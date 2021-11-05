周日矚目大戰｜Canelo稱霸量級最終章　張偉麗再戰Rose復仇大戰

周日兩場大賽萬勿錯過！Canelo Alvarez挑戰IBF拳擊冠軍Caleb Plant，稱霸量級最後一戰！中國MMA女王張偉麗再戰「暴徒玫瑰」Rose Namajunas，到底能否重奪UFC冠軍寶座？



【拳擊】Canelo Alvarez VS Caleb Plant

Canelo Alvarez對陣Caleb Plant。（圖片擷取自：World Boxing Council Twitter）

Canelo Alvarez（56-1-2，38 KOs）毋庸置疑是當今首屈一指的拳擊選手，榮登各大組織「P4P排行」的首位。他曾奪得四個量級的世界拳王（Light middleweight、Middleweight、Super middleweight、Light heavyweight），接連擊敗Shane Mosley、Austin Trout、Erislandy Lara、Miguel Cotto、Gennadiy Golovkin、Daniel Jacobs及Sergey Kovalev等好手。

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Canelo在2020年對陣英國拳王Callum Smith的比賽中，再次展示其驚人的拳擊才華，以小勝大無視16厘米身高差異，一舉奪得WBA及WBC兩條超中量級超級腰帶。

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然後在本年5月時，Canelo跟WBO 超中量級拳王Billy Joe Saunders 進行拳王爭奪戰。Canelo 在第八回合以一記右手上勾拳重擊Saunders，Saunders 右眼馬上腫起，迫使Saunders 團隊在回合結束後決定放棄賽事，賽後Saunders 證實眼框骨多處骨折。這場勝利令Canelo 一舉成為WBC、WBA（Super）、WBO及The Ring 超中量級拳王，而Saunders 則吞下職業生涯以來首場敗仗。

今場Canelo 即將踏上「一統量級」的最後一步，在本周未對陣IBF拳王Caleb Plant（21-0-0，12 KOs）。假如Canelo成功取勝的話，他將成為史上第六位「無爭議冠軍」，亦是Josh Taylor以外第二名現役「無爭議冠軍」。

比賽時間：香港時間11月7日（周日）上午9點



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【UFC 268】兩場冠軍戰

【UFC 268】Kamaru Usman對陣Colby Covington。（圖片擷取自：UFC_Asia Twitter）

UFC 268的頭條賽事是UFC次中量級冠軍戰，由現任冠軍Kamaru Usman（19-1-0）再度對陣排名第一的Colby Covington（16-2-0）。

Usman自2019年擊敗前冠軍Tyron Woodley後，便一直維持不敗，4度成功衛冕冠軍寶座。他在UFC中保持不敗，更創下170磅量級的最長連勝紀錄，連續14場勝利，當中手下敗將包括：Jorge Masvidal、Tyron Woodley、Rafael DOS Anjos、Colby Covington等。

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Usman最初實力備受質疑，被指摔技打法單調沉悶，但現在他在最近幾場比實中充份展示自己具有宰制量級，甚至成為 P4P之王的能力。Usman刺拳打擊成為他的一大殺著，糅合本身強大的摔跤技術，他將有機會成為UFC新一代最強大的次中量級冠軍。

Colby Covington一直以「惡人」形象見稱，雖然曾在UFC 225擊敗Rafael dos Anjos，奪得過暫代冠軍，但由於未曾對陣過量級頂尖好手，實力一直備受質疑。在UFC 245中，他跟當時14連勝的Usman爭奪冠軍之位。此戰前Covington已一直挑釁對手，也有一些種族歧視的言語出現，讓很多拳迷不滿。到了第五回合Covington終被Usman擊倒。賽後Usman說勝利不是為了自己，是為了全世界。

今次Covington能否復仇成功呢？

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【UFC 268】「暴徒玫瑰」Rose Namajunas對陣中國拳后張偉麗。（圖片擷取自：UFC_Asia Twitter）

可是，UFC 268的重頭戲卻落在女子草量級冠軍戰。

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在2019年的「UFC Fight Night：深圳」中，張偉麗只用了42秒就完成偉業，擊敗了強敵Jessica Andrade，成為第一位中國UFC冠軍，同時也是UFC第一位亞州冠軍。其後她再擊敗前冠軍Joanna Jedrzejczyk衛冕，該場賽事更被ESPN選為「年度最佳賽事」。

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及至UFC 261時，中國格鬥女王張偉麗迎來個人第2次衛冕戰，對手是前世界冠軍、現草量級排名第一的美籍立陶宛裔選手「暴徒玫瑰」Rose Namajunas。Namajunas在賽前向傳媒表示，她特殊的家庭背景激勵她要為自由而戰，並談及上世紀50年代末冷戰時期的反共口號「寧死不紅」（Better dead than red）。

結果，Rose Namajunas 第一回合以前腳高踢 KO張偉麗，重奪失落兩年的冠軍腰帶。賽後張偉麗覺得比賽停得太早，她還有意識，但由重播看來比賽終止得合適，沒有太大爭議。非常令人驚訝的賽果，大概沒人想過Thug Rose可以以這個方式擊敗對手。

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相隔7個月後，張偉麗捲土重來，再次挑戰Rose Namajunas。今次對決究竟鹿死誰手呢？到底是張偉麗成功復仇重奪后座？還是「暴徒玫瑰」再次擊敗中國MMA女王呢？

比賽時間：香港時間11月7日（周日）上午10點



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