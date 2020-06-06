【懶扎衣】多個武術亦有類近技術　MMA拳手教授四個使用時機

幾星期前跟大家分享了太極中懶扎衣，這個摔技在不同的武術中亦有類似技術。剛好有MMA 拳手分享了類似技術的四個使用時機，這次就跟大家分享一下，在不同武術中的類似技術和使用方法。

太極 - 懶扎衣

據說，古代人衣穿長衫，交手時要把長服捲起，以便動步踢腿，「懶紮衣」中左手動作像拿起衫腳一下，而右拳橫舉向後，目視左前方，有臨敵不慌，撩衣應戰之意。 明末陳王廷將它吸收入所創太極拳中，沿習到今。後世亦有「攬擦衣」之稱，清代王宗岳《太極拳譜》；「攬擦衣與單鞭皆一引進法」，「即引即纏、即進即纏」。除此之外，《紀效新書‧拳經三十二勢》及深受其影響的《武備要略》亦有收錄「懶扎衣」。

「懶紮衣」是太極拳中的重要拳勢，早期在某些太極拳系統，如陳式太極中稱作「懶紮衣」(還有稱「懶擦衣」)，後在一些傳系中演化為「攬雀尾」(如楊式等)。

陳家溝陳式太極二十世代傳人，九虎之「旋風虎」陳相林，為我們分享陳式太極當中「懶紮衣」的技巧。

除了參考影片外，練習時視線要專注對方，身體往左轉時要轉動手臂，然後左手往內藏右手對外放，造成對拉力。配合蹬腿時左手貼身回拉，右手穩定向外弧線，最後左肩和右手相反打開。而身法方面，實腿（重心腳）膝蓋「合」，虛腿膝蓋「開」，雙腳踏實地下，這時候胯會平，肩亦會正。

柔道 - 掬投

掬投在講道館的網站中，有以下簡介：

掬投是用雙手抓住受方的腿側，靠鏟起／撈起的動作，使受方向後摔倒；或者，攻方將他的一隻手放在受方的雙腿之間，並鏟起對方再掉落，使受方摔倒在地。使用與上述類似的技術也可算是掬投。

網站也把掬投分成了四種方式，分別為抓的方式的差別，分別是「雙手從後抓對方大腿起」、「左手抓大腿內側、右手抓身」、「右手由前穿過對方雙腿再揪起」以及「雙手從後抓腰帶或軀幹」。過去這些技術並沒有一個統一的正式名稱，通常被叫作「手內股」、「手車」、「仏壇返」，在1955年10 月的「投摔技術新名稱」檢討中，決定以「掬投」統一名字。

在講道館的示範中，亦有用於反擊對方摔技的用法。只是，柔道的使用方法比較着重手的使用和抱摔，而非使用身的扭動與對手或自己的向前衝力。

空手道 - 楔子摔(wedge throw)

在空手道大師榎枝慶之輔的示範中，可以看到這一招(或這一節)被叫作「Kuzushi waza (崩し技)」，簡單翻譯就是「令對手失平衡的技術」，所以並不知是這招的專有名字，還是所有能讓對手失平衡的都是「Kazushi waza」：

楔子摔(Wedge throw)是拳評人Jack Slack給的名字。按他的說法：

這個技術就是前腳踏在對方前腳的後邊，所以自己的大腿內側在對方前腳的大腿外側，然後摔倒對方。這是個很老派的技術。 幾乎每當您在空手道的「形」中看到下擋(下段払/下段受)，也可以用作抓起對方前腳來用。船越義珍(松濤館流創始者) 就是這樣教自己。 Jack Slack

這個技術除了在空手道比賽中可以看到，空手道家 Lyoto Machida 在MMA比賽中也有用到。這個技術在一般情況下「難以使用」的原因在於，對方不會「踏步上前出拳」，讓你可以把腿放在對方前踏的那隻腳後面。Lyoto Machida 就把握到對手(中村和裕)想要出拳後進入纏抱的時機以及向前的力，踏步使用此摔，十分瀟灑：

+ 3 + 2

過去Lyoto Machida 在空手道比賽時已有用過，還是兩個字，瀟灑：

泰拳 - 衝前髖撞(Running Hip Bump)

再一次，「衝前髖撞(Running hip bump)」大概並非其原本名字，但介紹者這樣叫，就先作此稱呼。

MMAShredded 的Jeff 是一位現在簽約給One FC的MMA拳手，在Youtube中介紹了這個他在泰拳中學到(但想不起在哪學)，亦是他最喜歡的摔/掃技，大致上與上文說的動作類同：

他說只會在純立技時用，因為立技的人通常站得比較直，重心較高。他也介紹了四個Set up(預備動作、前設)，簡化後就是：

〈一〉先後腳踏步，另一隻腳踏再踏一小步作低掃，後退；再踏步時對方以為是低掃所以抬腿防禦，結果站在原地時，再使用「衝前髖撞」

〈二〉先以前腳作踢技，再轉架；讓對方以為是轉架後再踢，對方防禦，此時踏步向前用「衝前髖撞」

〈三〉在外圍步行，讓對方以為自己在重整或製造切入角度，當對方轉向想正身對著自己時，此時踏步向前用「衝前髖撞」

〈四〉沒有前設，直接踏步向前用「衝前髖撞」

除了第四個方法，頭三個前設也是以假動作，欺騙對方站在原地(最後是單腳站立)，或起碼不能快速後退。另一點，Jeff 的方法都是自己向前衝，再以髖胯頂「飛」對方，而不是在對方衝過來時用，這與上文其他武術的使用時機和發力有差別。

後記

可以肯定有其他武術有類似的技術，畢竟大家都是人類，身體構造一樣，用到的技術相似很能理解。而各個方法當中也沒有優劣高低之分，重要的是在適合的時候用到適合自己的方法。對方衝過來，用 Lyoto Machida 那種用法，或者會比Jeff 那種撞過去更好；假如已進入纏鬥，可能柔道那種更為適合。武術及搏擊是很非常實際，「用得到、有效果」就是好，「用不到、沒效果」就是差，所以嘗試及改良到自己合用都是必須的。

關於多作嘗試，Jeff 在片中也提供了自己失敗的例子，可見這招也不是容易使用。沒有一個技術是「萬試萬靈」的，假如有100%成功率的技術，那麼大家都會只用那招。所以多學習類似技術不同面向的差別，多作嘗試，一定能對自己有所裨益。

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