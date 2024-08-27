Klook優惠碼2024｜信用卡即減$200＋9月獨家最新Promo Code

Klook優惠碼合集2024｜Klook信用卡優惠碼｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少香港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。

計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年9月2日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

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優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠

優惠期：即日 至 2025年12月31日

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Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday 最高減$350

優惠：逢星期一預訂Klook全線酒店，單一消費滿$1500，即享85折優惠，最高減$350。數量有限，先用先得

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優惠期：即日起 至另行通知，逢星期一

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Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

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優惠期：無限期

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APP 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP

優惠期：無限期

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Klook官方優惠碼 ｜日本

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於KIX往／返接送， 適用於經濟7人座/經濟9人座車型

優惠期：即日 至 2026年6月30日

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預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於NRT往／返接送

優惠期：即日 至 2024年12月21日

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新幹線車票USD 10優惠

*最低消費為USD 200

優惠期：即日 至 2024年9月30日

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日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜泰國

泰國酒店8折優惠

逢星期一單筆消費滿HK$1,120即可享8折，最高可減HK$650

優惠期：即日 至 2024年9月30日，逢星期一

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預訂香港機場私人接送服務可享10%折扣

*僅適用於HKG去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 10月2日

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Klook—信用卡持卡人優惠碼

港澳銀聯卡用户專享優惠 每天中午12點預訂香港高速鐵路產品88折

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年9月30日，每天中午12:00發放

優惠碼：UPI24HSR08

港澳銀聯卡用户專享優惠 每天中午12點預訂指定日本JR鐵路周遊券 88折

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年9月30日，每天中午12:00發放

優惠碼：UPI24JR08

港澳銀聯卡用户專享優惠 每天中午12點預訂指定導賞團、遊覽及體驗、Spa及按摩 88折

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年9月30日，每天中午12:00發放

優惠碼：UPI24TA09

港澳銀聯卡用户專享優惠 每天中午12點預訂活動單一淨額簽賬滿港幣11元或以上減港幣10元

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年9月30日，每天中午12:00發放

優惠碼：UPI24SEP10

交通銀行信用卡持卡人專享優惠 預訂活動單一淨額簽賬滿HK$500即減 HK$50

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年9月30日

優惠碼：BOCOM24A50

交通銀行信用卡持卡人專享優惠 預訂活動單一淨額簽賬滿HK$1,000即減 HK$150

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年9月30日

優惠碼：BOCOM24A150

星展銀行信用卡持卡人專享優惠 預訂活動單一淨額簽賬滿HK$500即減 HK$50

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年9月30日

優惠碼：DBSCAR24909

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年9月2日 至 2024年9月8日

優惠碼：CITI24HT9A

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年9月9日 至 2024年9月15日

優惠碼：CITI24HT9B

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年9月16日 至 2024年9月22日

優惠碼：CITI24HT9C

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年9月23日 至 2024年9月29日

優惠碼：CITI24HT9D

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年9月30日 至 2024年10月6日

優惠碼：CITI24HT9E

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年10月7日 至 2024年10月13日

優惠碼：CITI24HT10A

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年10月14日 至 2024年10月20日

優惠碼：CITI24HT10B

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年10月21日 至 2024年10月27日

優惠碼：CITI24HT10C

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：2024年10月28日 至 2024年11月3日

優惠碼：CITI24HT10D

Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

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