胡鴻鈞被查｜4個地區罕見違禁品規定！有個國家禁攜出奇蛋入境？

歌手胡鴻鈞（Hubert）早前從廣州回港時，被海關人員從隨身行李搜出過百支加熱煙，正等候調查結果。除武器、危險藥物、瀕危物種等普羅大量認識的違禁品外，香港與海外還有不少看似人畜無害的物品，其實被列為違禁品！《香港01》「好食玩飛」記者盤點一些「罕見違禁品」，外遊時小心中伏！



因帶備違禁品入境而被查的歌手胡鴻鈞（資料圖片）

4個地區罕見違禁品規定

除加熱煙，以下日常生活常見、容易購買得到的物品，可能在其他國家或地區，會被列為違禁品。如入境時被搜出，輕則會被沒收，重則會被檢控，甚至面罰款或監禁：

罕見違禁品規定【1】台灣 —— 肉類、蔬果禁攜入境

台灣對農製品進口管制相當嚴格，根據台灣農業部動植物防疫檢疫署的指引，所有禽畜肉類，包括豬、羊、雞、鴨、鵝、馬、鹿等，以及其內藏、加工製品、血液，都不得帶入境。此外，蔬果、具發芽能力的豆類種子（如花生、黃豆）、辛香料類（如薑、蔥）、菇類亦禁止進口。

（資料圖片）

若帶備了上述物品入境而未有申報，將會被處新臺幣1萬元（約港幣$2,480）以上100萬元（約港幣$248,015）以下罰鍰，而自非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品入境，首次違規將處新臺幣20萬元（約港幣$49,603）罰鍰，再犯者處新臺幣100萬元（約港幣$248,015）罰款。【相關新聞】👉 台夫婦帶女兒來香港迪士尼玩 機場買2條飯卷返台遭罰5萬全家崩潰

罕見違禁品規定【2】新加坡 —— 攜帶刊物、電子遊戲、CD入境要申報

新加坡海關將報紙、書籍、雜誌、電子遊戲、CD列為管制性物品，而沒有進口許可證或授權的受管制物品，都不能帶入新加坡。

電子遊戲未經申報前，不能帶入新加坡。（資料圖片）

根據新加坡移民及關卡局規定，未得到許可而帶有上述受管制物品的旅客，需要經「紅色通道」入境。當局會將相關物品轉交給相關機構批准。在相關機構批准後，旅客可取回相關物品，但需繳付倉庫押金（Warehouse Deposit Receipt）。

報紙、書籍等刊物未經申報前，不能帶入新加坡（資料圖片）

受進出口管制物品【3】冰島 —— 釣魚裝備入境前要消毒

根據冰島稅務和海關總署的指引，在冰島境外使用過的釣魚裝備（包括手套、靴子和涉水鞋等），要先被消毒，並附有由當地授權的獸醫官員簽發之消毒證書，方能夠入境。如果裝備持有人未能出示消毒證書，則要在抵達冰島時交由政府部門消毒，並繳交消毒費。

冰島禁止未經消毒的釣魚裝備入境（資料圖片）

受進出口管制物品【4】美國 —— 禁止健達出奇蛋進口

許多小孩子喜愛、內含玩具的「健達出奇蛋」在美國屬禁止進口物品。「健達出奇蛋」的玩具因不屬食物，亦沒有任何營養，未能符合美國相關法例中條款：「甜食不可以完全包含住非營養成分的物質，除非該非營養物質對甜食本身具有實際用途，且不會使產品成為有害或威脅到生命安全」，因此也不能出售。

健達出奇蛋（圖片來源：Unsplash@Dima Solomin）

根據美國媒體《FEE Stories》的報道，兩名西雅圖男子在2012年6月到訪加拿大溫哥華後駕車返回美國期間，被關口官員在他們的車裡查獲6 隻健達出奇蛋 。肇事2人隨即被官員拘留了2小時，並被告知他們可能會面臨每隻蛋2,500美元（約港幣$19,546）的罰款。