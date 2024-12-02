Klook優惠碼2024｜12月獨家最新Promo Code+信用卡優惠碼

Klook優惠碼合集2024｜Klook信用卡優惠碼｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少香港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。

計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年12月2日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

Klook Cyber Monday 優惠低至半價

12月2日 放試搶優惠碼

釜山通行證9折優惠

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杜拜樂園及度假村8折優惠

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杜拜世博城景點通票8折優惠

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上海迪士尼樂園門票買1送1

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巴拿山太陽世界門票買1送1

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VinWonder 芽莊8折優惠

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VinWonder 富國島8折優惠

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VinWonders 南會安8折優惠

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太陽世界番西邦傳奇纜車票買2送1

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洪統太陽世界門票9折優惠

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富國島大世界景點門票8折優惠

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東京晴空塔門票85折優惠

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梅田藍天大廈空中庭園展望台門票9折優惠

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阿倍野 HARUKAS 300 展望台門票買1送1

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加州好萊塢環球影城門票9折優惠

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Klook 12月優惠碼｜日日放試搶優惠

購買Klook全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠

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優惠期：即日 至 用完即止

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購買Klook全線活動滿HK$1,200即享HK$65折扣優惠

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優惠期：即日 至 用完即止

優惠碼：DECJOY65

HK01獨家優惠碼｜最高減$100

優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠

優惠期：即日 至 2025年12月31日

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Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday 最高減$350

優惠：逢星期一預訂Klook全線酒店，單一消費滿$1500，即享85折優惠，最高減$350。數量有限，先用先得

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優惠期：即日起 至另行通知，逢星期一

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Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

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APP 首次下單酒店商品享95折優惠

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Klook官方優惠碼 ｜日本

日本光芒酒店8折優惠

數量有限，先用先得

優惠期：即日 至 2025年3月5日

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新幹線車票8%優惠

限首次預訂，最低消費為USD 120

優惠期：即日 至 2024年12月31日

優惠碼：SKS8OFF

新幹線車票5%優惠

優惠期：即日 至 2024年12月31日

優惠碼：SKS5OFF

橫濱全線旅遊產品減$50

優惠期：即日 至 2024年12月31日

優惠碼：HKYOKO50

日本中部全線旅遊產品8折

優惠期：即日 至 2024年12月31日

優惠碼：HKCHUBU20

日本中部全線旅遊產品滿港幣$1,200即減港幣$100

優惠期：即日 至 2024年12月31日

優惠碼：HKCHUBUHTL20

樂天住宿FUJIMI TERRACE 箱根蘆之湖飯店85折

優惠期：即日 至 2025年1月31日

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預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣

僅適用於KIX往／返接送， 適用於經濟7/9人座車型

優惠期：即日 至 2026年6月30日

優惠碼：PT24HIGO

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣

僅適用於KIX往／返接送

優惠期：即日 至 2026年12月21日

優惠碼：PAT24NPJ

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣

僅適用於NRT往／返接送

優惠期：即日 至 2024年12月21日

優惠碼：PAT24LM

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜澳紐

訂購旅遊產品 - 景點、導賞團、活動體驗、私人包車接送滿HK$1,200即減HK$100

優惠期：即日 至 2024年 12月31日

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訂購酒店滿HK$1,200即減HK$100

優惠期：即日 至 2024年 12月31日

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訂購租車滿HK$1,500即減HK$100

優惠期：即日 至 2024年 12月31日

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租車優惠碼

單筆結帳滿 HKD1,200享88折優惠

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全球第二大室內滑雪場廣州熱雪奇蹟😍即搶半價門票優惠😍

信用卡持卡人優惠碼

渣打Visa 及萬事達卡信用卡優惠 預訂指定酒店滿HK$1,000額外9折優惠

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Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200

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優惠期：即日 至 2024年12月15日

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港澳銀聯卡專享優惠 預訂全線酒店滿HK$500即減HK$25

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優惠期：2024年12月1日 至 2024年12月31日

優惠碼：UPI24HT12

港澳銀聯卡專享優惠 預訂香港高速鐵路滿HK$200即享88折

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優惠期：2024年12月1日 至 2024年12月31日

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港澳銀聯卡專享優惠 預訂導賞團、遊覽及體驗、Spa及按摩滿HK$300即減HK$20

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優惠期：2024年12月1日 至 2024年12月31日

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港澳銀聯卡專享優惠 預訂指定日本JR鐵路週遊券及新幹線車票滿HK$500即享88折

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優惠期：2024年12月1日 至 2024年12月31日

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港澳銀聯卡專享優惠 預訂餐飲美食滿HK$300即減HK$20

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優惠期：2024年12月1日 至 2024年12月31日

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World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠 日本環球影城及關西通票套票：買1件，享另一件半價優惠

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World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠 香港熱門樂園：買相同套餐享第2件半價優惠

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World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠 香港海洋公園：買相同套餐享第2件半價優惠

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World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠 巴黎迪士尼樂園：買相同套餐享第2件USD 30優惠

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World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠 新加坡環球影城：買相同套餐可享第2件半價優惠

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World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠 馬來西亞樂高樂園®：買相同套餐可享第2件半價優惠

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Klook 旅遊保險優惠碼

香港用戶訂購旅遊保即享8折，最高折扣限額為港幣$100

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Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

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