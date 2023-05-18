青藏高原旅遊︳記者實玩5天堂美景　拜會聖石/文成公主/神山健行

記者去青藏高原旅遊，必要去5大天堂美景，青海勝地一生人總要去一次。以下有記者青藏高原的行程握介、團費參考、所需證件、匯率及到青藏高原旅遊的注意事項。



青海，被譽為離天堂最近的世外桃園。

青海同為藏地，卻沒西藏般多人，首府玉樹市周邊更盡是神山、草原、經幡佛塔及聖湖，有著最純凈的信仰文化。趁夏季來臨，青海旅遊旺季又到，今次記者分享5個必去熱點，觸及高原民族、游牧文化的精髓，放下生活繁囂。

多德神山是青藏高原的十大神山之一，其湖畔美景十分出名。（記者提供）

1.雪域神山健行 絕美山湖

遊藏地，最觸動記者的是藏人虔誠的信仰精神。青藏高原主流信仰為藏傳佛教，秉持天人合一的信念，衍生各式的祈福方式，圍繞神山健行（簡稱：轉山）就是其中之一。藏人相信神山即是山神的居所，所以沿著神山反復遊走，即是朝拜山神的最佳方式。這個過程可從山神中獲取智慧及力量，洗滌前世今生的罪孽，增添功德的作用。

當日，記者便隨團來到藏地十大神山之一「江嘉多德貢嘎雀金聖山（簡稱：多德神山）」轉山，這兒海拔5,725米高，由玉樹鎮駕車前往約須4小時車程，相傳是蓮花生大師所預言的藏區修行雪嶺冰川之一，也是多康寂靜事業教化眾生之聖地。

整個轉山的過程頗辛苦，先要在凌晨4時由玉樹鎮出發，大概早上7時即抵達多德神山。導遊表示，多德神山主要的轉山路線分為3層，分別由最底層的賽沃措湖（約海拔4,600米）、中層的蟲草湖*（約海拔5,000米），以及最高層的冰水湖*（約海拔5,600米）來界定，全程行畢將近12小時。不過，並非每位參加者也具專業的登山體格，未必能應付海拔五千米以上的極端氣候，所以是次將路線簡化了，只是沿賽沃措湖走一圈，以及遊走賽沃措湖與蟲草湖之間的山腰部分，來回全程約6小時。

其中，最令我難忘就是沃措湖到蟲草湖的一段，實在是體力的考驗！兩湖之間只是差500米高度，但走的過程比想像中辛苦，隨著海拔升高，空氣變得稀薄，幾乎走得快一點也立即喘氣，再者，這段路中間，部分地方最斜坡度達45度，必須手腳並用才可走過，體力消耗得更特別快。不過，這段背面可望沃措湖及蟲草湖，是拍照打卡最美一段。

*備注：現時官方尚未正式為蟲草湖及冰水湖命名，所以兩湖實際未有正確名字，文章裡的叫法，是當地藏民按兩湖特性，所取的綽號。

2.寨瑪尼石堆 世界之最

在藏傳佛教地區，石頭被視為有靈性的東西。藏民習慣每逢祈福、節慶、人生大事或遇上煩惱，均會投放瑪尼石，並會在石上刻鑿經文，繪上吉祥圖案，相信這樣便會蒙受菩薩祝福，當石頭堆砌時，更可添加福澤，久而久之，一座座的瑪尼石堆便成了青藏高原的獨有風景。提到藏區最著名的瑪尼石堆，當屬玉樹結古鎮的新寨瑪尼堆。石堆始於公元1715年，距今已逾300年歷史，內裡積存超過25億塊瑪尼石，更以每年30萬塊的速度增長，規模世界稱冠。

（記者提供）

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在瑪尼石堆裡走著，盡是大小不一，沒有規律形狀的紅、白色石塊，這些石塊堆疊起來，形成東西長240米、南北寬70米的石牆，有的牆高達6米，有的則只高3米，景色蔚為壯觀。

3.扎納溝五彩經幡山 淨化心靈

藏人很著重降魔消災。佛經曾記載，掛風馬經幡具有淨化心靈及避免苦難的作用，因此遊走藏區，凡有人的地方都會看到經幡縱跡。為了讓我們充分感受經幡習俗，導遊又帶我們來到結古鎮以南約25公里的扎納溝，這片滿布經幡的岩壁峽谷。

(記者提供)

當車子駛進山谷時，車道兩旁的山坡已看見大量經幡，來到文成公主廟前的路段，經幡更是密密麻麻、層層疊疊，幾乎看不到山的表面，場面非常震撼！導遊指，藏人豎立經幡一定會挑風大的地方。當風吹動經幡時，旗子擺動，看上去猶如詠唱旗上的佛語，而扎納溝，擁有食風的山谷地形，正好成為掛經幡的絕佳場所。

說畢，我們一行人便跟隨導遊登上扎納溝，上山約須一個小時，過程尚算輕鬆，休息足夠後，我們就選了一座岩石掛經幡。五色經幡喻意人生面對的五毒煩惱（藍色為愚痴、白色為瞋恨、紅色為貪戀、綠色為嫉妒、黃色為傲慢），掛上木棍豎立時，還須把藍色旗子固定在頂部，黃色旗子則縛緊在底部，因藍色象徵藍天、黃色象徵大地，展示了藍天在上、黃土在下的大自然千古不變定理。

4.文成公主廟 歷史悠久

在扎納溝山腳，又有著名的文成公主廟，掛完經幡可順便一訪。寺廟為一座藏式平頂建築，分三層，高9.5米、長10.9米、寬10.3米，面積大約為100多平方米。相傳文成公主和親，遠嫁吐番，翻越了危險的高山及激流，平安到達玉樹，因而非常高興，感謝神仙眷顧，於是在山谷的岩壁上刻了佛像和佛塔。後來，唐番二度聯姻，金城公主經過扎納溝時，發現文成公主所遺留下的佛像，深受感動，為了令她的功德不被風雨剝蝕，於是派人在佛像上修築一座廟宇，讓人供奉及朝拜，那就是現時所見的文成公主廟了。

文成公主廟是一座既有唐代藝術風格，又有藏式平頂建築特點的建築。（記者提供）

5.結古鎮當代山觀景台 賞日落勝地

欣賞過美好的夕陽，才能為一天畫上完美句號，而玉樹結古鎮的當代山觀景台便是我的私心推介。從鎮內駕車前往當代山觀景台，車程只需10分鐘，非常便捷，在觀景台上設有多條行人步道，可以多角度地欣賞玉樹市的風景。夕陽西下，繽紛的藏式樓房與繁華的結古大道染上一片金黃，加上群山圍繞，景色份外醉人。

【Travel Info】

簽證：回鄉證

匯率：HK$100港元約兌RMB¥89

旅行團：青藏高原7天團 HK$17,000、9天團 HK$20,000，不包機票。

報名網站：www.livinxperience.com

*價格只屬參考，需按實際情況而定。

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注意事項：

(1) 高原地區晝夜溫差極大，夜晚4-8度，白天19-23度。

(2) 建議洋蔥式穿衣法，內層薄衣服，外層搭配防風外套或羽絨外套，穿脫方便。

(3) 當地日照強烈，防曬用品務必要準備，另外時有驟雨，也須準備雨傘或風衣。

(4) 除了個人慣用的藥物外，也須準備海拔適，預防高原反應。

