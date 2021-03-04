UFC 259預測｜面對打擊王者Adesanya　Blachowicz有何取勝方法

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-04 21:54

周末上演的UFC 259可謂「誠意十足」，擁有3場冠軍爭奪戰。最備受矚目的自然是跨量級之戰，中量級冠軍Israel Adesanya 挑戰成為UFC 史上第五位雙冠王，對陣輕量級冠軍Jan Blachowicz。以下是武備志的賽前技術分析。

▍Adesanya揚言以不足200磅奪雙冠

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UFC 中量級王者Israel Adesanya 現時戰績為20勝0負，是現時UFC中Khabib Nurmagomedov 以外的不敗王者。他憑藉其外星人80吋臂展優勢，先後擊敗Marvin Vettori、Derek Brunson、Kelvin Gastelum、Robert Whittaker、Yoel Romero、Paulo Costa等一眾強手，以其驚人的打擊能力宰制185磅量級。在今周末舉行的UFC 249中，他將對陣新晉UFC輕量級（205磅）冠軍Jan Blachowicz，挑戰成為UFC史上第五位「雙冠王」。

話雖如此，Adesanya 日前卻表示不打算增加額外體重來應付今次比賽。

這樣說吧，如果必須的話，我仍然可以賺到185。如果（稱重時）我的體重不超過193磅，不用感到驚訝。 UFC 中量級冠軍Israel Adesanya

Adesanya 解釋自己希望保持一如以往的狀態去應付比賽。「當人們決定增加肌肉時，這對我來說是愚蠢的，因為這跟身體多年來的活動習慣完全不同。」

對我來說，我只想做不同的事情。」他補充說。「我想把它帶回武術和技術的原始境界。不用擔心體重，不用擔心所有這些。在某程度而言，它一般會對別人有利，但這次卻不然。我認為他的體重不足以成為我的一個問題，如果他嘗試這樣做，他毀掉他自己。 UFC 中量級冠軍Israel Adesanya

雖然Adesanya揚言輕磅奪雙冠，但這會否成為波蘭冠軍Blachowicz的致勝關鍵呢？

▍Adesanya 的頂級打擊能力

Israel Adesanya 不單在八角籠中保持不敗，但他Kickboxing 中亦有著75勝5負的驚人戰績，絕對是打擊技能手。Adesanya很少主動進攻，較傾向於反擊，當對方不壓前進攻，他會留在外圍以刺拳及低掃打擊，希望引誘對方主動先攻。但假如對方像Yoel Romaro那樣不肯進攻，比賽就會陷入膠著，最後只能以外圍打擊的多少來分勝負，這對於有臂展優勢的他來說十分有利。又或者像Paulo Costa般，被Adesanya 逐漸奪去活動能力，最終擊倒在Adesanya 的凌厲打擊之下。

如果對方主動進攻， Adesanya 優秀閃避能力能讓他躲開大部份攻擊，對方幾拳不中後要麼就想衝前開始纏抱，要麼就會停止進攻重整，不然就會使自己暴露太多空隙。這種情況發生數次後，對方進攻上就會猶豫，那麼就會更易留在外圍， Adesanya 就可以開始外圍打擊，對方想要追回分數就要搶攻，然後就被 Adesanya 反擊。

這個循環在對上Robert Whittaker 時就很明顯，在他們比賽的第一回合最後時刻，正是Adesanya引誘 Whittaker突進並打出重拳，Adesanya反擊並把對方打至暈眩。

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/hkrNx6rLSgI）

作為打擊高手，Adesanya 擅長不同的進攻方式，就如低低掃（Calf Kick）及刺拳高踢等。前者用於漸漸減慢對手的速度和步法的靈活性，同時減少對手的打擊力及攻擊方式，後者不單用作外圍打擊及部署重擊。

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/hkrNx6rLSgI）

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/6-UR98mrB98）

Adesanya 的垂手刺拳十分著名。一來固然跟其80寸外星人臂展有關，二來就是其特殊的打擊角度。傳統刺拳一般從肩高打出，拳頭在打出前已經處於對方視線之內，垂手刺拳則從下而上打擊，對方在節奏及角度上較難作出反應。然後，Adesanya以刺拳作為基礎來部署高踢。

▍Blachowicz 的低掃突進重拳硬漢

Jan Blachowicz 是首位波蘭UFC男子冠軍。他在去年9月以TKO擊敗了Dominick Reyes，奪取Jon Jose退回的UFC輕量級腰帶。今次是他首度衛冕。

坦白說，以戰績而言，Blachowicz 在輕量級並未接受足夠的考驗。他最近數場的對手分別是狀態大不如前的Luke Rockhold，被UFC消磨光歲月的Ronaldo Souza，還有尚未對陣過頂級選手的Corey Anderson。Blachowicz遇過最強的對手，可能只有跟Jon Jones打滿5回合的Dominick Reyes了。

就打法而言，Blachowicz 屬於陣地突進型重拳打擊選手。他在外圍時十分有耐性，會先以低掃及刺拳慢慢壓迫及傷害對手。但Blachowicz 的低掃並不只是一般外圍點數打擊，而是實實在在的重擊，亦是令他打出今日成績的一大技術。在對上前冠軍Luke Rockhold 時，Blachowicz 便以此奪去Rockhold 的打擊能力。

當逮準時機後，Blachowicz 擅於向前突進打出拳擊組合，再以踢擊作為收結。在跟Dominick Reyes的比賽中，Blachowicz 便數次以同樣的突進逼退Reyes，再以左中段踢重擊Reyes 的軀幹，甚至踢出一整個紅腫的腳印。

除此以外，Blachowicz 擅長在短距離跟對手搏拳，並擁有相當堅硬耐打的下巴。在27場的職業生涯中，他只被KO過2次。

▍Blachowicz 的致勝關鍵在於低掃及打擊重量

以打擊水平而言，Adesanya 明顯跟Blachowicz 處於更高層次，他擁有更快的速度、更多的打擊手段、更靈活的步法。然而，Blachowicz 還是有機會發揮所長來獲勝。

一般會有意見認為，Blachowicz 只要採取抱摔打法便可以提升勝率。可是，經過Derek Brunson、Paulo Costa等摔技選手的測試，Adesanya的遊走打法及抗摔能力已經證實有效。筆者認為非摔技為主的Blachowicz 很難從摔抱取得優勢。

反而關鍵應該在於低掃/身體打擊上及打擊質量上。

從Israel Adesanya 在Kickboxing 的敗績可見，他十分不擅長應對步步壓迫的高抗打重擊手。Adesanya 的外圍打擊確實能夠為他取得一定分數，然而卻無法具有擊倒能力。Blachowicz 可以活用發揮自己的低掃/防低掃能力，跟Adesanya 作外圍纏鬥，首要目的是擊傷Adesanya 的活動能力。

其次，Blachowicz 常用的突進連橫拳是今場大忌，很大可能會被Adesanya 反擊。但相關突進拳擊可改成突進壓迫，目的不是以拳狙擊Adesanya 的頭部，而是針對腿部及軀幹這些無法快速閃避的目標作打擊。

最後，所謂的體重優勢會反映在打擊質量及纏鬥當中，Blochowicz 若能兩者互用，或能大幅消耗Adesanya 的體力及減低其打擊優勢。

UFC 259。（圖片擷取自：UFC Twitter）

無論如何，MMA的有趣之處正是其千變萬化，從來沒有必勝打法，選手的針對性戰術往往能夠足以影響結局。到底誰勝誰負，去到周日便自有分曉。

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