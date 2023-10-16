深圳按摩場7大推介！泰式/中式揼骨+採耳$66起！福田羅湖過夜按摩

深圳按摩場推介！深圳揼骨按摩放鬆是不少港人喜愛的活動之一，然而深圳按摩場林立，有時令人難以選擇，本文就集合7大深圳按摩推介，涵蓋羅湖及福田口岸，部分性價比極高，每小時人均低至58元人民幣（約$66港元）。如想乘搭高鐵前往，也可以看看香港高鐵3大購票方法！

深圳按摩場7大推介！中式/泰式按摩+採耳$66起 超高質過夜按摩場

深圳按摩場推介【1】皇室假期美食水療會（羅湖區）

提及深圳必去按摩場，位於羅湖區的皇室假期，疫情前已有不少港人光顧。皇室假期內部寬敞，經過翻新後場地變得更加舒適，例如有按摩區、自助娛樂休閒區、自助水果及飲品區等，皇室假期提供揼骨按摩、水療、汗蒸等類型，做中式按摩項目兼玩足24小時，經網上平台預購，每人約299元人民幣起。

深圳按摩場推介【1】皇室假期美食水療會

地址：深圳羅湖區春風路2020號金色都滙1樓至5樓

交通：乘坐深圳地鐵至向西村站，步行1分鐘即可



深圳按摩場推介【2】深圳太平洋休閒超市（羅湖區）

深圳太平洋休閒超市位於羅湖萬象城及東門商圈附近，雖然名為超市， 但實際上是一站式休閒會所，提供一系列按摩、水療服務，屬深圳老牌按摩場，包括有中式按摩、泰式按摩、推油按摩、24小時桑拿、女士擦背等類型，部分按摩套餐包括自選項目及美食，女性顧客指定時段消費更可享半價，每人268元人民幣起。

（圖片來源：美團）

深圳按摩場推介【2】深圳太平洋休閒超市

地址：深圳羅湖區嘉賓路太平洋商貿大廈

交通：地鐵1號線國貿E出口出站，步行約5分鐘



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深圳按摩場推介【3】廣益子桑拿中心（羅湖區）

位於羅湖口岸附近的深圳按摩場，廣益子桑拿中心絕對是抵價之選，雖然裝修相對殘舊，但環境尚算乾淨，位置方便次餘，最重要是價格親民，1小時專業中式按摩最平僅需58元人民幣，消費指定金額更可以享用採耳、修腳刮痧等額外服務，不少港人去過都認為非常抵玩！

（圖片來源：美團）

深圳按摩場推介【3】廣益子桑拿中心

地址：深圳市羅湖區羅湖口岸交通樓

交通：從深圳火車站步行約650米



深圳按摩場推介【4】密Spa休閒會所（羅湖區）

除了舊牌深圳按摩場，近年羅湖區亦有不少全新按摩場，其中位於羅湖口岸附近的密Spa休閒會所，最近最新開張，裝修不但極具文青風格，而且環境寬敞整潔，空間感十足，提供調理中式按摩、泰式按摩、桑拿等類型服務，90分鐘168元人民幣，只要做全身按摩就可以過夜，按摩場更會免費提供水果及宵夜，性價比極高！

深圳按摩場推介【4】密Spa休閒會所（羅湖區）

地址：深圳市羅湖區水貝水田二街20-1號

交通：從羅湖口岸深圳火車站步行



深圳按摩場推介【5】湯崎（福田區）

深圳按摩場必定會想起水立方，不過現時已改名為湯崎。位於深圳福田口岸附近的湯崎（水立方，）是最為港人熟悉的深圳按摩場之一，深受不少港人歡迎。湯崎設有逾300間按摩房，並提供各式水療設施，加上地理位相當近，步行10分鐘就可以去揼骨放鬆，慳盡時間之餘，更可以享用內部齊全的娛樂設施例如KTV、電影等，絕對是假日好去處！

水立方原本門面（圖片來源：trip.com）

深圳按摩場推介【5】湯崎（福田區）

地址：深圳福田區福田口岸港城華庭裙樓1至6樓

交通：經落馬洲福田口岸過關後步行約10分鐘



深圳按摩場推介【6】泰姬SPA傳統泰式按摩（福田區）

位於深圳福田區都有泰式按摩場，泰姬SPA傳統泰式按摩主打正宗泰式按摩，包括泰式古法按摩、泰式香薰暖油SPA、泰式頭療按摩等，店內最大特色是裝修極具泰國特色，而且高樓層景觀開揚，絕對可以讓人心身放鬆，60分鐘泰式精油SPA收費258元人民幣！

深圳按摩場推介【6】泰姬SPA傳統泰式按摩（福田區）

地址：深圳市福田區沙嘴路8號綠景紅樹灣壹號

交通：深圳地鐵7號線上沙站C出口步行600米



深圳按摩場推介【7】東方園（福田區）

位於深圳福田口岸附近的東方園，同樣是近年人氣旺盛的深圳按摩場之一。東方園裝潢新淨，提供各式按摩、水療服務， 最令人覺得驚喜的是，按摩場會為顧客無限供應水果及飲料，長期顧客眾多，因此繁忙時間或需輪候入場，建議想前去體驗的朋友最好提前預約。

（圖片來源： 百度地圖）

深圳按摩場推介【7】東方園（福田區）

地址：深圳福田區金田南路文化中心2009號

交通：乘坐深圳地鐵至福民站，再步行3分鐘

