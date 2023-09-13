濟洲航空特價機票單程$220飛首爾　來回連稅$1,287起！附訂購攻略

濟洲航空特價機票又來了！濟洲航空（Jeju Air）突發推出首爾機票優惠，香港至首爾單程$220起，來回連稅最平$1,287起，包寄艙行李15kg！預訂日子由即日起至9月19日，有興趣的朋友記得留意。



濟洲航空韓國首爾機票 單程$220起

濟洲航空（Jeju Air）再次推出機票優惠，今次機票優惠目的地為首爾，快閃優惠期間單程$220起，來回連稅低至$1,287起，以上價錢還包15kg寄艙行李費，非常化算！

（圖片來自官方）

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根據記者今日（13日）在官網機票搜尋器查詢，仍然有大量首爾平機票發售，大部分日子集中在11月，均單程$220機票，11月紅葉季及12月雪季均有，「一千蚊鬆啲」就買到首爾機票，超抵！

首爾紅葉季！（資料圖片）

香港來回首爾機票資料 ，早機去，晚機返！▼▼11月22日 ⇄11月27日

（截圖自濟州航空App）

（截圖自濟州航空App）

今次福岡機票快閃優惠，預訂日子在9月19日結束，平機票出發日期則為11月1日至2024年1月31日。今次福岡機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。