「沙律炸蝦條」外賣無沙律醬！食客致電酒樓投訴　職員爆粗叫咁做

買「沙律炸蝦條」竟要食客自備醬汁？有網民抱怨稱於石硤尾某酒樓買沙律炸蝦條外賣，回家發現沒有配備沙律醬，於是致電餐廳投訴。沒想到接聽的男職員竟表示菜式不包沙律醬，「呢味餸係畀你返屋企點沙律醬」，食客即反駁酒樓不提供沙律醬就不應將菜式命名做「沙律炸蝦條」，惟男職員爆粗後直接收線。



有網民抱怨稱於石硤尾某酒樓買沙律炸蝦條外賣，回家發現沒有配備沙律醬，致電餐廳獲告知需自備沙律醬。（「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」發帖公審該酒樓。樓主稱日前在石硤尾某酒樓花138元買了「外賣小菜三寶」套餐，食物包括魚香燜茄子、沙律炸蝦條、鎮紅香醋骨。然而，她回家後卻發現沙律炸蝦條中沒有配備沙律醬，於是致電餐廳投訴，表示「我叫沙律炸蝦條，唔係吉列蝦」。

而接電話的男職員竟然解釋「沙律醬炸唔到㗎，呢味餸係畀你返屋企點沙律醬」。樓主即反駁認為酒樓理應跟餐配送沙律醬，「你連沙律醬都冇，咁都叫沙律炸蝦條？」。誰知男職員竟爆粗後直接收線，令樓主相當不滿，並表示「唉，畀錢買難受，仲要畀人粗口問候」。從樓主上傳的照片可見，飯盒中共有8隻炸蝦。

從樓主上傳的照片可見，飯盒中共有8隻炸蝦。（「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」FB圖片）

帖文引起網民熱議，不少網民認為該名酒樓員工態度欠佳、做法欠妥當，「唔使佢講都知沙律醬炸唔到，問題係你個餸叫沙律炸蝦，沙律都無」、「原來沙律炸蝦條要個客自備沙律，第一次聽」、「沙律炸蝦條，正常應該有兜沙律」。有網民就笑言沙律炸蝦中的「沙律」是人名，「個廚房佬係咪叫『沙律』？」，也有人笑稱事件等同「黑椒牛扒飯，自備黑椒同牛扒」。

另有網民認為酒樓餐牌所列明菜式與樓主實際收到的外賣不符，建議樓主報海關，「商品說明條例，報海關」、「職員話沙律炸唔到，即承認入面冇沙律成份」、「應該錄音報海關」。

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