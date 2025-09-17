深圳賞花好去處20大｜開到10月！莫奈式粉黛草＋紫荊園花海

深圳賞花好去處｜深圳全年20大賞花打卡地點、交通、花期！深圳有1,200多個公園種有不同花卉，由於花期不同，一年四季都有各式各樣的花朵盛開。想一次過欣賞多種奇珍植物的朋友，推薦到訪仙湖植物園，四季都有不同的光景。此外，踏入夏末秋起的時段，許多少見花種都盛開，例如粉紙扇、三角梅等。閱讀下文21個賞花好去處！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳賞花好去處【1】深圳桂灣公園 —— 紫荊園花海不定期換花

位於深圳前海的深圳桂灣公園，可說是只有當地人才知道的公園，公園擁有5.1萬公頃的紅樹林、1.8公頃的淡水濕地和25.5公頃的公園綠地，種植了約17種的植物。其中紫荊園內更有一大片花海，種滿了三色堇、月季花和玫瑰花等顏色艷麗的鮮花。

提提大家，紫荊園的花種類不定期更換，建議可在「深i公園」微信號留意花朵種類、花期等資訊更新。

深圳桂灣公園

建議造訪時間：可先在「深i公園」微信號查詢各花花期

地址：深圳市南山區前海大道與夢海大道交會處

交通：地鐵夢海站D口／前灣站B口出直達



深圳賞花好去處【2】深圳灣流花山公園——粉紙扇盛開成粉色花海

深圳灣流花山公園內的粉紙扇已盛開，小紅書上網民紛紛貼出美照，宛如置身一片宛如一片粉色海洋。粉紙扇花期長達5個月，由6月底開花，直至10月才會凋謝。大家只要從人才公園穿過去，步行一段路便能看到。有興趣的朋友把握機會了！

深圳灣公園-流花山

建議造訪時間：即日至10月下旬

地址：深圳市南山區沙河西路深圳灣公園-流花山

交通：深圳地鐵2/11號線後海站H出口步行1.5公里



深圳賞花好去處【3】陌上花公園 —— 莫奈粉黛草仙境

每年9月起，陌上花公園的粉黛草都會漸漸染粉，遠遠望去，整片山坡彷彿被鋪上了一層如煙似霧的粉紅色薄紗，輕盈柔軟，隨風起伏。除了粉黛草， 同期亦綻放藍雪花、雞冠花及金色狗尾草，值得一遊！

陌上花公園

建議造訪時間：即日起至11月頭

地址：深圳市寶安區石岩環湖碧道陌上花公園

交通：深圳地鐵6號線上屋地鐵站出，然後打車前往，預計打車費為¥15元。



深圳賞花好去處【4】恩上濕地公園 —— 免費觀賞大波斯菊花海

大家不用搭飛機去日本都可以走進一片浪漫花海裏打卡！位於深圳鹽田區的恩上濕地公園整片大地都綻放著七彩繽紛的花朵，除了有著名格桑花，還有雞冠花、千日紅、百日菊、翠芦莉、映山紅、睡蓮、粉纸扇、風車草、花葉芦竹等，最佳造訪時間至3月下旬，想沉浸在花花世界的你，別錯過這裡啦！

恩上濕地公園

建議造訪時間：2月至3月下旬

地址：鹽田區恩上濕地公園（梧桐山森林會客廳東北角）

交通：深圳地鐵8號線「海山站」C出口，步行約460米至「海山路總站」乘搭山海專線，即達梧桐山森林會客廳



深圳賞花好去處【5】羅田森林公園 —— 春日粉紅夢境／大波斯菊花海

位於寶安區的羅田森林公園，是深圳市唯一省級森林公園，可以免費欣賞大波斯菊花！一整片粉紅花海，少女心爆棚！公園內也有3個必去觀賞點，包括義水北路人行步道（羅田大橋北）、鳳城大道（大别山大道至思源路段）和匡河鎮（匡河至石橋鋪連接線），現時至3月下旬就是最佳的造訪時間啦！花控必去！

羅田森林公園

建議造訪時間：2月至3月下旬

地址：寶安區龍大高速北33號

交通：深圳地鐵6號線「松崗公園站」D出口



深圳賞花好去處【6】仙湖植物園 —— 鬱金香花園／水生園／水景園／落羽松天空之鏡

深圳仙湖植物園一年四季都有各種各樣的花綻放。而在春天，紫、橙、紅、粉紅、白等多種顏色的鬱金香經已在「天上人間」園區內盛開。過千朵鬱金香同時在草地上飄逸，令園區得到「莫奈花園」的美譽。

+ 1

到了12月末至1月初，深圳仙湖植物園的落羽松換上了新裝，看水中倒影，落羽松斑駁繽紛，焦黃、褐紅、翠綠色，像是大自然打翻了調色盤。落羽松最密集的地方在水生園，在半山腰，非健行愛好者的話，可以在山下搭乘園內巴士直上。而最佳觀賞位是水景園，這裡沒有樹林遮擋，視野更寬闊，坐在湖心的聽雨亭，可好好感受自然的靜謐美好。

深圳仙湖植物園

地址：中國廣東省深圳市羅湖區仙湖路160號

開放時間：06:00 - 21:30 期間開放（部份設施不會全天開放，出發參觀前宜先留意官方網站的最新公佈）

收費：人民幣15元（約港幣$16.5），每日08:00前及18:00後不收費

交通：乘搭巴士M182、M526、202、202區間線路或220號綫，於仙湖植物園總站下車／深圳地鐵2號線仙湖路地鐵站C2出口



近距離睇獅虎獸🦁即搶深圳野生動物園門票👉100蚊有找！

仙湖植物園詳細攻略，可參閱下文：

同為深圳賞落羽松好去處還有荔枝公園、蓮花山公園及四海公園。

深圳賞花好去處【7】觀瀾湖生態運動公社 —— 3.9前賞櫻必去！

位於龍華區的觀瀾湖生態運動公社，位於國家5A級觀瀾湖旅遊度假區，有地鐵直達，非常方便！園內種有約2,000棵櫻花樹，櫻花品種包括一葉櫻、八重彼岸櫻、吉野櫻、普賢象櫻、紅櫻等，還有春季限定活動，包括非遺英歌舞、醒獅表演、魔術、雜技、國風舞蹈等，啱晒一家大細或情侶前來賞櫻順便參與限定活動！

觀瀾湖生態運動公社

建議造訪時間：3月初至4月初

地址：深圳市龍華區觀瀾鎮高爾夫大道1號

交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站A出口



深圳賞花好去處【8】聚龍山生態公園 —— 過千棵櫻花樹

聚龍山生態公園位於坪山區，佔地22萬呎！園內有櫻花谷可免費賞櫻，櫻花品種以中國紅櫻和廣州櫻為主，過千棵櫻花樹，好吸睛！

聚龍山生態公園

建議造訪時間：2月底至3月

地址：深圳市坪山區青松西路北或錦綉西路南

交通：乘坐公轉B675/B884/M327至「聚龍山公園站」



深圳賞花好去處【9】深圳梅園 —— 千株梅花雲集

梅花被視為賀年年花，除了因其花期貼近農曆新年外，其開花的五瓣姿態也象徵著「五福」——快樂、幸福、長壽、順利、以及和平！梅花與櫻花不同，花朵不會很高，站著也能合拍，好適合女生拍照打卡！

梅園總面積達26,794平方米，是深圳現時最大的梅花花園。園內總共有1837株梅花，並有5個不同品種，分別是潮塘宮粉、桃紅宮粉、美人梅、硃砂梅、以及綠萼梅。與北方「踏雪尋梅」景致不同，在南方「梅園」可賞到草長鶯飛、粉色花朵開滿枝頭的同框畫面，漫山遍野紅白粉綠，看上去份外浪漫！

深圳梅園

建議造訪時間：1-3月

地址：深圳市福田區北環大道

交通：深圳地鐵2號線至僑鄉站C出口，再步行10幾分鐘。



深圳賞花好去處【10】深圳南山荷蘭花卉小鎮——免費睇鬱金香花海/荷蘭風車

春暖花開，想看廣闊的鬱金香田，不用遠飛荷蘭，近近地去「深圳南山荷蘭花卉小鎮」即可！這兒有著五彩斑斕的花壇、優雅的風車和歐式建築，令人彷彿來去了童話世界，重點還無須預約，不設門票收費，喜歡拍照的朋友必不可錯過！除標示性的荷蘭風車位，花卉小鎮還設有花卉展廳、咖啡廳和兒童樂園等設施，可參加各種花藝課程和DIY活動，親自動手製作屬於自己的花束和花環，還有DIY糖人，是周末北上半天遊的理想場所！

▼ ▼ ▼更多「深圳南山荷蘭花卉小鎮」介紹：

深圳南山荷蘭花卉小鎮‧鬱金香廣場

建議造訪時間：2至4月

入場費：全免

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

交通：乘地鐵12號線至「南頭古城站」D出口下車，轉乘的士，車程約10分鐘。



深圳賞花好去處【11】香蜜公園／華英路觀景公園——炮仗花瀑布

炮仗花是藤本植物，盛開時一串串橙紅色的炮仗花，爬滿了棧道扶手及廊橋，如瀑布一般傾斜下來，形成炮仗花瀑布，非常適合打卡！建議大家穿淺色系的衣服與鮮艷的炮仗花更搭。炮仗花的花期很長，1至6月都處於盛花期，在褔田香蜜公園和南山蛇口的華英路觀景公園都可以尋得炮仗花的花蹤。

+ 1

建議造訪時間：1至6月



褔田香蜜公園

入場費：全免

地址：深圳市福田區農園路30號

交通：地鐵7號線農林站C出口步行約7分鐘，可抵達公園西入口



南山蛇口華英路觀景公園

入場費：全免

地址：深圳市南山區少帝路6號

交通：地鐵2／５號線赤灣站下車，轉乘網約車約12分鐘車程



深圳賞花好去處【12】歡樂田園 —— 一望無際油菜花海

深圳光明區的歡樂田園，每逢春天，就會出現一大片壯麗的油菜花海，面積更達千畝。大家在花海中倘佯，能感受到大自然的生命力，洋溢蓬勃生氣。不過，田園無遮擋，在陽光猛烈的日子，需要注意防曬。大家還可以乘坐彩色小火車，穿梭金色花田，收費每人¥20，1米以下小孩免費。

+ 4

光明小鎮歡樂田園

建議造訪時間：2-3月

地址：深圳市光明區圳園路168號

開放時間：09:30-17:00

交通：深圳地鐵6號線至光明站，換乘6號支線至圳美站A1出口，再步行10幾分鐘，就能到達歡樂田園的西門。



深圳賞花好去處【13】深圳園博園——網紅景點三角梅瀑布樹

深圳國際園林花卉博覽園（又名園博園）每逢春日梅花開。園內滙芳園的網紅景點「三角梅瀑布樹」每年3月中至4月綻放，粉白色的三角梅佈滿枝頭，像瀑布般傾下。挑個好天氣來深圳園博園踏春賞花，邂逅浪漫春日。

+ 3

深圳園博園東門

建議造訪時間：3月中旬至4月

入場費：全免

地址：深圳市福田區深南大道竹子林四路

交通：乘坐地鐵1號線到竹子林B2口出站，出站後步行1.4公里，20分鐘左右即到園博園東門。



深圳賞花好去處【14】五指耙體育主題公園——馬鞭草紫色花海

紫色夢幻馬鞭草花海4月起在五指耙體育主題公園綻放！大片馬鞭草錯落有致，遊人可以穿行在紫色花海之間打卡留念，隨手拍也能拍出浪漫氛圍感。紫色花海在微風吹拂下如浪花起起伏伏，似足法國小鎮普羅旺斯！

+ 4

五指耙公園位於寶安松崗街，佔地1800多畝（約7.3平方公里），依山傍水、環湖而建，是松崗目前最大的生態公園之一。雖然附近沒有地鐵站，不過好處是人少景美、悠遊自在。除了欣賞大片馬鞭草浪漫花田，遊客在五指耙公園還可以逛逛高4米的玻璃棧道、復古的松韻樓、江南風庭院等，要花上大半天的時間才能逛完。

五指耙體育主題公園

地址：深圳市寶安區松崗街道大田洋六路

門票：免費

交通：地鐵6／11號線松崗站，出站後可轉乘公車或的士前往（附近公車站：大田公車總站、松崗華美工業園區）



五指耙公園詳細攻略，可參閱下文：

深圳賞花好去處【15】人才公園 —— 黃秋英橙色油畫花海

深圳人才公園每逢夏天盛開一片黃秋英花海，正好種在斜坡上，以天空為背景拍攝，更易拍出油畫世界的感覺。人才公園的黃秋英5月中已經進入花期，一般6月至8月最茂盛，小紅書網友建議下午5時前打卡，陽光更明媚！橙黃色的花海雖小，但花海所在的草坪很大，滿眼綠色，值得逛一逛！

+ 1

深圳人才公園

建議造訪時間：5月中旬至8月

地址：深圳市南山區人才公園北門入口草坪

交通：深圳灣口岸對面／福田口岸打車24分鐘抵達



立即參與：日韓秋遊賞楓｜早鳥優惠

深圳賞花好去處【16】嶺南紅葉世界——深圳周邊避人潮楓葉林

深圳天氣較熱，較難賞到美麗的楓葉，如果想看看也有推介！不妨到位於深圳及廣東之間的嶺南紅葉世界。這個景區佔地面積大約4,000畝，在「山湖居」、「山韻居」及「哈比人小屋」，三處是楓樹最密集的區域，有多個品種，如火焰楓、雞爪槭及三角楓，還有落羽松、哈比人小屋、超長滑梯、小型動物園，一切皆讓人有置身外國的錯覺。

嶺南紅葉世界

建議造訪時間：火焰楓（10月中旬至11月中旬）、雞爪槭/三角楓/落羽松（11月上旬到12月上旬）

地址：韶關市新豐縣黃磜鎮茶峒村青雲山脈

開放時間：09:00-17:30（最遲入場時間：17:30；最遲購票時間：16:00）

交通：建議自駕或報玩一日遊旅行團



深圳賞花好去處【17】福田紅樹林生態公園 —— 遊走蘆葦海 賞候鳥穿梭

福田紅樹林生態公園位於沿海岸線，擁有長約6公里的海岸線和總面積達367.64公頃的紅樹林濕地，是全國唯一一個位於城市核心區的國家級自然保護區，被譽為觀鳥和賞蘆葦的絕佳場所。這裡的秋冬，抬頭放眼可睹多種候鳥穿梭於紅樹林，時而在天空翱翔，又有大片蘆葦隨風搖曳，風景絢麗，無論是觀鳥愛好者，或是喜歡大自然的遊人，這裡都是一個不容錯過的秋色勝地。

福田紅樹林生態公園

建議造訪時間：11月尾下旬到一月

地址：深圳市福田區福榮路和新洲路交匯處

開放時間：06:00-23:00

交通：深圳地鐵3號綫益田站下車，於D出口步行約19分鐘。



深圳賞花好去處【18】荔枝公園 —— 浪漫焦糖色湖畔

每當深圳荔枝公園落羽杉轉黃，整個湖畔都一片焦糖色，帶溫柔又浪漫的感覺！荔枝公園的落羽杉主要分布在兩個地方，分明有靠近小平畫像處和西門，最佳拍攝時間為晴天的下午4時至5時，光線穿過樹梢射下，不會太強烈，所拍出來的照片，畫面份外和諧。

荔枝公園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月

地址：深圳市福田區紅嶺中路1001

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵3/9號線紅嶺站E出口



深圳賞花好去處【19】蓮花山公園 —— 自帶濾鏡林間小道

深圳蓮花山公園種了大量落羽松，秋冬來臨，公園內的各條林間小道都變成黃棕色一片，帶著濃濃的秋意，仿如油畫般優美。蓮花山公園的落羽松，主要集中在漾日湖畔及蓮花湖西岸，前者有曲折的棧道，落羽松較矮，取景拍照好出片，後者所種的落羽杉較高大密集，看上去更有氣勢，此處還鄰近公園出入口，直入到達好快捷方便。

蓮花山公園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月

地址：深圳市福田區紅荔路6030號

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵2號線蓮花西站A出口、3/4號線少年宮站、3號線蓮花村站D出口、4號線蓮花北站



深圳賞花好去處【20】四海公園 —— 落羽松伴古意亭台樓閣

深圳公園四海公園，蛇口最大的公園，也被譽為「蛇口之心」，始建於1987年，至少已有30多年歷史，是不少深圳人的童年回憶。每逢秋冬，四海公園都會化成橘紅色世界，落羽松搭配古香古色的亭台樓閣，書香氣息十足。公園還有草坪石像、杜鵑園、四海書吧等打卡點，滑梯、沙池、攀岩等遊樂設施應有盡有，親子出遊也能妥善安排。

四海公園

建議造訪時間：12月尾下旬到一月

地址：深圳市南山區公園路6號

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵2號線海月站D出口



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略