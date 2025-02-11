地鐵NG行為｜台網民指「這動作」最討厭　講電話、揹大背囊也上榜

不少打工仔會搭地鐵通勤，然而在公共交通工具上，必須管理好自己的行為，不影響他人。



不少網友就分享地鐵上的NG行為，包括手機開很大聲、坐著翹腳等，其中最多人點名的就是「擋在門口」。

地鐵NG行為｜講電話、揹大背囊上榜 最多網民指「這動作」最討厭（01製圖）

點圖放大看看網民指出搭地鐵最令人討厭的行為：

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台北捷運在臉書發文指出，希望大家搭車都能輕聲細語、正確使用拉環、坐好座椅、慢行避免推擠碰撞等，並詢問民眾：「搭捷運時，最受不了的NG行為是？」引起關注。

對此，底下網友紛紛回應：

「車廂超多人，還硬要全身靠在唯一中間扶手上」

「翹腳族＆開腿族」

「繁忙時段堅持揹著大背包擠進車廂的旅客」

「手機開很大聲且不戴耳機、講話或講手機很大聲」

「流汗不換衣服的人」

「使用易容術（化妝）」



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令多數人崩潰的是站在車廂門口：

「擋在門口，超煩的」

「擋在門口當門神」

「站門口真的很討厭」

「裡面還有站立空間，但一群人站在車門口不下車、滑手機」

「為什麼不往車廂裡面走，每天都遇到，廣播勸導也沒用」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】