立冬習俗｜專家列6大宜忌「3類人易生病」4招開運一路旺到2025年

天氣逐漸轉涼，週四（7日）將迎來立冬節氣，除了傳統的吃湯圓補冬之外，民眾也重視各種民間習俗，避免影響冬季運勢。台灣清水孟國際塔羅小孟老師及台灣民俗專家柯柏成在FB粉專上提醒立冬禁忌，並提供開財大法，期望透過運勢轉換來迎接好兆頭，讓今年有個圓滿的結尾。



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立冬禁忌知多少？專家點名「3星座」注意身體疾病

11月7日即將迎來二十四節氣中的「立冬」，小孟老師在FB貼文中說明立冬的6大禁忌與習俗，還點名「摩羯（山羊）、處女、金牛」3個土象星座，提醒他們注意身體病徵，避免惹禍上身。



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立冬禁忌

1、立冬不宜過早外出

立冬天氣寒冷，一些年紀大的長輩若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，因此立冬非常寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。



2、立冬不宜飲用大量熱水

立冬為極寒日，飲用過熱的水容易身體磁場忽陰忽陽、忽冷忽熱，易導致身體不適。



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3、忌洗熱水澡過久

立冬極寒之日，空氣中陰氣極盛，若洗澡時間過久，體內陽氣會減弱，室內也會被大量陰氣覆蓋，可能導致皮膚乾燥、瘙癢，嚴重者甚至脫皮。特別是洗完後容易打冷顫的孩童，若不小心受涼，可能因筋骨受濕寒而產生酸痛，因此最好縮短沐浴時間，避免身體不適。



4、忌激烈運動

立冬天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。



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5、3星座好發身體疾病

土象星座「摩羯（山羊）、處女、金牛」，冬天土較冷，立冬之後三星座要注意隱疾、舊疾及手腳冰冷的問題，建議多喝花果茶調養身體。



6.立冬後最好早睡早起

俗話說「秋冬養陰」，晚間9時起便是陰氣的開始，因此立冬後最好早睡早起，睡眠時間長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。



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立冬傳統習俗

1、立冬一般俗稱要補冬

古人認為立冬寒氣重身體容易不適因此要補冬，建議喝羊肉爐或薑母鴨來補氣血。



2、立冬拜祖先

立冬可拜祖先感謝祖先一年幫忙，拜完後可以吃湯圓，代表家家團圓。



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3、吃餃子

古人流行在立冬吃餃子，因為立冬為秋冬交替的節日，因此「交」替的交取其諧音「餃」，吃餃子就代表節日交替。



4、吃甘蔗

古人有些擔心喝補氣湯與食物會上火，因此就有人開始以吃甘蔗來替代進補，然而冬天也是一年最後節氣，選在立冬吃甘蔗也有倒吃甘蔗的意涵。



另外在福建、潮汕一代的人，有「立冬食蔗齒不痛」、「南方吃餃子、北方煲湯炒厚栗飯進補」的說法，因此立冬更要吃甘蔗與炒飯。

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5、立冬吃生蔥

立冬吃生蔥，古人立冬吃蔥能讓身體散發體汗，使體的陰氣能隨著汗液排出，如此一來氣血循環就通了。



除了小孟老師推薦的補冬食物，《網路溫度計DailyView》在2015年也曾撰寫過「祛寒又強身！十大立冬進補必吃養身料理」文章，整理出網路聲量前十名的立冬進補養生料理，麻油雞、薑母鴨、羊肉爐及藥燉排骨都榜上有名！提供民眾更多進補選擇。

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專家教立冬4招開財運大法 一路旺到2025年

除了傳統的民間傳說及禁忌，小孟老師也分享3招立冬開財大法，希望民眾來年順利，財氣一路發。



1、立冬當天財神在正東方，只要在紅包袋中放168或888元置於家中的正東方位，7天後再拿去銀行存，會有意想不到的財富效果。

2、立冬當天11月7日上午6時12分至20分，是今年立冬節氣交替時間。在這個時間點找雙碗筷，碗內可以放米或豆子，再插入一根筷子置於屋外或窗戶外，代表一根獨秀，也象徵立冬一支獨秀會有貴人或投資的好運氣，放置一天後即可丟棄。

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3、立冬的太陽黃金度數為225度，因此在立冬當天請隨身攜帶225元的錢在身上，切記一定要剛好，最好置於口袋裡，此舉能吸收宇宙能量讓財氣不斷盤旋在身上。

另外，命理師柯柏成也提醒，立冬這天要避免與對沖的生肖（鼠沖馬、牛沖羊、虎沖猴、兔沖雞、龍沖狗、蛇沖豬）見面，也要避免吃「對沖屬相」的肉類。

４、他亦補充立冬開運大法：

「在客廳顯眼處擺奇數數量的橘子，給家人隨時吃，只要在小雪節氣前都這樣做，就能讓全家在年底前轉換運勢。」



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