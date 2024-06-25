台灣首個「千萬訂閱YouTuber」收入曝光　神級網紅到底可以賺幾多

【奇軒Tricking】台灣首位擁有千萬訂閱的YTR「奇軒Tricking」近日發布一則YouTube官方頒發的「鑽石獎牌」開箱影片，並大方公開後台的數據和實際收益，也強調自己絕對沒有花錢買流量。



台灣首位擁有千萬訂閱的YTR「奇軒Tricking」（IG@73_tricking）

台灣首位擁有千萬訂閱的YTR「奇軒Tricking」（IG@73_tricking）

【圖輯】點圖放大看更多「奇軒Tricking」照片👇👇👇

+ 7

他在影片中展示獎牌和內容物，光重量就重達7.3公斤，至於外界最好奇的收益，他表示短影音也能賺錢，只是計算方式和長影音不同：

每達到1千次觀看，長影片約可獲得台幣60多塊（台幣、下同），短影片則是0.6元。

而他拍攝的短影音從去年才開始有收入，為了賺到錢，只能持續創作，單月收入最高曾有60萬左右，而他目前每月收入基本都有10萬以上。

台灣首位擁有千萬訂閱的YTR「奇軒Tricking」近日發布一則YouTube官方頒發的「鑽石獎牌」開箱影片。（影片截圖）

台灣首位擁有千萬訂閱的YTR「奇軒Tricking」近日發布一則YouTube官方頒發的「鑽石獎牌」開箱影片。（影片截圖）

台灣首位擁有千萬訂閱的YTR「奇軒Tricking」近日發布一則YouTube官方頒發的「鑽石獎牌」開箱影片。（影片截圖）

台灣首位擁有千萬訂閱的YTR「奇軒Tricking」近日發布一則YouTube官方頒發的「鑽石獎牌」開箱影片。（影片截圖）

台灣首位擁有千萬訂閱的YTR「奇軒Tricking」近日發布一則YouTube官方頒發的「鑽石獎牌」開箱影片。（影片截圖）

延伸閱讀：

陳曉被爆去年底提離婚！離家忙工作 陳妍希落寞育兒

獨／黃鐙輝出道17年存款只剩6999 老婆：一切從頭來過

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】