席拉紗籠｜東南亞常見服飾　可穿在身上的防身軟兵器

近日寒流襲港，氣溫急跌至13度左右，相信不少人都已經「全副武裝」抵禦寒冷天氣。但大家又知不知道，冬天必備的圍巾除了能夠保暖外，還可能用作防身？

在影視作品中，《黃飛鴻2男兒當自強》的甄子丹以濕布作棍，《特殊身份》中甄子丹又以毛巾作兵器，都是以長巾作「軟兵器」的經典場景。就小編所知，正式以頸巾作為兵器的武術應該沒有，但相類以長巾為兵器的則有印尼Sarong。今次為大家簡介下這是甚麼。

▍南亞至東非的常見服飾

Sarong，又譯為「紗籠」，是南亞至東非地區，尤其印尼一帶的印染織布。一塊紗籠大約長兩米，寬一米，男女皆可穿。紗籠色彩多樣，圖案豐富，按地區而有多種穿法，馬來一帶男女均會於休閒場合穿著，但男子也會在回教禮儀時用作下裳、而在緬甸一帶女子又作為筒裙穿著(讀者要留意印尼在亞熱帶地區，不需要頸巾，為免給上文引入例子誤會，特說明Sarong並不作頸巾用途)。

Sarong在上世紀初Gerald Gardner所著馬來兵器一書中，並未收錄為兵器一種，因此它如何作為兵器現在已無可考，可能因為Gardner一書撰寫時是以帶神秘色彩的角度收錄馬來兵器資料，而Sarong則並未符合宗教神秘色彩要求或者屬軟兵器而不被收錄。而Sarong可以用作兵器皆因兩個特點，第一它夠寬夠長，有足夠張力作拉扯動作；第二為它用料較厚身，可以在收攏時有一定重量和韌力。

▍Sarong 的技術手法

Sarong作為兵器，常見有四種狀態：奪兵器、拉扯、套頭、負重等。

（一）奪兵器工具

這是適合敵人以中或短兵器攻來的場合。雙手分別抓緊Sarong兩端，為增強其韌力可以不斷扭緊Sarong將其變為粗繩。敵人兵器攻來時，一手拍手並握實對方執兵器的手背，把手按下，Sarong穿過對手上橋或下橋(視乎你向哪一方向發力讓對方兵器脫手)，繞過兵器一圈，然後將我方雙手向反方向發力，便可拉脫對方手上兵器。

交手時對方不是站著不動而不斷掙扎，讓對手兵器，尤其利器太近自己，未脫手兵器時可能已傷到自己，我個人對這手法成效存疑。

（二）拉扯工具

如上一例，兩手各握緊Sarong一端，將Sarong收緊如粗繩。在近身時將Sarong繞過對方頭部然後勒緊；或者將Sarong壓下對方肩膊、頸部或直拳，使其失去平衡力。

有些人會將開口Sarong攬在頸後，在突擊狀態下突然雙手各握Sarong兩端並突然拋出，先阻礙對方視線，然後將Sarong繞過對方頸後，然後做勒頸動作。

（三）套頭工具

Sarong其中一種常見設計斜孭帶用法，當敵人來攻時，我方會不斷接近敵人，一手伸入Sarong拉開一小口，另一手按下對方頭部套入Sarong。若果單手不夠力按下頭部，另一手在為Sarong拉開小口同時，這隻手可以穿過對方腋下向上提，與另一手將頭部向下壓呈反作用力，更有力將頭部套入Sarong中。

在都市中，一般斜孭袋也可以變相作為這種攻擊用的工具。以上兩個例子，一是只以單手按下對方頭部，二是以雙手以反作用力按下對方頭部，而後者成功率也會較高。

（四）負重兵器

首先將長約兩米的Sarong收攏、摺好或綁結，兩端握在單手，將Sarong收成一個不足半米左右，厚重的布圃。由於這布圃已具一定負重，當對手以短兵器或雙拳攻來時，以類似揮棍的擺動力揮動布圃，可以擊落對手的兵器並施以傷害。

若果Sarong夠厚，不用收攏也已可作為兵器了，不過這時發力要留意不是用手的死力，還要配合腰力才能將軟布給予殺傷力。

**涉及頸部的運動有一定危險性，讀者請勿在缺乏專人指導下胡亂嘗試。

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