台灣首個「千萬訂閱YouTuber」收入曝光 神級網紅到底可以賺幾多
撰文：聯合新聞網
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【奇軒Tricking】台灣首位擁有千萬訂閱的YTR「奇軒Tricking」近日發布一則YouTube官方頒發的「鑽石獎牌」開箱影片，並大方公開後台的數據和實際收益，也強調自己絕對沒有花錢買流量。
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他在影片中展示獎牌和內容物，光重量就重達7.3公斤，至於外界最好奇的收益，他表示短影音也能賺錢，只是計算方式和長影音不同：
每達到1千次觀看，長影片約可獲得台幣60多塊（台幣、下同），短影片則是0.6元。
而他拍攝的短影音從去年才開始有收入，為了賺到錢，只能持續創作，單月收入最高曾有60萬左右，而他目前每月收入基本都有10萬以上。
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