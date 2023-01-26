【姻緣石行山路線】正值農曆新年，想新一年成功脫單、「出Pool」，一定要把握初六、正月十六及二十六去拜姻緣石！記者整合4大香港姻緣石、姻緣樹行山路線，據聞「千億新抱」徐子淇拜過其中一處姻緣石後，更成功嫁入豪門做少奶奶。想親身去祈求姻緣石賜予好姻緣，就要留意姻緣石、姻緣樹地點、交通及行山路線喇！

姻緣石行山路線4大推介！寶雲道求姻緣必去/慈雲山林村！脫單必去

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（資料圖片）

相傳農曆初六、十六及二十六，是拜神最靈驗的吉日。各位想「出Pool」的單身人士，如果都想趁農曆新年去增添桃花運，不如去全港各區拜拜姻緣石及姻緣樹，祈求上蒼開眼賜予一段好姻緣！

本港有4大姻緣石及姻緣樹，本文整合姻緣石及姻緣樹地址及交通方法，部份姻緣石及姻緣樹位於大熱郊遊路線及行山路線，大家記得留意日期，加上記者為大家介紹的行山路線詳情，方便大家求脫單同時行個大運，增加脫單機率！

姻緣石行山路線【1】灣仔寶雲道姻緣石

灣仔寶雲道姻緣石一直有「求配偶得配偶、求子嗣得子嗣」的傳聞，據聞連「千億新抱」徐子淇都去拜過姻緣石，最後嫁給李家誠成幸福少奶奶！

傳說中，二次世界大戰結束後，一名日本憲兵與中國女子相戀，但兩人的姻緣遭家人反對，因此兩人私奔到山上雙宿雙棲，最後卻餓死山頭化為石頭，即現時的姻緣石。後來他們託夢給北角一帶的婦女，並許諾會撮合所有向其膜拜的有情人。

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灣仔寶雲道姻緣石被塗上紅油，聞說獨身男女都可以在此求得良緣，而拍拖中的情侶則可祈求感情穩定、早日開花結果。

寶雲道姻緣石在寶雲道健身徑之上，大家拜完姻緣石，更可順路參觀一座維多利亞城界碑及一項大潭水務古蹟，是一石二鳥的求姻緣兼行大運好去處。

【姻緣石行山路線】灣仔寶雲道姻緣石

路線：寶雲道 --> 姻緣石 --> 太古廣場

交通：於灣仔港鐵站A3出口出，到皇后大道東乘15號巴士（往山頂方向）至港安醫院下車，然後沿寶雲道步行約30分鐘到達；或於金鐘德立街乘24A小巴到肇輝臺總站，再上樓梯直達姻緣石位置。



姻緣石行山路線【2】慈雲山姻緣石

慈雲山姻緣石位於慈雲山觀音廟旁邊，是十分隱世的一塊姻緣石。大家可以順道參觀歷史悠久的觀音佛堂，其中的「水月宮」更是建於清咸豐三年（1853年），是難得保存完整的古蹟。大家只要從水月宮旁邊的樓梯拾級而上，就會看到刻上「姻緣石」的巨石。

（圖片來源：東華三院廟宇及文化推廣服務網站）

姻緣石上牽滿紅線，寓意到來祈求姻緣的人能早日覓得命中紅線的另一半。大家拜石之後，需要誠心伏石假寐，以獲得「啟示」，知道將來婚姻狀況。

慈雲山的姻緣石藏於山上，所在位置景色豁然開朗，能俯瞰九龍區景色，相信此姻緣石吸收盡日月靈氣。拜過姻緣石，大家不妨順便行一下慈觀古道。

【姻緣石行山路線】慈雲山姻緣石

路線：慈正邨 --> 太陰娘廟 --> 慈觀古道 --> 沙田坳道 --> 慈雲山觀音廟 --> 慈正邨

交通：於黃大仙小巴站乘搭37M小巴至慈正邨正暉樓落車，入邨往上，在豐華街斜路上去太陰娘廟入口。



姻緣石行山路線【3】林村許願樹

相信大家對林村許願樹並不陌生，除了在農曆新年期間，前往參拜並拋寶牒許願，以祈求來年順利平安外，其實林村許願樹亦可祈求姻緣與桃花！藝人杜如風在2015年就曾到許願樹祈福，希望能夠「出Pool成功」。

（資料圖片）

除了林村許願樹外，大家可順道行至附近的林村河起步，行牛牯嶺行山徑及蝴蝶山徑，可以看到香港北區一帶的景色，是一條輕鬆的行山路線。

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【姻緣石行山路線】林村許願樹

路線：林村 -->林村許願樹 --> 林村河--> 牛牯嶺行山徑 --> 箕勒仔

交通：於大埔墟港鐵站，乘64K號九巴至放馬莆站；或乘25K號小巴，在林村許願樹站下車。



姻緣石行山路線【4】吉澳姻緣樹

吉澳是座位於本港東北面的小島，吉澳以百年姻緣樹、印洲塘觀景台、吉澳正宗手打墨魚丸、客家菜以及吉澳故事館聞名。在碼頭附近的天后宮前有棵生長形態奇特的老榕樹，就是傳說中的姻緣樹！

（漁農自然護理署圖片）

傳說中只要坐在樹下，只想著心儀對象，並等待有落葉飄到頭上，就會覓得美好姻緣。不過亦據聞姻緣樹只保佑男士，女士不宜，想求得良緣的男士們不要錯過了！

漁農自然護理署於2021年9月推出吉澳文化徑，進一步推廣吉澳的歷史、文化與非物質文化遺產，大家去吉澳拜姻緣樹時，不妨在周邊感受一下吉澳獨特的風土人情，再去行山！

詳情可按下面連結了解：

【姻緣石行山路線】吉澳姻緣樹

路線：吉澳大街 --> 高地頂觀景台 --> 高棚頂 -->吉澳天后宮及姻緣樹

交通：於馬料水碼頭乘搭來往吉澳的船，上午9時正開出，回程為下午3時半。

備註：來往馬料水碼頭至吉澳/鴨洲的航線逢星期六、星期日及公眾假期運行。



參拜姻緣石必知+準備工夫！

參拜姻緣石的程序其實與一般拜神一樣，需要事先準備好香燭及祭祀用品。到達姻緣石或姻緣樹前，先向神明三鞠躬，並報上自己的姓名、出生年月日及地址，鞠躬後說出自己所求。

祈求完畢後即可返回廟宇，取得姻緣符，轉風車後離開。不過各地的求姻緣程序或會因風土習俗或有不同，不清楚整個參拜姻緣石或姻緣樹過程的話，記得先向廟宇的工作人員了解。

最後最後！大家謹記摸摸姻緣石才走，因為據聞摸過姻緣石，所求的會更靈！希望大家新一年都可以心想事成，單身者蜜運成功、有伴侶幸福美滿！