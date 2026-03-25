僱員再培訓局頒獎禮　後60再培訓成斜槓族　健身教練投身護理行列

撰文：凌雯靜
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僱員再培訓局（ERB）日前舉行「ERB年度頒獎禮2025─26」，超過40位學員和導師、超過40間僱主機構，以及逾20間培訓機構獲得嘉許。其中獲「ERB 傑出學員獎」之一的馬偉豪，透過報讀ERB課程投身護理行業，在工作過程中體會到多元性和意義；又有長者在退休後報導一系列ERB課程，開展斜槓人生，獲頒「職場再出發培訓獎」。

12名在個人增值和事業發展上具卓越表現的學員獲頒發「ERB傑出學員獎」。（僱員再培訓局提供圖片）

健身教練受疫情打擊　報讀ERB轉跑道投身保健員

今屆分別有12名和8名學員獲頒「傑出學員獎」及「優異學員獎」，得獎者包括原為體適能教練的馬偉豪，疫情期間健身行業作大減，遂報讀ERB「物理治療助理基礎證書」課程，畢業後投身護理行業，並於其後積極持續進修 ERB「保健員證書」課程，其後成為安老院舍保健員。

他認為護理不單是一份工作，更是一種將心比心的互動交流，能守護長者每一份需要帶來滿足感。他正修讀「普通科護理學高級文憑」課程，以成為登記護士為目標，期望未來取得專業資格後，繼續在護理工作上貢獻所長。

得獎學員聯同完成新技能培訓及「培訓就業一條龍」計劃度身訂造課程的學員在典禮上分享他們進修和發展事業的經歷。（僱員再培訓局提供圖片）

新增設的「職場再出發培訓獎」，有6名學員獲獎。其中「後60」學員何沛亨，退休後選擇報讀ERB「保健員證書」課程，以及持續進修兩項 ERB「殘疾人士院舍保健 員護理技巧增修證書（兼讀制）」課程，提升技能之餘，亦進 一步拓闊工作範疇。他現時身兼多職，除擔任殘疾院舍兼職保 健員，亦是一名家居陪診員和泳池救生員。

頒獎禮由勞工及福利局局長孫玉菡、常任秘書長劉焱、勞工處處長許澤森，聯同再培訓局主席黃傑龍教授及行政總監吳國强共同主禮，頒發逾百個獎項，表揚學員力求上進，提升技能，以及嘉許各界伙伴積極支持本局的「技能為本」培訓工作，彰顯技能培訓的社會價值。

勞工及福利局局長孫玉菡於典禮上致辭。（僱員再培訓局提供圖片）

孫玉菡局表示再培訓局將升格為「技能提升局」，提供包括人工智能（AI）應用的各類「技能為本」培訓，未來亦會繼續加強與培訓機構和企業伙伴的協作，擴闊課程多元性和覆蓋面，以應對創新科技發展及數字化的挑戰。

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