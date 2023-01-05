噴射飛航復航！繼金光飛航公布將於1月頭復航後，噴射飛航今日（5日）宣布即將復航，而且每日16班船往返香港及澳門，而且即將開售澳門船票日期，如果打算去澳門的朋友，記得要bookmark定時間買澳門船票。

噴射飛航復航！每日16班船往返港澳 附開售澳門船票日期及時間

噴射飛航指，由於香港特區政府今日宣佈於2023年1月8日恢復上環港澳碼頭運作，所以亦宣佈噴射飛航復航港澳航線將於1月8日復航，並於1月6日中午起開售船票。

圖片來源：官網

噴射飛航復航初期，暫時每天提供16班船往返香港、澳門，並先開通澳門氹仔北安碼頭往來上環港澳碼頭航線。目前有數個購買噴射飛航復航澳門船票方法，包括可以到港澳售票處或官網購買。

【噴射飛航復航】上環至氹仔航綫

航線：上環港澳碼頭 ↔ 澳門氹仔北安碼頭

開售日期：由1月6日中午起

服務時間：

上環港澳碼頭開出 07:30、09:00、10:00#（不適用於周五及日）、10:30、12:00、13:00、14:00、15:30

氹仔客運碼頭開出 09:00、10:30、11:30、12:30、14:00、15:00#（不適用於周五及日）、15:30、17:00



價錢（以下票價為官網公佈為準）

普通位：平日日頭$ 160；週末及假日日頭$ 175；夜晚$ 200

豪華位：平日日頭$ 335；週末及假日日頭$ 360；夜晚$ 380



售票途徑

1. 港澳售票處(復航初期開放時間)

香港︰上環信德中心3樓噴射飛航售票處 (開放時間︰9am-8pm)

澳門︰外港碼頭噴射飛航售票處(開放時間︰9am-6pm)

氹仔客運碼頭噴射飛航(開放時間︰10am-6pm)



2. 噴射飛航官網︰www.turbojet.com.hk

