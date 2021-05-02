空手道｜李嘉維：「中段突き」常見三個錯誤動作｜居家練習

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-02 08:00

【武備志】「居家練習」系列這次邀請了香港空手道運動員李嘉維 （Jimmy），教大家家中空手道的「中段突き」。

「居家練習」系列，以一般較少運動基礎讀者為對象，由運動員或動作演員，分享一些簡單運動動作，可以在家、天台或公園一人練習，減肥健身、鍛煉肌力。這次分享教學的李嘉維，是現役香港空手道自由搏擊組別運動員，已有十年以上全職運動員經驗，曾代表香港參加多場國際賽事，當中包括上一屆亞運賽。

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「中段突き」是空手道自由搏擊賽事常用攻擊動作，但這個只出一招的動作看似簡單，但其實暗藏很多要點細節，李嘉維指出了三個大家常見的錯誤動作，並指出如何有效伸展「中段突き」的攻擊距離。

(網上教學僅供參考，讀者練習宜根據身體狀況量力而為，如有疑問請諮詢專家建議。)

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