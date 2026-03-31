羅湖美食12大推介｜港人必試綠豆餅、楊枝甘露　低至 ¥6 有交易

深圳羅湖美食！深圳羅湖免費巴士！如果你計劃深圳一天遊，羅湖區是不錯之選。作為深圳的老城區，羅湖區雲集各式各樣的寶藏級美食，由街頭小食、傳統中菜到創意料理都有，有待大家仔細發掘。《香港01》「好食玩飛」記者搜羅了羅湖美食的推介及值得一試的城中食店！



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明記清餃（圖片來源：小紅書@辣辣飞鱼）

深圳羅湖美食推介【1】明記清餃 ｜即包鮮蝦雲吞 足料蔥油乾撈麵

深圳羅湖黃貝嶺的熱門街頭小食排行榜No.1店！主打豪華三寶乾撈面，內有流心蛋、腸仔、雲吞及撈麵，看似樸實無華，但是吃起來超香，蔥油的香氣直撲鼻子，趁熱吃更正！ 此外，值得一讚是店家的鮮蝦雲吞都是現包的，淋上蒜香滿滿的炸蒜蓉，令人一試難忘！來時順便點杯店裡的港式凍檸茶，好喝又解膩！

營業時間：11:00-14:30 16:30-21:00

人均：¥18

地址：深圳羅湖區黃貝街道深南東路1017號

交通：深圳地鐵2/5號線，黃貝嶺地鐵站D口，步行400m。



深圳羅湖美食推介【2】昌盛餅店 ｜必試綠豆餅 老字號店鋪

開業超過20年的羅湖老字號潮汕餅店昌盛餅店，專注手工現烤綠豆餅，堅持傳統古法製作，每日新鮮現烤不隔夜，除了招牌原味綠豆餅，還有鹹味綠豆餅、老婆餅、芝麻餅等多款選擇，全部現做現賣，建議現買現吃口感最佳，亦可打包帶走，保存時間長，送禮自食都合適。

營業時間：10:00-22:00

人均：¥13

地址：深圳羅湖區新園路85號

交通：地鐵3號線曬布站D1出口步行約330米



深圳羅湖美食推介【3】清平麵包店｜網紅社區麵包

清平麵包店是黃貝嶺人氣網紅麵包店，由麵包大神主理，每日新鮮現烤，款式多樣、香氣撲鼻。招牌豆腐吐司是店內人氣王；另有鹽可頌、黑芝麻鹼水棒、藍莓恰巴塔等，外脆內軟、用料實在。該店環境簡約舒適，價格親民，早餐或下午茶都適合，經常一出爐就賣完，建議早到選購。

營業時間：週二至週日8:30-20:00（週一休息）

人均：¥12

地址：羅湖區黃貝嶺清平路13-7號

交通：地鐵2/5號線黃貝嶺站F1出口步行180米



深圳羅湖美食推介【4】深圳池串串・成都串串香｜老成都風味

池串串是位於羅湖區超地道成都串串香，還原老成都市井風味，牛油鍋底香濃不燥、辣度可調，貼心照顧港人口味。食材新鮮現串，牛肉、小郡肝、虎皮鳳爪、毛肚人氣最高，口感爽脆入味。另有冒菜、手工豆花搭配，鹹甜都有。店內環境充滿街頭氛圍，價格實惠，人均 ¥45就已經食到飽，適合朋友聚餐掃街。

營業時間：11:00–2:00

人均：¥45

地址：羅湖區南湖街道人民南路3020號興業大廈104號

交通：地鐵老街站N出口步行490m



深圳羅湖美食推介【5】YUTO小林芋頭餅｜純手工古早味道

小林芋頭餅是羅湖超受歡迎的老字號芋頭餅專門店，堅持每日新鮮手工現做，外皮煎得金黃酥脆，內餡選用綿密香甜的廣西荔浦芋頭，買來當早餐、下午茶或手信都合適，經常一開爐就秒殺，建議早到避免撲空。

營業時間：11:00–20:00

人均：¥6

地址：羅湖區翠竹街道翠竹路旭飛華達園一期2040-1號鋪

交通：地鐵7號線翠竹站D出口步行約350米



深圳羅湖美食推介【6】甘記甜品｜羅湖三十年街坊糖水

甘記甜品是羅湖超經典老字號糖水店，開業近三十年，是怡景一帶街坊與港人必食的古早味糖水鋪。推薦招牌楊枝甘露足料足味，腐竹白果薏米、芝麻糊、馬豆糕、椰汁糕等傳統廣式糖水，款式多、價錢貼地，暖食暖胃。

營業時間：10:00–24:00

人均：¥19

地址：羅湖區怡景路1053-5峰景台大廈地鋪

交通：地鐵5號線怡景站B出口步行約220米



深圳羅湖美食推介【7】龜老吉涼茶店｜自家製綠色仙草、芋圓

羅湖區24年老字號糖水店「龜老吉涼茶店」，售有超過100款糖水，選擇極多，人均才¥13！這兒必點椰汁芋圓仙草，內有軟糯又有嚼勁的手工芋圓、自家熬製的綠色仙草，細嚼慢嚥可以吃出微微的藥草味很下火，還淋上椰汁和糖漿，吃上去古早味十足。

營業時間：10:00-次日2:00

人均：¥13

地址：深圳羅湖區黃貝嶺鳳凰路84號

交通：深圳地鐵2/5號線，黃貝嶺地鐵站A口，步行390m。



深圳羅湖美食推介【8】峰景台亞姨牛雜｜街坊牛雜老店 配料多多

深圳羅湖區街坊都知道的寶藏牛雜小店「峰景台亞姨牛雜」，老闆阿姨從推車小販開到小舖，至今已開業逾20年。這兒出名菜式，有點似車仔麵般，按個人喜好點菜，然後夾在一碟吃，當中必食牛筋、牛腩、牛肚、牛肺、牛腸等牛雜，還可配白蘿蔔、豆泡、娃娃菜、海帶、牛肉丸、魚蛋、脆皮腸及蝦條等配菜，牛筋牛肚軟糯筋道，蘿蔔豆泡吸滿湯汁，加上甜辣醬、香辣醬、蒜蓉等汁醬，令人一食上癮！

營業時間：14:30-24:00

人均：¥28

地址：深圳羅湖區怡景路1021號

交通：深圳地鐵5號線，怡景站B出口，步行210m。



深圳羅湖美食推介【9】鍾華三叔公手工糯米糍

鍾華三叔公出名CP值極高、口味繁多的手工糯米糍，¥10有5個糯米糍，粒粒爆餡，真材實料，且不會過分！推薦口味包括蘇丹王榴蓮、抹茶紅豆、抹茶肉鬆、厚切芒果糯、香芋及紫薯等，現點現做的，等四、五分鐘就可以攞到啦！不過店家隱身在居民區巷子裡，不太起眼，須花一點時間找找。

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營業時間：11:30-售完即止

人均：¥22

地址：深圳市羅湖區深南東路黃貝嶺上村30號

交通方法：地鐵5號線怡景站B出口，步行950米



深圳羅湖美食推介【10】汕尾菜粿｜汕尾家鄉味 純手工粿粉

深圳羅湖區向西村的巷子老店「汕尾菜粿」，已營業了23年，主打四種純手工菜粿，口味正宗，令人身在深圳都食到傳統的汕尾家鄉風味！店裡只有四種粿，分別有由多層米漿製成的重糕粿，口感彈性十足，吃起來滑滑嫩嫩；包著豬肉、大地魚粉的肉粿，淋上芝麻香油及炸蒜末，好香口酥脆；以薄薄的米漿皮打造的菜粿，內裡包著芹菜、 豆芽 、沙葛 、花生、 魷魚絲、 大地魚粉；晶瑩剔透的薯粉粿，淋上蠔油更提香，口感香糯順嫩。

營業時間：9:00-22:00

人均：¥22

地址：深圳市羅湖區羅湖區南湖街道嘉賓路向西村西區66棟104號

交通方法：地鐵2號線湖貝站D出口，步行250米



深圳羅湖美食推介【11】臭臉阿婆潮汕小食｜咸蛋黃糯米糍

東門有不同的人氣潮汕小食，其中不得不提的，就是位於潮汕小食街內的美食店，不少食客都會專程來吃的咸蛋黃糯米糍！咸蛋黃糯米糍份量十足，咬開後內裡滿滿都是蓮蓉，以及超大粒的咸蛋黃，味道香濃，配上軟糯的糯米糍外皮，非常滿足，另外更設有豆沙、芋泥等內餡，3件僅售¥11，不少人更會外帶回港。

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營業時間：17:00-售完即止（一般來說，17:30已賣光）

人均：¥15

地址：東門人民路一街13號寶華樓購物中心地下



深圳羅湖美食推介【12】健安堂陳氏涼茶｜砂鍋煲的涼茶 街坊喝了20多年

深圳向西村擁有630多年歷史，是深圳最早的城中村之一，這兒美食多籮籮，當中必飲現煲涼茶。村裏老字號「健安堂陳氏涼茶」，由陳氏兄弟倆開，已開了21年。涼茶都用瓦煲文火熬煮，¥9碗，還有龜苓膏，加了蜂蜜甜絲絲，古早味道，對街坊來說總是難以替代的。

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地址：深圳羅湖向西花園向群樓19號一樓

時間：周一至周日 16:00-次日05:00

電話：13714020912



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