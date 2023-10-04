深圳羅湖美食7大推介！咸蛋糯米糍／芋圓仙草¥13起　附免費巴詳情

深圳羅湖美食！深圳羅湖免費巴士！如果你計劃深圳一天遊，羅湖區是不錯之選。作為深圳的老城區，羅湖區雲集各式各樣的寶藏級美食，由街頭小食、傳統中菜到創意料理都有，有待大家仔細發掘。《香港01》「好食玩飛」記者今次為大家搜羅了深圳羅湖美食的7大推介及值得一試的城中食店。本文還附全新3條「禮享‧羅湖」免費巴士詳情，交通方便，食買玩也更盡興！



明記清餃（圖片來源：小紅書@辣辣飞鱼）

深圳羅湖美食推介【1】即包鮮蝦雲吞 足料蔥油乾撈麵

深圳羅湖黃貝嶺的熱門街頭小食排行榜No.1店！主打豪華三寶乾撈面，內有流心蛋、腸仔、雲吞及撈麵，看似樸實無華，但是吃起來超香，蔥油的香氣直撲鼻子，趁熱吃更正！ 此外，值得一讚是店家的鮮蝦雲吞都是現包的，淋上蒜香滿滿的炸蒜蓉，令人一試難忘！來時順便點杯店裡的港式凍檸茶，好喝又解膩！

明記清餃

營業時間：11:00-14:30 16:30-21:00

人均：¥18

地址：深圳羅湖區黃貝街道深南東路1017號

交通：深圳地鐵2/5號線，黃貝嶺地鐵站D口，步行400m。



深圳羅湖美食推介【2】自家製綠色仙草、芋圓

羅湖區24年老字號糖水店「龜老吉涼茶店」，售有超過100款糖水，選擇極多，人均才¥13！這兒必點椰汁芋圓仙草，內有軟糯又有嚼勁的手工芋圓、自家熬製的綠色仙草，細嚼慢嚥可以吃出微微的藥草味很下火，還淋上椰汁和糖漿，吃上去古早味十足。

龜老吉涼茶店

營業時間：10:00-次日2:00

人均：¥13

地址：深圳羅湖區黃貝嶺鳳凰路84號

交通：深圳地鐵2/5號線，黃貝嶺地鐵站A口，步行390m。



深圳羅湖美食推介【3】街坊牛雜老店 配料多多

深圳羅湖區街坊都知道的寶藏牛雜小店「峰景台亞姨牛雜」，老闆阿姨從推車小販開到小舖，至今已開業逾20年。這兒出名菜式，有點似車仔麵般，按個人喜好點菜，然後夾在一碟吃，當中必食牛筋、牛腩、牛肚、牛肺、牛腸等牛雜，還可配白蘿蔔、豆泡、娃娃菜、海帶、牛肉丸、魚蛋、脆皮腸及蝦條等配菜，牛筋牛肚軟糯筋道，蘿蔔豆泡吸滿湯汁，加上甜辣醬、香辣醬、蒜蓉等汁醬，令人一食上癮！

峰景台亞姨牛雜

營業時間：14:30-24:00

人均：¥28

地址：深圳羅湖區怡景路1021號

交通：深圳地鐵5號線，怡景站B出口，步行210m。



深圳羅湖美食推介【4】鍾華三叔公手工糯米糍

鍾華三叔公出名CP值極高、口味繁多的手工糯米糍，¥10有5個糯米糍，粒粒爆餡，真材實料，且不會過分！推薦口味包括蘇丹王榴蓮、抹茶紅豆、抹茶肉鬆、厚切芒果糯、香芋及紫薯等，現點現做的，等四、五分鐘就可以攞到啦！不過店家隱身在居民區巷子裡，不太起眼，須花一點時間找找。

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鍾華三叔公手工糯米糍

營業時間：11:30-售完即止

人均：¥22

地址：深圳市羅湖區深南東路黃貝嶺上村30號

交通方法：地鐵5號線怡景站B出口，步行950米



深圳羅湖美食推介【5】汕尾家鄉味 純手工粿粉

深圳羅湖區向西村的巷子老店「汕尾菜粿」，已營業了23年，主打四種純手工菜粿，口味正宗，令人身在深圳都食到傳統的汕尾家鄉風味！店裡只有四種粿，分別有由多層米漿製成的重糕粿，口感彈性十足，吃起來滑滑嫩嫩；包著豬肉、大地魚粉的肉粿，淋上芝麻香油及炸蒜末，好香口酥脆；以薄薄的米漿皮打造的菜粿，內裡包著芹菜、 豆芽 、沙葛 、花生、 魷魚絲、 大地魚粉；晶瑩剔透的薯粉粿，淋上蠔油更提香，口感香糯順嫩。

汕尾菜粿

營業時間：9:00-22:00

人均：¥22

地址：深圳市羅湖區羅湖區南湖街道嘉賓路向西村西區66棟104號

交通方法：地鐵2號線湖貝站D出口，步行250米



深圳羅湖美食推介【6】大排長龍店 人氣臭豆腐

深圳「文和友」地下有一間不時大排長龍的臭豆腐店「想你的夜·小羅臭豆腐」，離遠已經聞到一大陣臭豆腐味。該長沙臭豆腐外觀呈黑色，每份售價¥15人民幣起，一碗最少有十多件臭豆腐，內裡配有一堆蘿蔔、蒜泥、香蔥等醬汁，咬開後其實是豆腐卜，開首吃下去味道雖然「怪怪的」，但習慣後又頗具風味，不過人人口味各異，是否好吃就視乎大家能否接受。

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想你的夜·小羅臭豆腐

營業時間：18:00-次日2:00

人均：¥15

地址：深圳文和友老街蠔市場L1層

交通方法：地鐵9號線下沙站D出口，步行780米



深圳羅湖美食推介【7】臭臉阿婆 咸蛋黃糯米糍

東門有不同的人氣潮汕小食，其中不得不提的，就是位於潮汕小食街內的美食店，不少食客都會專程來吃的咸蛋黃糯米糍！咸蛋黃糯米糍份量十足，咬開後內裡滿滿都是蓮蓉，以及超大粒的咸蛋黃，味道香濃，配上軟糯的糯米糍外皮，非常滿足，另外更設有豆沙、芋泥等內餡，3件僅售¥11，不少人更會外帶回港。

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潮汕小食

營業時間：17:00-售完即止（一般來說，17:30已賣光）

人均：¥15

地址：東門人民路一街13號寶華樓購物中心地下



全新羅湖免費巴士開通 3路線行5大商圈

全新3條「禮享‧羅湖」—羅湖口岸免費接駁巴士專線現已正式開通，主要分3大路線，包括「商圈環線」、「美食專線」和「珠寶專線」，覆蓋地王、筍崗、水貝天河城、東門等5大商圈，每逢假日及週周末運行。

早前「禮享‧羅湖」免費巴士正式開通！（圖片來源：深圳口岸微博）

「禮享‧羅湖」免費專線巴士3大路線圖▼ ▼ ▼

「禮享‧羅湖」羅湖口岸免費接駁巴士

日期：9月29日—12月31日（逢假日及周末運行）

