不少上班族每天早晨，都會到便利店買一杯咖啡提神。



近日一名網友抱怨，每次到便利店排隊結帳，若前方有人買咖啡，就很常導致排隊隊伍冗長，痛批「在便利店買咖啡的人很自私」，引發網友熱議。

網友鬧爆「早上便利店買咖啡的人很自私」累排長龍 留言意見兩極（01製圖）

你又會在早上於便利店買咖啡嗎？點圖放大看看雙方意見：

+ 13

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，有時便利店櫃枱只有一個店員，如果有客人剛好要買咖啡，就很容易造成排隊人潮擁擠：

店員在泡咖啡的同時，後方可能已經有3、4位在排隊等待。

讓他忍不住覺得「在便利店買咖啡的人很自私」。

原PO補充，每次去便利店買東西的時候，看到前面的人點咖啡都會很不爽，尤其是在趕時間的時候：

為了對方要延後自己的結帳時間，煩死了，買咖啡的人都不會覺得不好意思嗎？要買咖啡等店裡沒人再買不行嗎？

貼文引起討論，不少網友砲轟：

「本來就是先到先買，不變的道理」

「先到先買，你晚到就是要等，不想等就不要買，不然你換一間」

「若沒耐心等候，那就去別家就好了」

「人家有提供這個服務，為什麼不能買」

「我就是要買咖啡怎樣」

「你這種以自我為中心的人就是討厭」

「地球繞著你轉就是了」

「同理，你不能等人少時再去買東西嗎」

「就照排隊來啊，沒什麼好抱怨的」



不過，也有人表示能夠理解：

「我也常遇到，尤其是早上要上班時，一堆人在買咖啡，後面排一堆人等結帳，如果時間來不及就直接放棄」

「我也真的很討厭很多客人的時候有人買咖啡」

「理智上都清楚，可是等待的滋味就是那樣不舒服，遇過我前面全部排隊的人都有買咖啡，當時真的快崩潰了，排隊人數很長」

「還有都要結帳了，聽到金額才要掏錢包、數零錢，手機按好久，是不會提前拿好嗎」



【延伸閱讀】便利店都有「關愛結帳」？台店員堅持讓阿婆打尖 有網民稱要罷買

便利店都有「關愛結帳」？台店員堅持讓阿婆打尖惹議（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 13

【延伸閱讀】日綜藝揭盡職場秘密：便利店員常被「封印」 醫院AV情節原來係真

【延伸閱讀】日綜藝揭盡職場秘密：便利店員常被「封印」 醫院AV情節原來係真

點圖放大瀏覽：

+ 10

延伸閱讀：

到Apple買筆電遇戴墨鏡員工 對方身分曝光讓人感動：形象加分

不是電視演的那樣！他曝父親休克「不停重複相同句子」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】