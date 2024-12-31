提早更年期！26歲女現卵巢衰退　中醫師籲注意飲食兼小心這些東西

女性年歲漸長，卵巢功能會慢慢減退，進入俗稱的「更年期」，而一般步入更年期的年齡為45至55歲。然而，台灣有中醫師指出因受飲食作息、環境荷爾蒙等影響，例如服用胎盤素、常用塑膠容器裝熱飲等，令現在女性更年期有提早的趨勢，甚至有患者才26歲就已經開始出現卵巢早衰。而女性除了生活上要盡量避免接觸誘發因素外，亦可以透過食療預防卵巢早衰、延緩更年期。



一般女性的更年期年齡為45至55歲，但台灣有中醫師指出，現在女性更年期有提早的趨勢。（GettyImages）

患者未察覺卵巢早衰 以為月經不規律

綜合台灣媒體報道，當地中醫師李和蓁指現代女性受飲食作息、環境荷爾蒙等影響，令更年期有提早趨勢。李醫師指部份女性可能未到40歲就已經進入卵巢衰竭期，屬卵巢早衰的情況，亦即普遍認為的提早更年期。而她遇到的提早更年期病例中，最年輕的患者甚至只有26歲，惟有不少年輕患者卻未能察覺早衰現象，只以為是月經不規律。

台灣中醫師李和蓁指她遇到的提早更年期病例中，最年輕的患者只有26歲。（GettyImages）

環境荷爾蒙及有機化合物暴露均可引致卵巢早衰

李和蓁提醒，除了家族史的影響外，環境荷爾蒙及有機化合物暴露等都有可能引致卵巢早衰。她舉例指曾有1名不到40歲的女性已開始卵巢功能衰退，而其住處常有異味，推測是環境有機化合物暴露影響所致。

她又提到長期接觸化學藥劑的危害，例如餐具的使用上，常用塑膠容器裝熱飲等；又例如護膚品、化妝品、洗頭水、香水中的定香劑等，這些化學物質殘留亦會影響荷爾蒙。

李和蓁提到化學藥劑殘留亦會影響荷爾蒙。（GettyImages）

服用胎盤素可能影響荷爾蒙變化

原來飲食是最快對身體產生影響的，李和蓁指出，早前流行服用胎盤素、大豆異黃酮、蜂王乳等美容，可能造成過度刺激，影響身體荷爾蒙變化。

至於中醫治療卵巢早衰的方法包括中藥、針灸、艾灸；此外還可透過食補預防卵巢早衰、延緩更年期。李醫師表示，在中醫角度，要延緩更年期最重要的就是「滋陰」，所以食補方面可選擇白木耳、黑豆、百合、蓮子等滋陰類食材，亦可留意黑色食物入腎的原則，選擇這些食物來改善情況。

李和蓁建議食補方面可選擇白木耳、黑豆、百合、蓮子等滋陰類食材。（資料圖片）

女性更年期有生理及生理轉變

根據香港家底計劃指導會的網頁資料，女性於更年期時雌激素會降低，除了會引致停經外，亦會引起其他生理和心理的轉變，常見徵狀還包括潮紅、陰道乾澀、骨質疏鬆、心臟及血管變化、情緒不穩等。面對更年期影響時，可嘗試維持健康飲食，進食高鈣食物；盡量建立運動習慣，每周最少運動3次，並避免煙酒等。

（綜合）