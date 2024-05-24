仁愛堂何文田中醫中心贈醫施藥　書刊「社區中醫故事」義賣籌款

仁愛堂轄下5間自資中醫中心致力於社區推廣中醫「治未病」的理念，適逢位於何文田的仁愛堂楊素梅中醫中心成立6周年，仁愛堂將於何文田廣場舉行3場中醫義診，向當區居民送上健康心意，鼓勵他們透過中醫藥改善體質，關注健康。仁愛堂4間自資中醫中心亦會同步開賣中醫慈善書刊，為基層市民健康謀福祉。



「仁愛堂楊素梅中醫中心」服務何文田社區已有6年，一直致力守護當區居民健康。為提升居民對健康的關注、鼓勵他們透過中醫藥改善自身體質，中心將於5月至7月每月一次於何文田廣場1樓中庭舉行「關注健康贈醫日」，凡參加義診的市民均可獲豁免診金，並獲贈一劑濃縮中藥以及耳穴贈券乙張。義診名額有限，額滿即止。

義診日期：5月25日（六）、6月12日（三）及7月8日（一）

義診時間：上午10時至下午2時

義診地點：九龍何文田佛光街80號何文田廣場1樓中庭

查詢：3628 3536

仁愛堂4間中醫中心（仁愛堂提供）

中醫中心同步開賣慈善書刊

在義診舉行期間，仁愛堂4間中醫中心包括：仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心 (屯門)、仁愛堂大埔綜合中醫中心、仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心 (葵芳)、仁愛堂楊素梅中醫中心 (何文田)，亦會開賣「社區中醫故事」慈善書刊。至於仁愛堂全線綜合及流動中醫醫療車的慈善書刊開賣日期則為2024年6月1日。

書刊由20多位仁愛堂中醫師專業撰文，帶出社區中醫師與基層及當區居民的關係。凡購買書刊，將可獲贈「社區中醫」手搖扇一把及防疫香囊兩個。慈善書刊義賣收益將全數用於「醫者仁心」贈醫施藥計劃，以幫助基層市民接受中醫診療，固本培元。