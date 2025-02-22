因病不赴婚宴　仍傳帳人情表心意　新娘竟喊不夠「要付足這個數」

一名台灣女子在Threads上發文，稱女兒因為支氣管發炎燒燒退退，讓她在友人婚禮前一天急著用簡訊告知對方無法如期出席；未料新娘要求她務必支付兩人的桌錢共3300元（台幣，下同，約783港元）。



原PO上網詢問網友，到底不熟的朋友邀請去婚禮，若人沒到需要包多少錢，原PO還懷疑自己原本轉帳1200元（約285港元）給新娘是轉太少嗎？

一名女子因女兒支氣管發炎無法出席友人婚宴，並轉帳1200元表心意，豈料新娘要求她務必支付兩人的桌錢共3300元。（Threads截圖）

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原PO並附上兩人對話內容，在告知女兒生病，並有可能會住院的情況下，無法出席隔天的婚禮。對方一開始很驚訝，也再三確定原PO是否真的無法前來；而在原PO告知已轉帳1200元給對方後，新娘竟直接挑明，因為已預留了兩人的位置並加菜，兩人的桌錢是1650元（約391港元），無法接受原PO只轉帳1200元；更讓原PO傻眼的是，隔天竟還收到新娘催討桌錢的簡訊。

原PO自認與新娘並不熟，僅是透過朋友認識的點頭之交，新娘這樣要求，讓她覺得很困擾，也稱女兒生病並非意料之事，不是她能控制的，她也因為出於禮貌，在沒收到喜帖和喜餅的情況下，還是轉帳了1200元請新娘簽收，祝福對方婚姻幸福。

該文曝光後，原PO表示新娘說若不刪文就提告，且要求電話溝通未果後，以簡訊表示，是因為原PO在婚禮前一天才告知無法前來，並非一開始就拒絕；她也認為會邀請來參加婚宴本意是為分享喜悅，若一開始就拒絕也不會跟她要任何費用，但確實是已預留了兩人的位置，這樣突然缺席，兩人的桌錢是要算在她的頭上嗎？新娘本人也感到很錯愕。

對於新娘的抗議，原PO表示不會刪文。網友們對此掀起討論，有人建議原PO向對方出示女兒的就醫證明，好讓新娘心服；有人認為新娘這樣討桌錢實在很無理，畢竟婚宴並不理應由賓客負擔：

紅包只是祝福，不是拿來贊助你的婚禮喔，宴客本來就是花錢的事，一個人頭就算1650，包個1200也還好啊，沒有那個錢就不要出來辦婚禮，直接登記就好了。

但也有網友認為，新娘的要求很合理：

前一天才說不去，本來就要付桌錢，說的好像包1200人沒到已經很好了？重點是已經幫你保留位子了，你沒去那個位子也是空著，不是你提前很早講，可以跟婚宴會館改人數，而且你女兒生病是自己個人的問題，真正的朋友不會讓新人虧錢。

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