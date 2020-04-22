【國術雜談】形意拳：何謂起鑽落翻？　由劈拳說起

「起為鑽，落為翻，起為橫，落為順，打起打落如水之翻浪，方為真起落」。大抵任何練習形意拳的傳統武術愛好者，都會聽過「起鑽落翻」這四個字。如果說形意拳的內意在橫勁，那起鑽落翻便是橫勁的表現形式。 而對初學者來講，要體會起鑽落翻的勁意，最佳的方法則莫過於劈拳一式。當然這純屬個人見解，如讀者有任何其他看法，歡迎交流討論。 文章作者：貍奴 【武備志】編輯團隊校對

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由手法說起

要解讀起鑽落翻，每個人的切入點都可能不同。有人會從發勁上講、有人會從內意上講、有人會從動作上講。這些角度其實都合理，互相參照對練習均有好處。而筆者認為，我們可以先「膚淺」一點，由手法開始講。

按字面意思，起鑽落翻實為兩種手法的統一。先將手由外往內、向下兜，然後再往外翻轉手腕，令手心向上鑽並且握拳，前臂稍稍抬起，此謂起鑽。而落翻則更為好懂，手往下一拍，便是落翻。這兩個動作甚為簡單，一隻手都能連貫去做，但它們卻蘊含了形意拳的大小技法。不論是五行拳或十二形，處處都能見到它們的身跡。

劈拳、鑽拳自然比較明顯，而炮拳則是配合步法，將手向下磕再往上拱，擴大上下鑽翻的幅度。橫拳是把上下鑽翻的動作，改成斜出。龍形是在鑽翻的同時，連帶身軀往下壓。鼍形是用兩手橫撥的方式鑽翻。甚至是直來直往的崩拳，筆者認為，同樣是隱含著上下起伏、裡外兜裹的動態，這點日後細談崩拳時可以詳講。

簡言之，即便單論手法，都可以見到「起鑽落翻」這四個字，確實是貫穿著形意拳的每招每式。或者可以形容，形意拳的整個架構，都是由起鑽落翻所構建。

【圖片掫自孫祿堂的《形意拳學》，大家可從中了解上文的各式拳架】

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五行劈為先：劈拳的練習要點

了解清楚起鑽落翻在形意拳的重要性，現在可以進一步詰問：為何形意拳會選擇起鑽落翻作為自己動作的核心？它對人體的鍛煉究竟有何獨到之處？要解答這些問題，就不能再單純以手法去講，必需從拳架的設計中找出答案。而劈拳（或部份流派所採用的「鷹捉」）正正是起鑽落翻最基本的形式。其他拳架的鑽翻動作，都是由劈拳所演變出來。這或許就是前人將劈拳置於五行拳之首的原因。

正如文首所述，不同流派或拳師，對劈拳的演繹都有所不同。筆者在此只是按照自己的見解，攏統地為劈拳寫一點行拳的標準，僅供大家參考。

（由外籍武術家Byron Jacobs所示範的劈拳視頻，筆者認為解釋得頗為到位，下文內容將會以之作為參照。當然部份細節會有差異）

定步劈拳的練法由預備式開始，再轉成三體式（右架）。定好三體式後，左手徐徐往下拉、手腕往外翻，手掌隨之合攏成拳，直至到達小腹為止。身體的其他部份保持不變，但右手手腕要跟著左手下拉的節奏，同時往外翻轉並且握拳。當左手去到小腹之際，兩手都應該已經握成拳狀、拳心朝上。

之後左手手臂往上抬，並延續之前手腕外翻的動態，姿勢猶如從內而外鑽出一條拋物線般，直至手肘形成一個大概135度的夾角為止。而在鑽出拋物線的同時，前腳亦要往前踏，並外撇腳腕。完成這組動作後，身體會自然往前傾斜，後腳由「雞腿步」變成伸直，身體的重心也轉到前腳之上。

接著，仍在小腹位置的右手，開始沿著軀幹的中心線往上抬，使拳頭略高於眉。與此同時，右腳亦往前移動，直至腳跟對準左腳踝骨為止。兩腳腳掌形成一個大概45度的夾角。此時身體已經重新站直，兩手俱置於胸前。

最後，右腳往前踏，但重心依然在左腳。左腳下沉成「雞腿步」，而兩手則如拍物般隨之往下劈、手腕內翻。整個人再度形成三體式的姿態（左架）。劈拳的動作由此完成一輪。習者可按自己情況，循環去練，並適時夾襠轉身。

【點擊圖片了解劈拳的各個要點】

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起鑽落翻：不在拳中 而在身中

這一系列的動作，對資深的形意拳習者來講絕不陌生，把它們冗長地寫出來，是希望提醒初學者不同轉折的要點。然而，單純地打套路，並不能體會到起鑽落翻的內涵。習者還必須將動作做足、做透，令自己能能確切感受到行拳時的力量轉換。形意拳既為內家拳，就是要將意、氣、力合而為一，這樣才能有益身心。

首先，當前手往下拉的時候，它其實是微微蘊含著一種抓物的意識，猶如將東西放進小腹般。這就是《逝去的武林》所提及之「輕出重收」。這種意識無須強行想像，只要習者放鬆去做，自自然然就會產生類似的感覺。久而久之，當動作純熟後，連帶呼吸都會跟隨著下抓的節奏而深入小腹，形成腹式呼吸（筆者不傾向形容為「氣沉丹田」，因為丹田的位置及作用很容易遭到曲解，以後或可另文專述），胸腔也會自然擴張。古譜云：「劈拳屬金，五臟屬肺」，大抵就是胸腔吐納的意思。

而因為採取腹式呼吸的關係，當完成向下抓拉的動作後，小腹會稍稍收緊。在「雞腿步」的架構底下，小腹的收緊很自然就會牽動到臀部肌肉，使胯襠向前拱，甚至連肛門亦有點縮提之感，彷似忍大便般（即所謂「谷道內提」）。由於胯襠又跟尾閭骨互相連繫，所以此時腰部亦會向前撐起，由日常向外彎曲的狀態，變成略為挺直。當胯襠、腰椎都有感覺之後，前手往下抓的動作才算是合格。

接著，隨著身軀向前傾斜，原先收緊在胯襠及腰椎的力量，會順著脊椎往前推移，並頂在「命門穴」的位置，即大概脊椎的L2部份，與胸椎非常接近。此時，全身的體重像是由「命門穴」撐起般。而作為脊椎的頂端，頸椎亦要保持挺拔，才能夠讓積存在命門穴的力量，繼續往上移。因此雖然身軀傾斜，但習者的頭部必須有一種向上微頂的意識（太極拳中的「虛靈頂勁」）。這樣做亦能夠讓肩胛骨下沉，令背肌鬆開，方便力量繼續往頸椎前進。

當後手往上鑽，並連帶身軀站直之時，整條脊柱亦完成了力量的傳輸。由前手向下拉所開始的動態，現在已經到達頸椎，像把脊柱串連成一條竹桿般。這個力量傳遞的過程，便是起鑽落翻中「起鑽」的真實意涵：真正的起鑽，並非手部或身軀的活動，而是全身關節的力量，包括指骨、手腕、肩胛、腰椎、腳腕等，可以沿著脊椎，如同波浪般節節貫穿到頭部，也就是人體的頂端。因此古譜上有一句話曰「頭頂而鑽，頭縮而翻」，說的不是用頭去頂，而是力量必須可以由尾上到頭。這種動用脊椎的技巧，就是起鑽落翻的奧秘，亦是形意拳內煉與發勁的核心。

以此類推，當雙手往下劈、並重回三體式的時候，習者並非單純是翻轉手腕或身軀下沉。而是要由頭頂開始，將力量重新往下轉移，而這次終點是換架後雞腿步的腳跟，此謂「落翻」。事實上，當你了解清楚先前「起鑽」的原理後，「落翻」也就很容易達成，只須保持重心垂直、下劈的同時鬆開關節，便能自然完成落翻。因此之故，雖然劈拳以劈為名，但筆者認為起鑽的動作其實更為要緊。大家練習時千萬不要急於下劈，要在起鑽中細細體味，這樣才能出功夫。

最後順帶一提，世人常言通任督二脈。其實正如【武備志】的文章提到，任督是處在人體的中軸線，只要練好劈拳一式，將力量貫通好全條脊椎，其實就已經是通任督，無需再打坐存思吐納。

【點擊圖片觀看內文提到的各項要點】

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結語

形意拳的大部份拳式，都是由起鑽落翻而來。其中的竅門，就是要習者學懂用全身所有的關節，包括脊椎的每一塊骨節，去打好各招各式。而要體會到這種特殊的運勁法門，劈拳實在是個不二的練習之選，無怪被稱為形意拳的母式。

如果說形意拳不離起鑽落翻，那習者則是終生不離劈拳。劈拳，就是形意拳的奧秘所在。

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