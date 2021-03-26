UFC 260｜最強男人之戰︰最強消防員Stipe再戰100%終結者Francis

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-26 02:59

「最強消防員」Stipe Miocic 將在UFC 260跟排名第一的Francis Ngannou 進行二番戰。二人於2018年首次碰頭，當時Stipe 以「一致判定」成功衛冕。近3年來，UFC 重量級一直被Daniel Cormier 跟Stipe 的三回戰所壟斷，一方面固然是UFC 在消費二人的名氣，但另一方面亦證明重量級欠缺具挑戰冠軍實力的生力軍。到底今次Francis 能否打破Stipe 的冠軍輪迴呢？

▍Stipe Miocic 對陣 Francis Ngannou 二番戰

+ 3 + 3 + 3

Stipe Miocic 被公認為UFC歷史上最偉大的重量級拳手之一。他是該量級中最多冠軍衛冕戰（6次）和最多賽後獎金（9次）的記錄保持者。他在歷史性的「重量級三番戰」中兩次擊敗前輕量級和重量級冠軍Daniel Cormier，充份展示自己實力和地位。 Miocic 還保持著在UFC重量級最多命中打擊的記錄：1525次，當中包括他擊敗前冠軍Junior Dos Santos、Fabricio Werdum、Andrei Arlovski 時的打擊數。

在UFC 260中，「最強消防員」Stipe Miocic 將跟排名第一的Francis Ngannou 進行二番戰。二人於2018年首次碰頭，當時Stipe 以「一致判定」成功衛冕。

Francis Ngannou 在八角籠中可謂破壞力驚人，比賽終結率為100%。15場勝利中，包括了11次擊倒、4次降服，當中所有終結都在兩回合內出現。3場敗仗均是敗於判定底下，從未遭到擊倒或降服終結，可以說是「不曾倒下的男人」。

Ngannou 於2013年出道，2015年加盟UFC，然後便擊敗Andrei Arlovski、Alistair Overeem等取得6連勝，2018年得到挑戰時任冠軍Stipe Miocic 的機會，可惜最終失敗而回。其後再敗給「黑獸」Derrick Lewis，苦吞二連敗。不過Ngannou 很快重拾狀態，及後連續4場KO 前冠軍Cain Velasquez、Junior Dos Santos 等好手，再度挑戰UFC 重量級冠軍腰帶。

假如Francis Ngannou 今場能夠擊敗Miocic 的話，他將成為UFC歷史上的第三位非洲出生的冠軍。

▍一番戰Miocic 纏鬥打法 智取猛烈如火的Ngannou

+ 7 + 7 + 7

在一番戰中，Stipe Miocic 面對比自己更強壯、力量更大的Ngannou，他知道自己如果衝進火場，也就是直接搏拳、或留在其勾拳範圍，就會落得如Alister Overreem的下場：被一擊KO。

所以這場比賽，Stipe Miocic 在大多數時間，目標都是Francis Ngannou的體力，而不是對他做成傷害，而 Stipe 的摔跤背景在這個戰略中扮演著極為重要的角色。

第一、二回合是Francis Ngannou最危險的時間，Stipe 當然也知道。因為對方力量充沛，初時的抱摔也未見有效，Ngannou 的重拳追擊甚至做成不少的威脅。Stipe 在迫近時亦遭受Ngannou 的重拳洗禮，下潛時被Ngannou 打出的短上勾拳擊中。幸而Stipe 抗打力驚人，硬生生吃下重拳，換成其他選手的話，早就已經被擊倒在地了。

Stipe此時的策略是「要麼退，要麼就進去」：面對連續的大揮拳就後退，有空檔就衝進去纏鬥。

而這個時候，閃避能力更強的Stipe 也找到機會打出他拿手的後手直拳，做成傷害。攻擊後也不「貪」，沒有死死追下去，而是繼續自己的Game Plan，並交差使用反擊拳和抱腿摔，最終就摔倒了Francis Ngannou，更由此開始就控制了局面。

從第二回合開始，能見到Ngannou的速度下調不少，可見「火勢」已經被控制；在第三、四回合中，Ngannou體力嚴重下降，Stipe 多次把 Ngannou壓在籠後，把身體就「放」在Ngannou的背上，讓Ngannou背上自己的體重，對Ngannou而言更是雪上加霜。

Stipe 那些地面攻擊並非想快速KO的類型，而是穩打穩紮的一下下攻擊（但要留意Stipe 也是一位超過240磅的壯漢，那些攻擊還是很有力的），然後休息一回兒保留體力，待裁判要他有所動作後再作攻擊，以防裁判要他們站起來。

最後，Stipe Miocic以一致判定擊敗了體力耗盡Ngannou。這一仗極為漂亮，技術簡潔的Stipe Miocic靠著戰術擊敗了勢不可擋的強大對手，完全展示出MMA 引人入勝、鬥智亦要鬥力的一面。

▍Ngannou今回如何應對？

分析完上次對賽情況後，相信大家都差不多知道Francis Ngannou 如何才可以提升勝率了。

首先，Ngannou 在防摔上必須多作準備。一番戰中雖然偶有數記上勾拳打中，但並不足以應付Stipe 擅長的單腿抱摔。増加膝擊或低掃踢作為防摔打擊，或可増加Stipe 摔抱打法的代價。

其次，當Stipe 抱摔成功後，Ngannou 不可輕易接受下位處境。根據往績，Stipe 在上位時具有相當的宰制能力，壓制打擊樣樣俱全，假如Ngannou 安於下位，必定會遭受一番戰般的磨蹭結局。他必須在防摔及地面掙扎上増加反抗強度，或是主動爭取籠邊壓制的機會，以降低Stipe 發揮抱摔打法的機會。

第三，Ngannou 可以保持猛烈打擊攻勢，但必須為自己定下時限。假如短期未能成功，便需要改為耐久打法，一方面保留體力，二來減少揮空、増加打擊效率。Stipe 不只是優秀的拳擊手，亦是擅長摔抱反擊的拳手，貿然衝動的打擊只會落入Stipe 的陷阱當中。

到底今次Francis 能否打破Stipe 的冠軍輪迴呢？

周末的UFC 260 自有分曉。

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】