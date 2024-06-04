父親節呈獻！仁愛堂中醫服務優惠男士　鼓勵陪診家人獲$100贈券

為慶祝父親節即將來臨，仁愛堂於6月11日至14日一連四天舉辦「父親節感恩呈獻」關懷社區活動，向求診男士提供中醫優惠，鼓勵他們透過中醫藥改善體質，並同時提供家人陪診優惠，以推動「長者陪診」文化，鼓勵大眾多關心身邊的「老友記」。



仁愛堂自資中醫服務將於2024年6月11日至14日一連4天，提供父親節中醫優惠。凡年滿18歲或以上的男士，前往仁愛堂全線流動中醫醫療車及5間自資中醫中心接受中醫內科或針灸服務，即可獲全單扣減港幣20元。這個優惠旨在鼓勵男士們透過中醫藥改善自身體質，同時以特別方式感謝男性在家庭、職場，以及社會的貢獻。

推動「長者陪診」文化

本堂希望推動「長者陪診」的文化，讓家人多關心長者，家人如陪同65歲或以上的男士到上述地點到診，可額外獲贈價值港幣100元的「醫者仁心」贈醫施藥現金券一張。持券者可於仁愛堂全線流動中醫醫療車及5間自資中醫中心，包括：仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心、仁愛堂田家炳綜合醫療中心、仁愛堂大埔綜合中醫中心、仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心、仁愛堂楊素梅中醫中心，享用本堂質優價廉的中醫內科診症及針灸服務。

仁愛堂「父親節感恩呈獻」中醫優惠適用地點

請掃以上QR code查看優惠適用地點。（仁愛堂提供）

請掃以上QR code或點撃以下連結查看優惠適用地點：https://yot.org.hk/download/ms/location.pdf

查詢優惠詳情：2655 7757