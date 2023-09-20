深圳好去處｜7大深圳南澳好去處打卡推介　小鐮倉/大鵬所城附交通

深圳南澳好去處！深圳南澳好去處推介！深圳南澳（大鵬半島）成為大熱景點，除了因為人流相對稀少，灣區內其實亦有甚多好玩景點，其中就有7大南澳好去處推介，包括浪漫紅燈塔、沙灘、古城等特色景點，更加有極靚海景供打卡，尤如走入天涯海角，大家不要錯過。順便看看南澳酒店推介，風景如畫，大家想預訂記得提早，因為旅客愈來愈多。相關文章︰深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景/露天風呂/蓮塘口岸去方便（文章內提及之價錢以發稿日期為準）。亦可以順道留意福田酒店推介及深圳市酒店推介以及Agoda/Trip.com酒店優惠情報。

（圖片來源：小紅書）

深圳南澳好去處【1】紅排角燈塔

紅排角燈塔位於紅排角海岸線最東端，可以在紅排角沙灘沿海岸線步行大約200米，便可以看到人氣打卡熱點的紅白色燈塔，但屬島上最難到達的燈塔，若要近距離欣賞，需要經過一堆岩石，因此大家前行亦需多加注意。

（圖片來源：小紅書）

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深圳南澳好去處【2】海角燈塔

位於鹽田海濱棧道的盡頭，矗立著一座紅白間隔的燈塔，名為背仔角燈塔，由於位於海的盡頭，因而又稱「海角燈塔」，日落時分亦有不粉旅客特意前往，欣賞日落餘暉。

深圳南澳好去處【3】大鵬海貝灣

大鵬海貝灣屬較小眾海域，這裡有濱海綠道，並有不少藍白色的房屋，可以看到延綿的海岸線，海水清澈見底，絕對適合愛靜清的朋友！而位於大鵬海貝灣入口處更有一座燈塔，外觀同樣為藍白色，配搭斜間紋路的設計甚具美感，在蔚藍海岸下更顯浪漫，打卡一流！

深圳南澳好去處【4】白沙灣公園

若想休閒放鬆心情，白沙灣公園就有一大片位於海邊的中央草地，人煙相對稀少，有足夠時間的話更可以露營，與友人或家人於海邊休憩，亦可在附近的沙灘上趕海、撿蠔殼，或在小樹林裡散步，非常寫意！

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深圳南澳好去處【5】南澳第一沙灘

南澳都有超靚沙灘！深圳南澳第一沙灘位於南澳島的最南端，三面環海，在這裡可以飽覽天際海景，而且海水清澈見底，有「小馬爾代夫」之稱，該處更有周星馳《美人魚》的拍攝取景地，吸引不少影迷前往。

深圳南澳好去處【6】官湖村

深圳南澳亦有日系文青之地！位於大棚半島內的官湖村，向來有「深圳小鐮倉」之稱，整個村內頗有日系街道風味，大部分為色彩豐富的房屋，坐落著不少特色民宿、餐廳，村內更有一個小沙灘，在這裡觀看日落是不錯的選擇。

深圳南澳好去處【7】大鵬所城

深圳南澳灣都有古城！大鵬所城是不少遊客都會前往的熱門景點，城內有不少值得一看的古樸建築，不論大街還是巷弄，都可以感受到充滿韻味的氣息，青石皮隨處可見，古城內亦有甚多民宿、咖啡店、酒吧及美食，值得遊玩一番。

深圳南澳好去處｜南澳灣 （大鵬半島） 詳情

地址：深圳市東南部海岸大鵬半島

前往方法：

【1】深圳蓮塘口岸地鐵站D出口，步行約3分鐘至廣嶺公交站，乘坐E11路至南澳水產市場站，再轉乘M321路至南澳洋疇灣站。

【2】深圳福田口岸地鐵站乘搭4號線至市民中心站，換乘2號或8號線至蓮塘口岸地鐵站。

