廣州酒店24大精選｜靚酒店近廣州火車站、設免費泊車人均$103起

廣州酒店24大推介｜廣州酒店有不少裝修不錯之餘，還要近廣州火車站，以及設免費泊車！香港高鐵通關，前往廣州旅遊僅需約1個多小時，本文整理24大廣州酒店推介，嚴選多間平、靚、正酒店，去廣州東站、廣州南站火車站僅5分鐘，而且好近美食街、地標景點等，部分更提供免費泊車，自駕遊都非常方便，最平人均$103！至於想順道北上深圳玩的朋友，亦可以留意深圳新酒店、 福田酒店等推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

廣州塔被譽為中國第一旅遊觀光塔。（香港旅遊發展局網站圖片）

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廣州酒店推介【1】廣州森林海温泉度假酒店（Skov River Resort）

廣州森林海温泉度假酒店（Skov River Resort）座落於廣州市增城區派潭鎮內，緊鄰4A級白水寨風景名勝區。酒店採用東南亞風格設計，附有室內外溫泉、鳥巢溫泉、泳池、水上滑梯等休閒娛樂設施，絕對是個度假好地方！房型方面，大部分客房都設有露台及私人景觀溫泉，可以看著四季山景好好放鬆，床頭部分有各規格的電源插座，空間寬敞舒適，酒店更有親子房型、別墅房型等可以選擇，最大的溫泉別墅房型更可供多達12人入住！

廣州森林海温泉度假酒店（Skov River Resort）

房價：人均HKD$593起（親子區-夢幻森林房；包早餐）

地址：廣州增城區派潭鎮白水寨101號

交通：增城火車站車程55分鐘

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廣州酒店推介【2】廣州天河太古滙喆啡鋭品酒店（Guangzhou Tianhe Taikoohui - Coffee Rupin Hotel）

廣州天河太古滙喆啡鋭品酒店（Guangzhou Tianhe Taikoohui - Coffee Rupin Hotel）是以西式咖啡店為主題的高端酒店品牌，提供24小時營業的咖啡店，讓你無論幾夜都可以有地方去！酒店亦有開放式書吧、健身室、KTV等休閒娛樂設施，絕對能滿足你的所有需求！房間有復古英倫風格及現代設計兩種選擇，部分客房帶有浴缸及天際露台。客房房間空間十分寬敞，而且設備十足，床頭部分設有多規格插座，方便又貼心！

廣州天河太古滙喆啡鋭品酒店（Guangzhou Tianhe Taikoohui - Coffee Rupin Hotel）

房價：人均HKD$233起（品韻大床房（復古懷舊+沉浸舒適））

地址：廣州天河區天河路623號

交通：崗頂地鐵站步行2分鐘

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廣州酒店推介【3】廣州花都雲居酒店（Renjoy Hotel Guangzhou Huadu）

廣州花都雲居酒店（Renjoy Hotel Guangzhou Huadu）於2020年開業，提供143間客房，房間採用現代化設計，採用智能房間控制系統，床頭兩邊都設有多個USB插口及電源插座，房間內亦有梳化、工作檯、衣櫃等設備，而且景觀開揚，坐擁城市景色。雖然酒店沒有太多休閒娛樂設施，但亦有提供免費私人停車場、餐廳及健身室等，而且毗鄰大型綜合購物中心及華南區超大的室內滑雪場，對於想體驗滑雪的人來說非常方便！

廣州花都雲居酒店（Renjoy Hotel Guangzhou Huadu）

房價：人均HKD$265起（種玉大床房）

地址：廣州花都區鳳凰北路59號福達廣場1棟

交通：花城街火車站步行8分鐘

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廣州酒店推介【4】廣州正佳廣場萬豪酒店（Guangzhou Marriott Hotel Tianhe）

廣州正佳廣場萬豪酒店（Guangzhou Marriott Hotel Tianhe）位於天河新興中央商務區，與天河南地鐵站僅6分鐘步程，鄰近正佳極地海洋世界以及大型商場，吃喝玩樂都一樣方便！此外，酒店亦設有室內游泳池、小童游泳池、桑拿及餐廳等休閒娛樂設施，就算不出酒店都可以玩得開心！房間方面設計奢華，空間十足，浴室區分了淋浴間及浴缸，起居室亦可以完全躺平大型行李箱，房間亦配備各規格的電源插座。

廣州正佳廣場萬豪酒店（Guangzhou Marriott Hotel Tianhe）

房價：人均HKD$488起（豪華大床房）

地址：廣州天河區天河路228號

交通：天河南地鐵站步行6分鐘

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廣州酒店推介【5】廣州北京路步行街美居酒店（Mercure Guangzhou Beijing Road Pedestrian）

廣州北京路步行街美居酒店（Mercure Guangzhou Beijing Road Pedestrian）於2023年開幕，坐落於北京路步行街核心商圈，距離北京路地鐵站僅5分鐘步程，來往廣州火車站亦不過12分鐘車程，交通便利。酒店客房設計簡約，雖然沒有過多裝飾但設備亦一應俱全，床頭部分有USB及其他規格的電源插座、浴室設有帶燈化妝鏡，洗手盤設置在浴室外，而且採用智能房間控制系統及智能門鎖，十分先進！

廣州北京路步行街美居酒店（Mercure Guangzhou Beijing Road Pedestrian）

房價：人均HKD$289起（標準大床房）

地址：廣州越秀區北京路182號

交通：北京路地鐵站步行5分鐘

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廣州酒店推介【6】廣州珠江太古倉亞朵S酒店（Atour S Hotel Guangzhou Zhujiang Taigucang）

廣州珠江太古倉亞朵S酒店（Atour S Hotel Guangzhou Zhujiang Taigucang）是2023年全新開幕的酒店品牌，鄰近白鵝潭商圈、廣州市CBD、廣州國際會展中心等，附近亦有大型購物商場，距離燕崗地鐵站步行9分鐘即達，地理位置極佳！酒店採用現代化設計，採用智能房間控制系統，設計亦帶有居家感，浴室乾濕分離，床頭部分設有微光閱讀燈及電源插座，旁邊亦有雪櫃、沙發、休息椅等設備。酒店亦附設免費停車場、圖書館、健身室等空間，設備非常完善！

廣州珠江太古倉亞朵S酒店（Atour S Hotel Guangzhou Zhujiang Taigucang）

房價：人均HKD$286起（高級大床房）

地址：廣州海珠區工業大道中222號

交通：燕崗地鐵站步行9分鐘

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廣州酒店推介【7】全季酒店（廣州天河體育中心店）（All Seasons Hotel (Guangzhou Tianhe Sports Center Branch)）

全季酒店（廣州天河體育中心店）（All Seasons Hotel (Guangzhou Tianhe Sports Center Branch)）於2022年開幕，位於廣州市最核心商業中心CBD，附近有大型購物商場、體育中心、博物館等景點，距離林和西地鐵站亦不過9分鐘步程，來往廣州東火車站亦僅需步行約15分鐘，交通便利。酒店設計簡約，客房空間寬敞舒適，洗手盆設置在浴室外，床頭部分亦設有不同規格的電源插座，貼心又方便！

全季酒店（廣州天河體育中心店）（All Seasons Hotel (Guangzhou Tianhe Sports Center Branch)）

房價：人均HKD$212起（大床房；包1份早餐）

地址：廣州天河區天河北路365號

交通：林和西地鐵站步行9分鐘

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廣州酒店推介【8】廣州融創施柏閣酒店（Steigenberger Guangzhou）

廣州融創施柏閣酒店（Steigenberger Guangzhou）是廣州3大滑雪酒店之一，鄰近廣州熱雪奇蹟、廣州融創文旅城、廣州融創水世界、廣州融創體育世界等熱門景點，如果想體驗室內滑雪場、碰碰車、超大型室內水上樂園等就一定要下榻這家酒店！此外，酒店設計風格以嶺南民國時期的民居為主調，客房融合西方近代美學，全部客房均設有陽台及不同規格的電源插座，坐擁湖景或城景。雖然酒店沒有太多休閒娛樂設施，但地理位置極佳！

廣州融創施柏閣酒店（Steigenberger Guangzhou）

房價：人均HKD$344起（高級城景雙床房）

地址：廣州花都區鳳凰北路73號

交通：馬鞍山公園地鐵站車程10分鐘

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廣州酒店推介【9】廣州融創堇山酒店（Sunac Mauve Hill Hotel Guangzhou）

廣州融創堇山酒店（Sunac Mauve Hill Hotel Guangzhou）是廣州3大滑雪酒店之一，坐落於廣州融創文旅城內，附近就是廣州熱雪奇蹟、廣州融創水世界、廣州融創樂園等娛樂場所，想玩水或滑雪都超方便！酒店設計時尚，大部分房間浴室備有浴缸，浴室間隔為可移動式屏風，可以看著窗外景色泡澡！全部客房的床頭部分附設各規格電源插座及閱讀燈，陽台坐擁湖景或城市景觀。除了方便抵達滑雪場及水上樂園外，酒店亦附設室內游泳池及健身室供免費使用，CP值相當高！

廣州融創堇山酒店（Sunac Mauve Hill Hotel Guangzhou）

房價：人均HKD$227起（高級城景雙床房）

地址：廣州市花都區鳳凰北路69號

交通：馬鞍山公園地鐵站車程11分鐘

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廣州酒店推介【10】廣州長隆熊貓酒店（Chimelong Panda Hotel）

廣州長隆熊貓酒店（Chimelong Panda Hotel）坐落在廣州長隆旅遊度假區內，長隆水上樂園、長隆歡樂世界及長隆野生動物世界等均在酒店附近，酒店內設有連廊更可直達長隆歡樂世界以及長隆國際大馬戲，各園區與酒店間也設有穿梭巴服務，非常方便！酒店以熊貓為主題、童話王國風格打造，客房分為4大卡通主題，活力童趣，是親子旅遊的最佳酒店選擇！房價更包含小童自助晚餐！

廣州長隆熊貓酒店（Chimelong Panda Hotel）

房價：人均HKD$472起（帥帥大床房）

地址：廣州番禺區番禺大道長隆旅遊度假區內

交通：廣州南火車站車程16分鐘

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廣州酒店推介【11】潮漫酒店（廣州增城萬達廣場東滙城店）（Chaoman Hotel (Guangzhou Zengcheng Wanda Plaza Donghuicheng Branch)）

潮漫酒店（廣州增城萬達廣場東滙城店）（Chaoman Hotel (Guangzhou Zengcheng Wanda Plaza Donghuicheng Branch)）於2023年開幕，坐落在增城區，鄰近增城文化公園景區、增城廣場及東滙城等，吃喝玩樂一應俱全！酒店客房設計簡約，採用智能房間控制系統，可以語音控制客房設備，床頭部分有不同規格的電源插座，非常貼心！此外，酒店環境乾淨衛生，房間也舒適温馨，更附設2個免費私人停車場，對於自駕遊的旅客來說非常方便。

潮漫酒店（廣州增城萬達廣場東滙城店）（Chaoman Hotel (Guangzhou Zengcheng Wanda Plaza Donghuicheng Branch)）

房價：人均HKD$103起（優選大床房（語音客控+手機智能開門+單人沙發））

地址：廣州增城區荔城街荔鄉路58號

交通：鐘崗地鐵站車程7分鐘

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廣州酒店推介【12】廣州華廈大酒店（海珠廣場地鐵站店）（Hotel Landmark Canton Guangzhou）

廣州華廈大酒店（海珠廣場地鐵站店）（Hotel Landmark Canton Guangzhou）屹立於廣州珠江河畔，距離地鐵站僅需2分鐘步程，來往廣州火車站車程則大約15分鐘，酒店正門更附設直通巴士來回港澳地區，交通便利！酒店客房雅緻舒適，乾淨之餘設施齊全，部分客房可以欣賞到珠江美景。新裝修的客房內，洗手盆設置在浴室外，舊式客房的洗手盆則在浴室內，新裝修的客房採光度亦相對較好，不過整體CP值亦相當高！

廣州華廈大酒店（海珠廣場地鐵站店）（Hotel Landmark Canton Guangzhou）

房價：人均HKD$228起（華廈城景雙床房）

地址：廣州越秀區海珠廣場僑光路8號

交通：海珠廣場地鐵站步行2分鐘

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廣州酒店推介【13】廣州天河希爾頓酒店（Hilton Guangzhou Tianhe）

近年廣州新酒店林立，今次要介紹的是廣州天河希爾頓酒店（Hilton Guangzhou Tianhe）於2021年開業，距離廣州東站僅需步行5分鐘，一出門直到火車站，抵埗後於酒店放下行李後，就可以前往附近景點閒逛，非常方便。酒店客房涵蓋雙人房、套房、豪華房等，面積寬敞，並會提供獨立浴缸和高級盥洗用品，部分客房更設有落地大玻璃，可以享有迷人城市景觀，以及附浴缸和高級盥洗用品的浴室，而且乾淨衞生，酒店內更提供健身室、泳池等。

廣州天河希爾頓酒店（Hilton Guangzhou Tianhe）

房價：人均HKD$381起（希爾頓大床房）

地址：廣州天河區林和西橫路215號

交通：廣州東站步行5分鐘

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廣州酒店推介【14】廣州天河體育中心美居酒店（Guangzhou Tianhe Sports Center Mercure Hotel）

廣州天河體育中心美居酒店（Guangzhou Tianhe Sports Center Mercure Hotel）於2022年開幕，主打以法式風情及簡約時尚為裝潢風格，位於天河CBD核心商圈，鄰近K11、天環廣場等大型購物廣場，不論出差還是度假都適合！酒店提供335間客房，並配有洗衣機、烘乾機等設備，並會提供自助早餐，住客隨時可以食飽再出發遊玩，想體驗全新裝修，又想享受寧靜假期不妨可以考慮！

廣州天河體育中心美居酒店（Guangzhou Tianhe Sports Center Mercure Hotel）

房價：人均HKD$220起（標準大床房）

地址：天河北路365號

交通：廣州東站步行約17分鐘

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廣州酒店推介【15】粵海喜來登酒店（Sheraton Guangzhou Hotel）

廣州粵海喜來登酒店（Sheraton Guangzhou Hotel）於2022年全面完成翻新，設計採用當代美學，距離廣州東站約10分鐘車程，毗鄰天河城、正佳廣場、太古滙等頂級購物中心，同時為住客提供免費停車場泊車。酒店所有客房均享有壯觀城市景觀，內部空間寬敞，並都設有超大落地玻璃窗、辦公桌、 55吋電視，並附有獨立浴缸。此外，酒店的Daily Social提供全日餐飲服務，隨時都可以享用西式、亞洲風味美食，並設有共享開放空間，享受獨處時光。

廣州粵海喜來登酒店（Sheraton Guangzhou Hotel）

房價：人均HKD$462起（高級大床房）

地址：廣州天河路208號

交通：廣州東站約10分鐘車程

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廣州酒店推介【16】廣州南站麗芮酒店（Radisson RED Guang Zhou South Railway Station）

廣州南站麗芮酒店（Radisson RED Guang Zhou South Railway Station） 於2023年開業，酒店位於廣州南站附近，車程僅7分鐘，鄰近長隆野生動物世界、長隆歡樂世界、雪飄飄冰雪世界等地標景點，而且全新裝修，客房及設施非常乾淨整潔。酒店擁有超靚空中接待大堂，坐擁極佳視野，住客可於大落地玻璃窗前鳥瞰壯觀城市美景，並而提供170間不同類型的客房，而且配備酒吧、健身房、餐廳等，絕對是放鬆「chill下」之選。

廣州南站麗芮酒店（Radisson RED Guang Zhou South Railway Station）

房價：人均HKD$249起（麗享舒適大床房）

地址：廣州漢溪大道西233號路福聯合廣場27層

交通：廣州南站7分鐘車程

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廣州酒店推介【17】廣州星河灣酒店（Chateau Star River Hotel）

廣州星河灣酒店（Chateau Star River Hotel）於2018年進行大翻新，坐落在珠江岸邊位置，距離廣州南站或廣州東站分別約20分鐘車程左右，同時亦提供的的士、接駁車和租車服務，令你遊覽廣州更方便。雖然離火車站相對有一段距離，但勝在靠近各景點，鄰近廣州塔、長隆歡樂世界、沙面島、琶洲展館等地標，可以深入探索廣州魅力。酒店設有健身室、Spa及桑拿浴室、室内外游泳池等，住客可以隨時活動打發時間，客房環境寬敞，一家大小之選。

廣州星河灣酒店（Chateau Star River Hotel）

房價：每晚人均$337起（豪華城景大床房）

地址：廣州沙溪大道沙滘島東端海怡花園會所

交通：廣州南站或廣州東站約20分鐘車程

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廣州酒店推介【18】廣州南豐朗豪飯店（Langham Place Guangzhou）

想住靚酒店，又不介意需坐多數個地鐵站，可以 考慮一下廣州南豐朗豪酒店。酒店靠近地鐵站，距離新港東地鐵站僅5分鐘步程，同時亦提供免費泊車服務，前往各大景點同樣方便，距離廣州塔約10分鐘車程，去廣州長隆水上樂園亦只需25分鐘車程，方便大家節省交通時間。酒店設有室內游泳池，所有房間均配備熨斗燙衣設備、迷你吧、免費洗沐用品及浴缸設施。

廣州南豐朗豪飯店（Langham Place Guangzhou）

房價：人均HKD$386起（高級雙床房）

地址：廣告海珠區新港東路638號

交通：新港東地鐵站5分鐘步程

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廣州酒店推介【19】廣州希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hotel Guangzhou）

廣州希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hotel Guangzhou）位於廣州中央商務區，提供24小時健身中心、室外游泳池等設施，距離廣州火車站僅約8分鐘車程，鄰近廣州景點如越秀公園、廣州博物館、琶洲展館等，並提供免費泊車及行李寄存處服務。酒店客房提供電視、電熱水壺、淋浴、風筒等，部分設有浴缸，坐落在大落地玻璃前，隨時都可以飽覽超靚城景，更加可以一邊浸浴，一邊打個靚卡。

廣州希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Hotel Guangzhou）

房價：人均HKD$374起（逸林大床房）

地址：廣州越秀區東風路391號

交通：廣州東站約19分鐘車程

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廣州酒店推介【20】廣州南北縱橫國際公寓金潤鉑宮店（South & North International Apartment）

廣州南北縱橫國際公寓金潤鉑宮店（South & North International Apartment (Kam Rueng Plaza）距離廣州火車東站約需30分鐘車程，不過地理位置算佳，距離北京路步行街僅需步行約2分鐘，距離珠江河畔亦僅約15分鐘步行路程，更提供租車服務。酒店客房均配有電視、洗衣機、熨衣設施、浴缸和淋浴設施，面積超大。酒店內亦附設餐廳，供應多種廣州美食和海鮮料理等，一家大小最啱住！

廣州南北縱橫國際公寓金潤鉑宮店（South & North International Apartment (Kam Rueng Plaza）

房價：人均HKD$220起（複式豪華大床套房（配備烘乾洗衣機））

地址：廣州越秀區北京路238號名盛廣場

交通：廣州火車東站約30分鐘車程

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廣州酒店推介【21】諾盟酒店公寓北京路捷登都會店（Nomo Beijing Road A-Jiedeng MIX International Apartment）

諾盟酒店公寓北京路捷登都會店 (Nomo Beijing Road A-Jiedeng MIX International Apartment) 為公寓式酒店，位於商場頂層，距離廣州東站約14分鐘車程，於「公園前」地鐵站上蓋，地段方便，前往北京路步行街、六榕寺、懷聖寺等步行約10多分鐘就到。酒店客房設有電視外，所有客房均附設配有廚房及爐台，並備有微波爐、雪櫃、迷你吧、電熱水壺等，空間感十足！

諾盟酒店公寓北京路捷登都會店（Nomo Beijing Road A-Jiedeng MIX International Apartment）

房價：人均HKD$178起（商務遠景大床房）

地址：廣州越秀區山五路70號捷登都會

交通：「公園前」地鐵站步行3分鐘

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廣州酒店推介【22】麗楓酒店（廣州長壽東路十三行上下九店）（Lavande Hotel (Guangzhou Changshou East road 13 line up and down nine shops)）

麗楓酒店遍佈廣州多個地區，其中麗楓酒店長壽東路光復大廈店（Lavande Hotels Guangzhou East Changshou Road Guangfu Tower）位於越秀區，非常靠近廣州塔、廣州動物園、六榕寺、光孝寺等旅遊熱點。酒店提供自助餐早餐，並有免費泊車、行李寄存等服務。雖然價格親民，不過有住客或認為房間空間面積偏小，大家亦可以留意麗楓酒店於同區的其他酒店，其中麗楓酒店廣州上下九店亦甚受歡迎，距離華林寺地鐵站約10分鐵，鄰近荔枝灣、北京路步行街等同樣方便。

麗楓酒店長壽東路光復大廈店（Lavande Hotels Guangzhou East Changshou Road Guangfu Tower）

房價：人均HKD$135起（高級大床房（無窗））

地址：廣州越秀區光復中路288號

交通：廣州東站約26分鐘車程

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廣州酒店推介【23】廣州火車站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Guangzhou Railway Station）

廣州火車站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Guangzhou Railway Station）位於白雲區，毗鄰廣州火車站、地鐵5號線、地鐵2號線，交通十分方便。附近亦有五羊雕塑、南越王博物館、廣州美博城、白馬服裝城、紅棉國際時裝城景點，適合遊客參觀。另外，到廣州工幹的市民亦適合入住酒店，距離廣州琶洲會展中心車程僅需25分鐘車程。酒店提供了洗衣服務及健康房，於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分。

廣州火車站希爾頓歡朋酒店（Hampton By Hilton Guangzhou Railway Station）

房價：人均HKD$300起（高級大床房）

地址：廣州白雲區解放北路1389號

交通：於廣州火車站步行14分鐘

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廣州酒店推介【24】廣州建國酒店（Jianguo Hotel Guangzhou）

酒店位於廣州天河區的金融區心臟地帶，毗鄰廣州火車東站來回深圳、香港、新會議中心僅需20分鐘的車程。酒店設計氣派，內部裝修豪華。設有大堂茶座、西餐廳，更有一間日本料理「漣」等。客房方面，酒店共有403間客房，而且寬敞舒適，生活設備亦十分齊全。休閒娛樂方面，酒店設有健身室及室外泳池供客人使用。於Trip.com網站中獲得4.6/5的評分，不少網民都認為交通便利是酒店的一大賣點，另外酒店職員的細心服務和一流的設備亦令客人留下極佳印象。

廣州建國酒店（Jianguo Hotel Guangzhou）

房價：人均HKD$255起（高級大床房）

地址：廣州天河區林和中路172號

交通：於廣州東站步行6分鐘

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