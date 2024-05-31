深圳羅湖美食8大推介¥13起　明記清餃／牛雜老店／人氣臭豆腐

撰文：豬肉丸
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深圳羅湖美食！深圳羅湖免費巴士！如果你計劃深圳一天遊，羅湖區是不錯之選。作為深圳的老城區，羅湖區雲集各式各樣的寶藏級美食，由街頭小食、傳統中菜到創意料理都有，有待大家仔細發掘。《香港01》「好食玩飛」記者搜羅了羅湖美食的推介及值得一試的城中食店！

此外，可以順道看看蓮塘口岸前往也很方便的深圳南澳酒店推介深圳酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

明記清餃（圖片來源：小紅書@辣辣飞鱼）

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深圳羅湖美食推介【1】即包鮮蝦雲吞　足料蔥油乾撈麵

深圳羅湖黃貝嶺的熱門街頭小食排行榜No.1店！主打豪華三寶乾撈面，內有流心蛋、腸仔、雲吞及撈麵，看似樸實無華，但是吃起來超香，蔥油的香氣直撲鼻子，趁熱吃更正！ 此外，值得一讚是店家的鮮蝦雲吞都是現包的，淋上蒜香滿滿的炸蒜蓉，令人一試難忘！來時順便點杯店裡的港式凍檸茶，好喝又解膩！

明記清餃

營業時間：11:00-14:30 16:30-21:00
人均：¥18
地址：深圳羅湖區黃貝街道深南東路1017號
交通：深圳地鐵2/5號線，黃貝嶺地鐵站D口，步行400m。

深圳羅湖美食推介【2】自家製綠色仙草、芋圓

羅湖區24年老字號糖水店「龜老吉涼茶店」，售有超過100款糖水，選擇極多，人均才¥13！這兒必點椰汁芋圓仙草，內有軟糯又有嚼勁的手工芋圓、自家熬製的綠色仙草，細嚼慢嚥可以吃出微微的藥草味很下火，還淋上椰汁和糖漿，吃上去古早味十足。

龜老吉涼茶店

營業時間：10:00-次日2:00
人均：¥13
地址：深圳羅湖區黃貝嶺鳳凰路84號
交通：深圳地鐵2/5號線，黃貝嶺地鐵站A口，步行390m。

深圳羅湖美食推介【3】街坊牛雜老店　配料多多

深圳羅湖區街坊都知道的寶藏牛雜小店「峰景台亞姨牛雜」，老闆阿姨從推車小販開到小舖，至今已開業逾20年。這兒出名菜式，有點似車仔麵般，按個人喜好點菜，然後夾在一碟吃，當中必食牛筋、牛腩、牛肚、牛肺、牛腸等牛雜，還可配白蘿蔔、豆泡、娃娃菜、海帶、牛肉丸、魚蛋、脆皮腸及蝦條等配菜，牛筋牛肚軟糯筋道，蘿蔔豆泡吸滿湯汁，加上甜辣醬、香辣醬、蒜蓉等汁醬，令人一食上癮！

峰景台亞姨牛雜

營業時間：14:30-24:00
人均：¥28
地址：深圳羅湖區怡景路1021號
交通：深圳地鐵5號線，怡景站B出口，步行210m。

深圳羅湖美食推介【4】鍾華三叔公手工糯米糍

鍾華三叔公出名CP值極高、口味繁多的手工糯米糍，¥10有5個糯米糍，粒粒爆餡，真材實料，且不會過分！推薦口味包括蘇丹王榴蓮、抹茶紅豆、抹茶肉鬆、厚切芒果糯、香芋及紫薯等，現點現做的，等四、五分鐘就可以攞到啦！不過店家隱身在居民區巷子裡，不太起眼，須花一點時間找找。

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鍾華三叔公手工糯米糍

營業時間：11:30-售完即止
人均：¥22
地址：深圳市羅湖區深南東路黃貝嶺上村30號
交通方法：地鐵5號線怡景站B出口，步行950米

深圳羅湖美食推介【5】汕尾家鄉味　純手工粿粉

深圳羅湖區向西村的巷子老店「汕尾菜粿」，已營業了23年，主打四種純手工菜粿，口味正宗，令人身在深圳都食到傳統的汕尾家鄉風味！店裡只有四種粿，分別有由多層米漿製成的重糕粿，口感彈性十足，吃起來滑滑嫩嫩；包著豬肉、大地魚粉的肉粿，淋上芝麻香油及炸蒜末，好香口酥脆；以薄薄的米漿皮打造的菜粿，內裡包著芹菜、 豆芽 、沙葛 、花生、 魷魚絲、 大地魚粉；晶瑩剔透的薯粉粿，淋上蠔油更提香，口感香糯順嫩。

汕尾菜粿

營業時間：9:00-22:00
人均：¥22
地址：深圳市羅湖區羅湖區南湖街道嘉賓路向西村西區66棟104號
交通方法：地鐵2號線湖貝站D出口，步行250米

深圳羅湖美食推介【6】大排長龍店　人氣臭豆腐

深圳「文和友」地下有一間不時大排長龍的臭豆腐店「想你的夜·小羅臭豆腐」，離遠已經聞到一大陣臭豆腐味。該長沙臭豆腐外觀呈黑色，每份售價¥15人民幣起，一碗最少有十多件臭豆腐，內裡配有一堆蘿蔔、蒜泥、香蔥等醬汁，咬開後其實是豆腐卜，開首吃下去味道雖然「怪怪的」，但習慣後又頗具風味，不過人人口味各異，是否好吃就視乎大家能否接受。

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東門美食｜實試深圳東門掃街6大推介！咸蛋黃糯米糍/臭臉阿婆糖水

想你的夜·小羅臭豆腐

營業時間：18:00-次日2:00
人均：¥15
地址：深圳文和友老街蠔市場L1層
交通方法：地鐵9號線下沙站D出口，步行780米

深圳羅湖美食推介【7】臭臉阿婆　咸蛋黃糯米糍

東門有不同的人氣潮汕小食，其中不得不提的，就是位於潮汕小食街內的美食店，不少食客都會專程來吃的咸蛋黃糯米糍！咸蛋黃糯米糍份量十足，咬開後內裡滿滿都是蓮蓉，以及超大粒的咸蛋黃，味道香濃，配上軟糯的糯米糍外皮，非常滿足，另外更設有豆沙、芋泥等內餡，3件僅售¥11，不少人更會外帶回港。

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東門美食｜實試深圳東門掃街6大推介！咸蛋黃糯米糍/臭臉阿婆糖水

潮汕小食

營業時間：17:00-售完即止（一般來說，17:30已賣光）
人均：¥15
地址：東門人民路一街13號寶華樓購物中心地下

深圳羅湖美食推介【8】砂鍋煲的涼茶　街坊喝了20多年

深圳向西村擁有630多年歷史，是深圳最早的城中村之一，這兒美食多籮籮，當中必飲現煲涼茶。村裏老字號「健安堂陳氏涼茶」，由陳氏兄弟倆開，已開了21年。涼茶都用瓦煲文火熬煮，¥9碗，還有龜苓膏，加了蜂蜜甜絲絲，古早味道，對街坊來說總是難以替代的。

+3

健安堂陳氏涼茶

地址：深圳羅湖向西花園向群樓19號一樓
時間：周一至周日 16:00-次日05:00
電話：13714020912

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