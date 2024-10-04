「傳奇網紅始祖」與拍拖5年男友分手後閃電懷孕 爸爸竟是這男星
撰文：中天新聞網
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「小予」陳玟予是無名小站的傳奇正妹。
她今年2月宣布與交往5年的男友分手，但半年後就和「前棒棒堂男孩」阿良有了寶寶。
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小予早前在IG開放問答，有人認為她結婚後還留著前任的IG很不OK，對此，她直球回應了。
又被稱為「網紅始祖」小予開的IG問答中可以發現，有不少網友詢問她的感情問題。
有些人好奇她是否還有和前任聯絡，有些人發現前任已經退了小予的追蹤，但小予仍持續追蹤前任。
對此，小予表示，她沒有想要跟前任朋友聯絡，因為這種感覺蠻怪的，她自己也沒有到那麼缺朋友。
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小予認為，其實她不知道跟前任為什麼要聯絡？這樣不僅不尊重現任、也不尊重前任的現任，她強調自己不想要把感情關係搞得很複雜，所以自然不會跟前任有聯絡。
至於有網友質疑為什麼她沒有退掉前任的追蹤，小予表示這個問題「很無聊」。前任如果退她的追蹤，那是對方的事，她不會花時間去看哪些人沒追蹤她，就把對方給退掉。
小予最後補充，大家都是成年人了，其實不需要把時間跟心力花在這些事情上，關注自己身邊的事就好：
追不追蹤，重要嗎？你要不要乾脆問問他？我沒退追也不代表什麼。
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