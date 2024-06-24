5歲網紅做手術「全身黐滿線」躺病床惹心疼　網民集氣盼早日康復

【蔡桃貴】台灣百萬YouTuber蔡阿嘎時常在社群分享與2個兒子「蔡桃貴」、「蔡波能」的親子日常，昨（23）日突然發文表示蔡桃貴因中耳炎、耳朵有積水導致影響聽力動了個小手術，心疼表示：「但還是會有點捨不得。」



蔡阿嘎透露，之前自己突然發現和蔡桃貴說話時，他回話會：「蛤？你說什麼？」的頻率變高了，才趕快帶去醫院檢查。原來蔡桃貴是因為之前中耳炎，導致耳朵積水，影響了聽力，需要動個小手術裝個導管。

蔡桃貴到醫院檢查。（ig@tsaigray2018）

蔡桃貴到醫院檢查。（ig@tsaigray2018）

蔡桃貴到醫院檢查。（ig@tsaigray2018）

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蔡阿嘎也大讚兒子很勇敢：

沒想到檢查跟手術的全程，都乖乖配合不哭不鬧！手術也非常順利平安完成！下個月要滿6歲了，真的長大了…

蔡阿嘎也上傳蔡桃貴檢查時的照片，只見蔡桃貴乖乖躺在病床上給醫生檢查，蔡阿嘎在留言區表示：

看到一堆線黏在小小的身體上，雖然知道只是做檢查，但還是會有點捨不得。

網友也紛紛留言：

「好帥又勇敢」

「心疼。辛苦了」

「好勇敢 早日康復」

「貴貴真棒，是個勇敢的小戰士」

「很勇敢很棒的貴貴，祝早日康復」。



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