發文，分享花$5300去The Upper House奕居酒店Staycation時中伏的經歷。她貼出酒店Room Service晚餐圖片，價值$418，但不論份量、味道和賣相，都令人失望，直指：「我諗我去間茶記都好過佢！」



有女住客發文分享去The Upper House Staycation時中伏的經歷。（FB @ 香港 Staycation 酒店交流谷）

最近有女住客於Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷 」發文分享自己花$5300去The Upper House Staycation時中伏經歷。她指在叫酒店Room Service服務時，自己與朋友一共點了數個主菜分享，但是食物不論是賣相以及味道都不太討好，當中售$418的「Patagonian Toothfish」更是沒有賣相可言，「睇相就見到條魚無汁，兩條菜係燶！」而且份量少，令她大感中伏：「我就係要俾大家睇吓條魚有幾離譜下，可以拎嚟serve客先絕。」

事主指自己後來要再額外叫外賣，直指：「我諗我去間茶記都好過佢！」👇👇👇其他食物味道又如何？即睇事主食後感👇👇👇

事主帖文引來接近200名網民留言，大部分網民都表示同情事主的遭遇，指「$380加一好貴囉，咁大嚿仲要乾嘅……」、「睇到碟魚同burger真係嘩咗出嚟！」、「啲食物半價都唔值，碟魚真係好過份！」有人指自己上年曾入住過The Upper House，食物有擺盤而且味道不錯，沒想到現在的質素下降。

不過有網民指The Upper House最著名的是地中海菜酒店餐廳Salisterra，Room Service的食物較差是正常，事主回應：「就算係room service，啲嘢食都唔應該係below quality！」又指自己之前在其他酒店叫Room Service，食物的賣相味道都不錯。👇👇👇其他網民點睇？即睇網民留言👇👇👇

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去五星級酒店Staycation最少也要$3000一晚，對食物質素有要求也是人之常情。不過每個住客得到的體驗和感受都不同，在Staycation之前可以先參考其他人經驗才入住，避免中伏。

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😠同埸加映：5大Staycation討厭行為😠

去Staycation最想就是安安靜靜地享受悠閒假期，但有時遇到乞人憎住客便非常頭痛！在Staycation期間遇上他們，分分鐘破壞放假心情！《香港01》旅遊頻道記者盤點了5種Staycation的乞人憎住客行為，即睇下文睇睇自己有沒有遇過這5種人！😠😠😠點圖即睇5大Staycation住客乞人憎行為👇👇👇

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