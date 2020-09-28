【UFC 253】Adesanya擊倒Costa衛冕　分析當中三個技術要點

UFC 253已經塵埃落定，Adesanya在短短第二回合便清脆擊倒Costa，以TKO方式衛冕冠軍寶座。到底他是如何辦到的呢？本文分析Adesanya 取勝的三個技術要點。

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▍（1）低低掃（Calf Kick）——奪取主導權

比賽前大家都預測Adesanya會利用自己80英寸的臂展優勢，採取以中遠距離打擊為主的打法。而幫Adesanya 掌握局勢的，則是那比踢擊大腿的一般低掃還要低、精準狙擊小腿及膝側的「低低掃」。

低低掃不單動作較小，速度較快，攻擊距離遠，更適用於快速打擊對方。

瞄準小腿有一個好處，很多選手都會練大腿抗打，但會較少練小腿抗打，更容易「傷害」對方腿部。此外，低低掃亦會瞄準另一弱點——腓總神經（Common Peroneal Nerve）。腓總神經位於膝蓋外側及小腿末端，跟其他主要神經不同，它不被肌肉包圍，曝露在皮膚底下。腓總神經支配著小腿至足底42塊肌肉，當腓總神經受損或受壓時，可能會導致足部失控。

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/hkrNx6rLSgI）

就如以上影片展示，Adesanya 不單以上身假動作掩護踢擊，他亦利用左右移位誘使Costa 踏步移動，再趁那一刻以低掃攻擊，令Costa 無法還擊。

Adesanya透過踢擊Costa 的小腿及腓總神經，漸漸減慢Costa的速度和步法的靈活性。腿部受傷的Costa不能借用大腿把力量傳送到拳頭，他打出的拳會變輕。另一方面，受傷的那隻腳既不能用來踢擊對手，亦難以作為支撐腳，減少拳手的攻擊方式。

低踢打法不單讓Adesanya 主導比賽節奏，更為第二回合的擊倒埋下伏線。

▍（2）刺拳高踢——多角度分散對方防守

Adesanya 拳腳了得眾所周知，在這場比賽中他亦展示出過人的搏擊智慧，充份部署及利用自己的招式。

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/6-UR98mrB98）

Adesanya 的垂手刺拳十分著名。一來固然跟其80寸外星人臂展有關，二來就是其特殊的打擊角度。傳統刺拳一般從肩高打出，拳頭在打出前已經處於對方視線之內，垂手刺拳則從下而上打擊，對方在節奏及角度上較難作出反應。就如以上那拳，Adesanya 趁Costa 趨前踏步之際打出刺拳，正中Costa 紅心。

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/hkrNx6rLSgI）

其次，Adesanya 在刺拳作為基礎來部署高踢。刺拳的威脅使Costa 馬上留意距離控制，當Adesanya 再打出時，他已能靠上身倚後來輕易避開。Adesanya 有見及此，馬上作出調整，利用Costa 上身倚後步法留滯的弱點，在刺拳後改以自己拿手的「踏步前腳高踢」進攻。可惜距離過遠，未能一記得手。

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/6-UR98mrB98）

有了以上兩個經驗後，Adesanya 糅合「刺拳」及「高踢」。在第二回合中段，Adesanya 在反架下先以前手干擾，然後打出左直拳，讓Costa 上身後倚閃避，卻不知Adesanya 那拳只是虛招，殺著卻是同時打出的高踢。

雖然以上招式都是Adesanya 的慣用技術，但他能在比賽上步步部署，把招式連合起來撕破對方防守，再趁對方不知所措之際打出終結一擊。

▍（3）纏鬥後倚勾拳

而這場比賽的最後一擊，則是跟Adesanya 在UFC 243擊倒Robbert Whittaker 的上勾拳如出一徹。

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/3k8UL6deRQo）

Adesanya多次以絲毫的差距避開Whittake的攻擊，並在第一回合的最後數秒把握Whittaker攻擊的破綻重拳反擊，讓Whittaker倒地。但第一回合結束的鐘聲隨即響起，令Adesanya未能追擊。

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/3k8UL6deRQo）

第二回合時，Whittaker似乎沒有受到第一回合擊倒的影響，再次主動出擊。Whittaker開始擊中Adesanya，而Adesanya亦由原本依靠閃避再趁機反擊的打法，改為主動與Whittaker搏拳。經過數輪交鋒之後，Whittaker沉重的刺拳擊中Adesanya，但Adesanya卻以右左兩下勾拳反擊命中Whittaker，Whittaker再次倒地，賽事告終。

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/6-UR98mrB98）

在今場比賽中，在第二回合還有一分鐘左右，剛被猛攻一輪的Costa 在被Adesanya 趨前壓迫下打出一記刺拳，卻被Adesanya 看準向左側擺頭切入，再以右勾拳擺側Costa 上身，佔據Costa 側面。為了挪出打擊空間，Aesanya 上身倚後，左手勾拳命中Costa 額側弱點，使其倒地。

▍（4）同場加映：反架伸手防守進攻

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/hkrNx6rLSgI）

每當Adesanya 轉成反架後，他都會伸出右手去騷擾Costa 前手，封鎖其打擊路線之餘，亦為自己創造出打擊機會。

正如斷水流大師兄曾介紹過的「左架的雙重威脅」：

在正架與反架的拳手作戰時，因為前手被中和(neutralize)了，所以主要打擊就來自後手，尤以後手直拳最有威脅。而反架比起正架拳手有的另一優勢，就是左中段踢可以打中對手肝臟。 可怕的是，直拳、中段踢及上段踢的預備姿勢極度相似，所以每次左架拳手打出左直拳或者左踢時，對方都要猜。如果對方出的是拳，正確的反應就是用手拍開，或者向出拳手的手肘方向閃避，但這兩種做法都會向高踢露出破綻；相反，如果對方用高踢，用手護側面是個還可以的做法，但就正中直拳及中段踢的下懷。

Adesanya 再次證明了自己是UFC 中量級最強的拳手！

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