無敵盃收益或破千萬　撇開炒作對賽外全靠三大關鍵因素｜來稿文章

可能是年度最矚目的「拳擊活動」，由鍾培生牽頭舉辦的「無敵盃」圓滿舉辦，並可能創下多個香港運動界甚至演藝活動界的紀錄。鍾培生亦公布，是次活動收益未計線上收益，已達八位數字，即過千萬！由此可見，香港作舉辦搏擊運動的市場潛力根本大有空間可言。那麼，為甚麼香港的搏擊運動界卻只有一次「無敵盃」，卻沒有更多的「世紀之戰」？筆者嘗試由三個方向分析和討論：1）拳手對賽編配；2）門票銷售策略；3）活動營銷模式。



文章作者：鍾禮賢



文章經【武備志】編輯團隊校對，題目由編輯擬定。文章原題為《「無敵盃」能否成功複製？拳賽收入過千萬在香港絕不是夢！》。



▍先由拳手編配說起

猶記得多年前筆者亦曾於《武備志》撰文，討論新加坡的 ONE Championship 其中一個知名策略，就算打造「英雄」，以故事導入，讓人更容易有代入支持的對象。

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今次比賽不論支持哪一位主角，其故事背景都是極為容易代入。因為這些故事就發生在身邊，讓人更容易投入情感。

而事實上，主賽的兩位主角，鍾培生與林作，都很清楚自己的定位，並且製造矛盾，產生更為鮮明的敵我對立陣營，如果不以拳擊包裝，想成是WWE式的「職業摔角」模式，有明確的正氣主角與反面主角，或許整個故事內容便更為容易讓大眾「接受」。

然而，在拳手安排上，其實也反映了香港搏擊運動界面對的一大問題：資源錯配。

事實上，歷來香港成功舉辦了不少極具規模的搏擊運動比賽。然而，要數最能讓坊間具深刻印象的，都是「拳擊」項目：今次的「無敵盃」，以及早前曹星如的「王者對決」系列。

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但是，觀乎今次的比賽拳手，雖然賽事以拳擊賽例進行，卻竟然邀請了不少知名的泰拳拳手，正如鍾培生本人所說，因為在香港坊間較讓人熟知的拳手，都是泰拳為主，而不是拳擊拳手。或許整晚只有潘啟情稱得上真正的拳擊拳手，縱然李鑑任近年轉打拳擊為主，但無可否認他也是由泰拳成名的一代拳王。

拳擊界坐擁豐厚的財政資源（特別是來自非常規拳賽觀眾），而泰拳界則擁有叫好叫座的職業拳手，兩者差之毫釐卻謬之千里，好比最高收益的足球賽會是英超，但最好的球員卻不在英國一樣，長遠而言對兩者皆不是最好的發展。

或者讓人遺憾的是，成功令今次賽事創造巨大收益的，不是來自真正的職業拳手，而是職業網紅。

▍精準的門票銷售策略

今次的比賽可說是香港史上最昂貴的搏擊運動門票，入場門檻由一千二百圓起，比起平日的搏擊比賽多了整整一個位，而最高級別的門票，比起UFC在深圳舉辦的一次比賽都還要更貴，索價超逾二萬八千圓。然而，標價誰都懂，但能夠大舉售出門票，才是更為難得。

事實上，最貴的門票都幾乎不是在大眾層面售出的，也和傳統的拳賽一樣，幾乎都是與比賽相關人仕包攬相關門票。也就是說，這個定價本身就不以大眾為銷售對象，而是真正的「支持者」才會購票。就如林作所展示其支票所示，相信他就是購入了兩張最貴的門票給其母親及女友。

當然，除了銷售以外，相信一些門票也是經由贊助商透過贊助而獲得的，而深信贊助金額遠比起門票金額為高，就筆者了解，部份贊助超逾一百萬元，相信已經超逾不少比賽的營運資金。

除此以外，鍾培生更在其Youtube頻道獨家直播，成為可觀賞賽事的會員收費八百，即使大部份付費會員可能只有單次付費便退出，以其現時訂閱人數有十二萬人計算，即使保守估計只有一千名「培生培心」會員，單次收益也已經有八十萬（還沒計算不少錯誤加入無法觀看比賽的「培生BB」會員），深信是不少本地拳賽，甚至是其他符合M品牌的「大型體育運動賽事」也是望塵莫及的數字。

至於為甚麼能夠創造歷史，相信是其獨特的營銷手法有關。

▍廣泛而深入的營銷策略

翻開場刊，當中的贊助商廣告，對比起其他運動或搏擊運動賽事，可見其宣傳策略有著根本上的不同。

是次比賽的贊助商，由平民到中產，由中產至富戶，皆有其銷售對象，例如搏擊用品、健身中心、衣服、貴價食品、以及虛擬貨幣等等，接觸的對象遍及香港不同層級，令香港人即使沒有細心留意相關消息，也會略知一二。

筆者觀察，網絡上大多數的認知，這就僅是一場有錢人的玩意，以此心態察看場刊內容，贊助商的公司卻有不少是身邊熟悉的品牌。更有趣的是，當中一場賽是由網絡直播的直播主對決，當然相關的直播平台也有廣告。

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直播主的收入相信是不少人難以理解的，然而，直播世界幾乎只有隔著屏幕的交流，都尚且有金主樂意「課金」支持，試想像他們的支持者對於直播主要冒著毀容與生命風險上台作賽，願意付出的會多出多少？

而即使不是實付廣告費的宣傳廣告，還有傳媒報導，網絡討論區，甚至是人與人的溝通群組，以及拳手和「拳手」們的宣傳，所涉及的層面比起一般拳賽的「觸及率」高出不少。

▍無敵盃能否成功複製？關鍵在於三個問題

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這場比賽的成功能否複製出來，先要問數個問題。

1）觀眾想看甚麼？

一場比賽，或是一個節目，要吸引觀眾觀賞，內容是最重要的。構成一場比賽的兩大元素，一是賽例，二是選手。

比如今次的兩大主角，選擇以辯論型式作賽，相信不能創造如此收益。唯獨是真真正正的搏擊（事實上頗欣賞主賽的兩位主角沒有選擇配戴頭盔作賽），才能如此吸引。

2）觀眾願意付出幾多？

事實上，筆者對於這個問題頗為拿揑不準。支持香港運動員，說得容易，「付費」支持香港運動員，又能有多少？又願意付出幾多？

當然，要引人支持，也不是「攤大手板」便能讓人掏出錢包。今次的成功，關鍵在於人氣，下次的成功，當然也是人氣。這也不得不返回筆者早年的文章，就是如何打造下一個「英雄」。

這一部份不是一時三刻可以成功的，經營一個拳手的故事，也得要有全盤的計劃，而如果只由不懂該專項的市場策劃公司或代理去辦，恐怕絕對不是這一回事。

3）主辦想要甚麼？

而事實上，筆者更認為以綜合格鬥（MMA）賽例或許能令是次比賽更上一層樓，最少讓對手不能單純打算以纏抱作為消耗技術，但正如主辦方鍾培生所說，他就僅是希望推動拳擊運動而矣。

另外，筆者有見鍾培生作為主辦方，實際上很少推銷其門票銷售，反而在臨近比賽日不停宣傳其個人頻道的會員招收，可見主辦方的另一個意願也是為了打造網絡流量而不僅是比賽本身。

但最重要的是，是次比賽反映了一個重要事實，主辦方願意投資的話，的確是能有所回報的，而且投資越大，回報也越高！

【2021福布斯「收入最高運動員」排行榜頭十位排名】

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單次活動賺取千萬收益，在搏擊運動界絕對不是特例，請別忘記，2021年福布斯公布最高收入的運動員，不是足球員、籃球員，而是一位綜合格鬥拳手。搏擊運動絕對有其獨特的吸引力，也有豐厚的潛在收益，只要願意長線投資，細心經營，一定有更好的回報。

作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。



（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）



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