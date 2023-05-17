日本機票︳HK Express日本鹿兒島快閃優惠$298起　來回連稅$1324

HK Express日本鹿兒島平機票有優惠，HK Express突發推出日本機票優惠，香港至鹿兒島單程$298起，來回連稅最平$1,324起，包寄艙行李不用$2,000即飛日本。預訂日子至今日為止（5月17日），出發日期由6月5日至8月31日，有興趣的朋友記得留意。



HK Express鹿兒島機票 單程$298起

HK Express（香港快運航空）再次推出日本機票優惠，今次機票優惠目的地為日本鹿兒島，快閃優惠期間單程一律$298起，來回連稅低至$1,324起。鹿兒島機票以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（圖片來自官方）

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根據記者今日（17日）在官網機票搜尋器查詢，仍然有大量鹿兒島平機票發售，$298機票主要集中在6月及8月。6月7日出發、6月16日回程，香港與鹿兒島來回連稅低至$1,324起。若於6月7日出發，航班時間方面亦算不錯，早機去午機返，有興趣的話記得去官網預訂。

香港來回日本鹿兒島 ▼▼6月7日 ⇄ 6月16日

（HK Express官網截圖）

香港與鹿兒島來回機票連稅都是$1,324！

（HK Express官網截圖）

官網仍有大量$298機票，不過主要集中在6月頭及8月尾！（HK Express官網截圖）

今次鹿兒島機票快閃優惠，預訂日子在今日內結束（5月17日），平機票出發日期則為6月5日至8月31日。今次鹿兒島機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

HK Express 鹿兒島機票優惠

價錢：單程$298起；來回連稅$1,324起

預訂日期：至5月17日結束

旅遊日期：6月5日至8月31日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

