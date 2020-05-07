【打天下｜前踢】談善言後巷死鬥一腳　精簡實用的空手道腳法

談善言為拍攝《打天下》苦練特訓長達3個月。後巷報仇一幕，她便大展「擎天一腳」。這招特技表演般的踢技，其實反而是空手道最基本的入門踢技——前蹴り（前踢）。小編親身示範當中技術細節。

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《打天下》來到最後階段，日前劇情講述禁藥事件曝光，何善善（王頌茵飾）被黑幫抓去嚴刑逼供。莊惠（談善言飾）單人匹馬前去找阿細（黃溢濠飾）報仇，於是上演一場窄巷死鬥。

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在窄巷死鬥一幕中，談善言大顯身手踢出「擎天一腳」，令不少觀眾大為驚訝。大家可能會認為這招踢技只算是「表演腳」，現實中毫不實用。

其實，這是空手道最基本的入門踢技——前蹴り（前踢）。

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▍「易學難精」的實用踢技 常見於各種武術中

武備志編輯親身示範前踢技術細節。（梁煒陽攝）

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前踢，英文通稱為「Front Kick」。在空手道中稱為「前蹴り」（Mae Geri）是其中一種最基本的踢技。在跆拳道中稱為「앞차기」（Ap-chagi），通常是初學者最初接觸的踢技之一。

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【點擊圖片，觀看前踢的基本動作及腳形細節】

前踢的踢擊動作非常簡單，就是摺起大腿然後向前踢出。跟前撐踢（Push Kick）或泰拳的正蹬（Teep）不同，前踢的主要作用不是推開對方，而是打擊對手。有些門派會用腳前掌作打擊，亦有以其他部位作打擊的說法。

【點擊圖片，觀看前踢摺腿分別及文字說明】

摺腿方面，有說認為摺腿摺得高會踢得更準更有力，亦有說摺腿不用收太緊，其實兩者各有好處。著重摺腿動作可以令對手猜不到將要打出的是什麼踢法，但可能會令發力動作不連貫而力量有所減弱。

空手道出身的前UFC冠軍Lyoto Machida（町田龍太）便曾在UFC129 及UFC 224中以前踢擊倒對手。

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▍前踢的三大特徵：變化力高、隱蔽性強、難以防守

前踢之所以能夠被不同武術廣泛使用，除了因為前動作簡單直接、容易學習外，更是因為它具有三大機制優點。

（一）提膝動作變化力高

前踢的提膝動作機制（Mechanism）對連接其他方向的踢擊有天然優勢，容易在踢擊中途轉變成其他腳法。

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【點擊圖片，觀看前踢與其他踢擊的提膝相似程度】

一般踢技總括而言，可分為上、中、下三個高度，左、中、右三個方向。控制踢擊高度的，主要是視乎髖關節的外展活動幅度及膝關節所處的高度。控制踢擊方向的，則是重心腳和髖關節的轉動幅度。

【前踢的變化動作】（梁煒陽攝）

前踢的動作主要在於中中（向前）及上中（向上），它允許在前踢的踢擊過程中，中途轉變「左旋」或「右旋」方向，只需順勢轉向一邊，而不需作出反向動作。這使前踢能夠輕易連接其他踢技，如旋踢、側踢、巴西踢等。

（二）上身動作幅度小 踢擊隱蔽性強

【點擊圖片，觀看前踢時的髖部動作】

由於前踢屬於直線踢擊，骨盆並不需整個扭動（Turn Hip），只需要小幅垂直軸旋轉（Hip Pivot）及推髖便可。因此上身軀幹並不會像旋踢般扭側，而是正身向前。使用前踢時，上身軀幹可維持本來的動作，讓對方不容易察覺前踢的踢擊動作。同時，這亦令前踢成為少數的踢擊，能維持在抱頭防守等雙手擋格姿勢下進行踢擊。

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【點擊圖片，觀看前踢時的上身動作】

從另一方面來看，上身可維持不動對攻擊有利。因為這變相允許在踢擊前，作出更多的上身假動作，或在拳擊組合當中，突然作出前踢，又或者在踢擊後加上拳擊追擊。例如以刺拳不斷打擊對手，令對方注意力集中在手部動作上，以前踢攻擊對方軀幹。

又或者先多次下潛或作中段踢，把對方的注意力放在中下段，然後突然踢頭。如果加上假動作，如提膝、轉髖，就更加難以防禦。使用刺拳讓對方把注意力放在頭部，再施以中段的前踢；踢後不把腳收回後邊，而是直接踏下，然後連接拳擊組合等，都是常有的攻擊手法。亦可以後腳先偷半步，再用前腳前踢，踏下後出拳。

（三）由下而上的直線腳法 難以防守

大多數踢技的攻擊軌跡都是從側面而來，基本上都可以用肘或膝作出有效擋格。可是面對正面的直線踢擊時，我們會較難作出反應及擋格。這是跟前踢的踢擊角度有關。

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【點擊圖片，觀看直線腳法跟弧線腳法的視覺差異】

面對正身架拳手時，對方一般會把手放左臉旁防守下巴，前臂的長度並不足以覆蓋整個身軀，下腹部位便會成為打擊目標。前踢能以從下而上的打擊軌跡，巧妙地穿過雙手前臂、手肘和軀幹之間的空隙，對頭部進行打擊。

在可眼見的攻擊當中，由於弧線攻擊範圍大，動作大和時間長，所以反而容易出反應應付。相反，直踢攻擊動作小，距離短，速度快，令人防不勝防。其實這都是眼睛的錯覺。在搏擊中，我們的立體視覺是經由大腦處理雙眼的平面影像而成，若是攻擊指向身體左右方，由於雙眼影像分別較大，形象較為立體，故距離感較明顯。但若攻擊指向「中線」而來，我們對距離的辨識能力便較弱。

垂直方向視區中人眼的最佳視區在視平線一下10°，視平線以上10°到視平線以下30°為良好視區，視平線以上60°到視平線以下70°為最大視區。所以當人們集中注視對方頭部時，很難對從下而上的前踢作出識辨及反應，甚至處於視覺盲點當中，正如人們面對上勾拳一樣。

▍前踢跟撐踢的分別

前刺式前踢跟撐踢的動作非常相似，但其實際兩者在動作連續性和發力方法，以及打擊部位上有著微妙的分別。

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【點擊圖片，觀看前踢跟撐踢的發力動作差異】

先說最簡單的，前踢（Front Snap Kick）的用法有兩種，向前及向上踢擊，所以它的打擊部位包括腳面，能夠打擊前傾，甚至時水平的目標。但撐踢主要以向前打擊為主，所以它的打擊部位只包括腳底部分，無法打擊水平的目標。因此在用法上兩者有所不同。

更為重要的是，兩者在踢擊動作發力上，有根本性的差別。前踢的動能是借助提膝、彈腿、推髖產生的，講求各部位連貫的同步發力，所產生的力量是短促的。撐踢的動能則借助膝部前撐、身體核心（重心）、踢擊腳接連推髖的結構產生的，講求鎖緊身體架構及大腿膝蓋前撐的配合，所產生的力量是牢固及發力範圍較廣的。

因此在前踢時，發力自提膝彈腿一氣呵成。而撐踢時，發力是自大腿膝蓋前撐方起，而不在提膝動作。所以撐踢的踢擊動作實際會分成兩部分：非發力的提膝與發力的前撐。

最後由在《打天下》飾演李天愛的前空手道運動員李剛慧，為我們示範家居前踢練習。

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