「埔里美女」奪國際選美比賽第一名「雙料冠軍」原來係啦啦隊女神

中信兄弟啦啦隊Passion Sister成員高曼容來自南投埔里，她近期代表台灣赴印度參加Miss Glam World國際選美賽，昨凌晨傳回好消息，高曼容不僅抱回才藝小姐第一名，更成功拿下冠軍，這也是她個人生涯裡的首座世界冠軍。



高曼容出身南投埔里，身材高䠷、氣質優雅，2017年獲台灣小姐選美冠軍後，常擔任南投觀光大使，更代表台灣到世界各國參加國際選美賽，並在2019年抱回「世界美顏小姐」第4名佳績，而在去年加入中信兄弟啦啦隊Passion Sister。

高曼容出身南投埔里，身材高䠷、氣質優雅。（IG@manjung0217）

高曼容2017年獲台灣小姐選美冠軍後，常擔任南投觀光大使，更代表台灣到世界各國參加國際選美賽。（IG@manjung0217）

高曼容在2019年抱回「世界美顏小姐」第4名佳績，而在去年加入中信兄弟啦啦隊Passion Sister。（IG@manjung0217）

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高曼容近期又代表台灣前往印度參加「Miss Glam World」國際選美賽，她6月4日抵達印度，經過漫長且緊鑼密鼓的賽程及活動，她以沉穩優雅的表現在當晚總決賽，抱回Miss Talent才藝小姐第一名，更成功摘下Miss Glam World冠軍后冠。

而與高曼容同樣代表台灣赴印度，但參加「Mrs. Glam World」國際選美賽的許棠樂則拿下Mrs. Glam World Asia亞洲夫人第一名及Mrs. Fashionista時尚夫人第一名；高曼容及許棠樂2人的優秀成績也為台灣拿下總排名第二名。

許棠樂與高曼容同樣代表台灣赴印度參賽。（IG@jasminhsu1212）

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高曼容昨凌晨也在臉書、IG等社群平台上發布限時動態，開心與粉絲分享獲獎喜訊；影片中的她，聽到大會宣布冠軍時喊出「Taiwan」並聽到自己名字時，她既驚訝又開心，隨後她登上后座並戴上后冠，與亞軍、季軍接受眾人喝采。

對於能夠代表台灣在國際選美賽事中奪冠，高曼容相當感動，她開心表示，就算晚上忙完回到酒店，已是印度時間凌晨1時30分、台灣時間清晨4時，她仍迫不及待的想與大家分享她的喜悅，這也是她的第一個世界選美冠軍。

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