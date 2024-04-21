女生一穿搭竟引男性注視下半身　更惹色狼跟蹤　勸網民別這樣出門

現在的風氣開放，許多女孩子大方展現自己的好身材，穿著上也不怕旁人異樣眼光，從之前的真理褲到現在的瑜珈褲，不少女性都直接穿出門。不過有一名女網友卻因此常常吸引不少男性路人的目光，甚至還目不轉睛地盯著看，讓她非常不舒服。



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這名女網友在Dcard以「瑜珈褲不要穿出門」為題發文，表示自己維持運動已經兩三年了，幾乎每次下班就會到健身房報到，也因此為了方便她都會穿瑜珈褲去上班，感覺上也比較舒服一些。17日她也是穿著瑜珈褲和男友出門，進到捷運裡就看到有個男乘客一直盯著她看，即使雙方對到眼，這名男子也沒有移開視線，仍然緊盯著原PO，讓她趕緊拉著男友轉到另外一邊。

除此之外，原PO還遇過下班走在路上時，後方傳來腳步聲，不論她走快走慢，後面的男子也跟著加快或放慢速度，從頭到尾跟她保持一樣的距離，讓原PO差點嚇破膽。

她說自己穿瑜珈褲外出時，大多是在捷運站發現被人注視，因為搭捷運時都是低頭滑手機，只要一抬頭就會發現有男生盯著她看，不論是盯下半身或著臉都有，讓原PO不免覺得是自己穿著的問題，也因此奉勸女性朋友們盡量不要穿瑜珈褲出門，「為了舒服出門，但是卻變更不舒服」。

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不少人安慰原PO，「不用太敏感，就是個衣服，穿啥都會有人看，不需要那麼在意別人」、「完全可以懂！在國外住過，回來後超級不適應，不知為何台灣人很愛『觀察』、『過度關心』路人穿著」、「我覺得穿瑜珈褲出門的人對自己身材應該蠻有自信的，不然就是不知道曲線會畢露，因為超貼身的～每次看到眼球都會不自覺被吸過去」、「敢穿瑜伽褲展露自己性感的人，真的很有勇氣呢」、「有問題的是看的人，就算裸體他也不能有非分之想」。

但也有網友無法接受，「瑜珈褲我不行，太貼身了，屁股太翹」、「本來覺得還好，但自從在低卡上看到有瑜珈褲臉書社團，我就不敢穿了」、「一直覺得瑜珈褲很醜」、「只能說穿瑜珈褲拜託穿長版上衣遮住下身吧，屁股明顯我就算了，但每次不小心看到形狀明顯的私密部位都覺得辣眼睛」、「搞不懂為啥會有人把那種東西穿出門，沒在運動穿那種機能褲」。

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