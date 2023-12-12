大灣區航空12月起加班次飛日本台灣泰國越南　1類機票包20kg行李

撰文：何以諾
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大灣區航空宣布2023年12月起將會加密班次，香港飛往日本、泰國、越南以及台灣等4個地區的5條航綫，將會每周合共增加密至26班。此外，航空公司亦已免費增加1種機票的行李限額至20kg，即睇加班航綫的航點以及最新的行李託運資訊。

大灣區航空航機（圖片來源：FB@大灣區航空）

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香港國際機場（資料圖片）

大灣區航空12月起加密航班

由2023年12月起，大灣區航空將會陸續加密5條航綫的班次。目前，香港往台灣台北的航班已增加至每週16班。而2024年1月起，香港往日本東京的班次亦將加強至每日兩班，至1月下旬起，香港往越南胡志明市的航班則會增加至每週4班。而到了2月，香港往日本大阪及泰國曼谷的班次同樣加強至每日兩班。屆時，大灣區航空的航班共會加密至每周26班。

1類機票升級至包20kg行李

除此之外，大灣區航空亦加強行李託運服務。「鍾意飛」（Value Go）票種的託運行李限額，已增加1倍至每程 20公斤。大灣區航空於2022年7月啟航，現時提供往返曼谷、台北、首爾、東京、大阪、胡志明市及馬尼拉的航班服務。

（圖片來源：Unsplash@brevite）
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