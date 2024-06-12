茶錢爭議！一家三口食飯　不滿餐廳收2歲B茶錢　網上公審網民咁睇

不時有食肆因收茶錢問題被公審，近日有食客指一家三口到屯門時代廣場1間食店吃午飯，埋單時發現2歲孩子被當1位計，收了8元茶位錢，以為收銀弄錯，怎知對方表示沒有弄錯，讓該食客感到十分錯愕，「喺香港咁耐真係未聽過2歲BB都需要收茶位」，氣得表明不會再光顧並網上發文公審。

帖文一出即被瘋傳，有網民認為食店離譜，「BB都唔飲茶嘅，玩嘢咩職員」、「大肚婆應該當兩位？」。但有更多人認為樓主小題大做，「而家大部份酒樓都係2歲以上要收茶錢」、「茶位唔代表飲茶，係講緊佔嘅座位」。



樓主埋單時發現2歲孩子被當1位計，收了8元茶位錢。(《BB來了》劇照）

照片可見全單198元，但當中包括收了3位茶錢，合共24元，樓主以為收錯錢。（Facebook圖片）

有食客在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」發文及相，相片可見是1張食肆單據，吃了兩款食物，全單約198元，當中包括收了3位茶錢，合共24元。樓主以為收錯錢，向收銀求證，「埋完單發現1位2歲BB被收咗茶位費，以為收銀搞錯。2歲BB都要收茶位？」，誰知對方態度強硬地回答「係啊！」，讓樓主感到驚訝，「喺香港咁耐真係未聽過2歲BB都需要收茶位」。樓主覺得食店過分，表明不會再光顧，並網上發文公審。

帖文引來不少網民熱議，不少人認為食店離譜，「BB都唔飲茶嘅，玩嘢咩職員」、「大肚婆應該當兩位？」、「通常係計枱面有冇餐具，如果係1份餐具都唔使嘅，咁就唔應該收」、「我諗8蚊唔係問題，咁樣屈個8蚊肉X酸先係問題」。有人指出「正常3歲前，酒樓都唔收茶位」。

有人安慰樓主「茶位唔代表飲茶，係講緊佔嘅座位，即係茶樓嘅座位，咁諗個心會舒服啲」。(《愛回家之開心速遞》劇照）

不過，不少網民認為樓主小題大做，「而家大部份酒樓都係2歲以上要收茶錢」、「有部份重係任何年齡都收茶錢，真心問，樓主第1日去茶樓食嘢？」。有人認為「茶位唔代表飲茶，係講緊佔嘅座位，即係茶樓嘅座位，咁諗個心會舒服啲」、「咁個BB有冇獨立座位？」、「咁你個2歲B有冇佔座先？有就咪嘈，雖然係叫茶錢，但你當係座位費咁解」。

亦有人質疑為何連非酒樓也要收茶位，「去餐廳食野要計茶位咩？」、「進化到唔係茶樓都要收茶錢？」、「收完茶位再收加一，好過去搶」。