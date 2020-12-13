【UFC 256】老將相繼落敗　Kevin Holland奇招KO Jacare Souza

貴爲UFC在2020年的最後一場按次付費(PPV)大會，UFC 256原本預定舉辦三場冠軍戰以隆重其事。可惜因為多位選手在賽前確診新冠肺炎而要退出賽事，讓比賽面臨幾次的急忙變陣。不過雖然如此，UFC 256最後還是以多場激戰精彩落幕。

Tony Ferguson對Charles Oliveira。圖片來源：Getty Images

在原定的三場冠軍戰全部取消的情況下，UFC急忙找來三星期前才衛冕了一次冠軍戰的UFC蠅量級冠軍Deiveson Figueiredo「救亡」，迎戰同樣在三星期前才比賽完的Brandon Moreno。加上Tony Ferguson對上Charles Oliveira，以及柔術女神Mackenzie Dern、前重量級冠軍Junior dos Santos和名將Ronaldo Souza等，UFC 256總算為年度最後PPV大會安排到一個不錯的陣容。

冠軍賽激戰下平手

Deiveson Figueiredo與Brandon Moreno雖然都是短短三星期就再次上場，但兩人的一戰表現出色，充分展示出冠軍和冠軍挑戰者的資格。

從比賽一開始，Figueiredo就選擇不斷向前壓迫，不論Moreno的刺拳如何凌厲，Figueiredo都會把握機會施以重招反擊。不過Moreno也未有退縮，慢慢習慣了Figueiredo的攻擊節奏，在之後的幾個回合與Figueiredo互有攻守，在第五回合後要以分數裁定勝負。

因為Figueiredo在第三回合時誤中Moreno要害而被扣一分，比賽最終以47-46、47-47及47-47判以「多數和局」（Majority Draw），Figueiredo成功保住冠軍寶座。

賽後Moreno表示左手在第四回合之後有點不妥，導致第五回合時未能保持攻勢，但自己對賽果沒有什麼不滿，認為自己可以打得更好。至於賽前一晚曾因為身體不適而入院的Figueiredo就表示歡迎立即與Moreno重賽。

如果UFC想我下場就跟他重賽，我樂意再與他一戰。 Deiveson Figueiredo

Kevin Holland奇招KO Jacare Souza

在另一場主賽事中，Tony Ferguson不敵狀態大勇的Charles Oliveira，多次在地戰時被Oliveira壓住猛攻。在三個回合後，三位裁判一致裁定Oliveira以分數30-26勝出。

除了Tony Ferguson落敗外，另外兩位老將 Junior Dos Santos和Jacare Souza也分別敗在新星Cyril Gane和Kevin Holland手上。

前UFC重量級冠軍Junior Dos Santos在第二回合被Cyril Gane以連環肘擊擊倒在地上，拳證於2:34終止賽事，成為Dos Santos連續第四場敗績。

至於降服技專家的Jacare Souza就在第一回合的地戰期間，於上方的佔優位置中被Kevin Holland從下而上以罕見的方式重擊，之後再被連環拳追擊KO落敗。

雖然過往也有由下往上撐的upkick，或是在下方以拳命中剛好向前倒的對手而做成重創的情況，但今次Kevin Holland在背部貼地的狀態，以退開的反動力拉開空間再以重擊本來位置應該十分安全的Souza可以說難得一見。

Kevin Holland is a savage fr pic.twitter.com/zIIZj7HBda — DailySportsDosage (@SportsDsd) December 13, 2020

賽後Kevin Holland就點明要挑戰UFC的另一位新星Khamzat Chimaev，而且還希望下星期就立即比賽。

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