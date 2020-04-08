【UFC249】走法律罅於印第安人屬地作賽　加州運動委員表明不支持

經過數週的尋找，UFC終於找到了UFC 249的舉辦地點。據《紐約時報》報導，UFC 249將會於加州的塔奇宮賭場度假村(Tachi Palace Casino Resort) 舉辦。 只是，加州運動委員會指不論賽場在何地，他們都會不參與。

UFC 249原定於紐約布魯克林的巴克萊中心(Barclays Center)舉行。但是，由於新冠肺炎的爆發，使全球體育賽事都暫停下來，紐約州的競技委員不授權該賽事，因此UFC被迫尋找新的場地。

塔奇宮賭場度假村(Tachi Palace Casino Resort) ，過去為塔奇宮大賽(Tachi Palace Fights)和WEC 的舉辦地點，但前者已沒舉辦比賽，後者則被UFC收購。它位於加州的勒穆爾( Lemoore)，坐落在Tachi-Yokut 部落擁有的土地上。

Tachi-Yokut部落擁有的此地，是聯邦認可的聖羅莎印第安人社區( Santa Rosa Indian Community) 的一部份。這意味著他們無須遵守「因新冠肺炎而禁止舉辦大型聚會」的禁令，也不必需要加州運動委員會(CSAC)的批准。

按維基所說，印第安保留地是由美國印第安人部落管理的地區，理論上屬於美國的一級行政區劃，由美國內政部印第安事務局負責。因為美國原住民部落擁有有限的部落主權，因此保留地內的法律不同於周圍地區。這些法律可能會允許該地區建立賭場以吸引遊客。所以雖然說是「走法律罅」，但其實美國各個州本來就有不同法律，所以也是「光明正大」。

有趣的是，自3月20日以來，賭場已因肺炎大流行而暫時關閉。 UFC計劃在此場地舉行接下來的四場比賽，並提供一個私人島嶼，讓無法前往美國本土比賽的選手到該島作賽。

UFC 249完整賽事表及副賽介紹：

+ 8 + 7 + 6

加州運動委員會不支持

加州運動委員會周一發布的新聞稿如下：

該委員會響應了加州州長avin Newsom、公共衛生部、地方衛生官員及賽場醫療人員協會的指引，期望取消比賽讓更少人感染到新冠肺炎......委員會將不會參加 UFC 在4月18日舉行的比賽，不論活動地點在哪兒。 加州運動委員會

雖然有場地舉行比賽，可以一解拳迷「睇拳癮」，只是面對疫情其實不能掉以輕心，所以亦有人擔心現時舉行比賽，最終會令社區疫症大爆發。大概很多拳迷現時心情也很矛盾。

最後一刻的場地改動，只是UFC 249遇到的眾多問題之一。由於拳手限制，很多選手被迫退出比賽，其中一場比賽更是大家期望已久(真的是很久)的Khabib Nurmagomedov 對上 Tony Ferguson 以爭奪輕量級腰帶。現時，Justin Gaethje 將會代替Khabib，在UFC 249與Tony Ferguson 爭冠軍。

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