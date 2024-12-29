葵芳酒樓8人晚餐$2898！食客驚見「拆數加一」咁收費　網民指無錯

不少酒樓都設有附加費，而近日有網民就發帖抱怨，稱一行8人到葵芳某酒樓吃晚餐，點了8項餸菜、半打「大壽桃」及5枝啤酒，共花費2,898元。他查看收據時卻發現有3項「拆數加一」收費，共計516元，感到不解。



有網民指出，收據上的蝦球伊麵顯示為20元，另外龍躉兩食更顯示為0元，故懷疑3項「拆數加一」是上述菜式實際收費，「龍躉兩味免費，伊麵廿蚊你唔講？會唔會係價錢落咗去呀」、「你嗌咗啲嘢佢電腦係冇嘅Item（項目），咁佢求其篤個乜乜拆數加1落去打個價，就係咁囉」。



有網民發帖稱一行8人到葵芳某酒樓吃晚餐，共花費2,898元，查看收據時卻發現當中有3項「拆數加一」收費，共計516元。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該網民在Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」群組發帖並上傳照片，詢問其他網民「請問有冇人見過如此加一的方法」。

收據出現3項「拆數（加一）」

從樓主上傳的收據照片可見，12月22日晚他們一行8人到葵芳某酒樓用餐，除點了8項餸菜，還有90元的半打「大壽桃」及共計166元的5枝啤酒，酒樓另收104元8人茶芥費。而收據最下方3項收費分別為148元「廚部拆數（加一）」、58元「廚部拆數（加一）」及310元「海鮮拆數（加一）」，全單項目總計2,634.8元，連同加一服務費263.5元，實收總數為2,898元。

蟹肉蝦球伊麵顯示售價為20元，另外龍躉兩食更是顯示為0元。（「香港茶餐廳及美食關注組 」FB圖片）

當中價格最高的食物為過千元的長腳蟹，其他則有258元半隻燒鵝，2份128元的海鮮、2份58元的小菜，但奇怪的是「蟹肉蝦球伊麵」顯示售價為20元，另外「龍躉兩食」更是顯示為0元。

有網民驟看收據即表示擔心，「即係加上加」、「亂咁加，當你水魚」，而樓主就回應「他日會否酒水又加一，米飯又加一，坐位又可以加一，廁紙都要加一呢吓！」。

網民質疑「拆數加一」其實是菜式收費

然而，有網民就提出質疑，認為3項「拆數」其實是「蟹肉蝦球伊麵」及「龍躉兩食」的實際收費，「上面深海龍躉兩味未有數，尾三項會唔會關事？」、「龍躉兩味不會是免費的吧？伊麵亦唔應該係20蚊咁平啩？」、「龍躉兩味免費，伊麵廿蚊你唔講？會唔會係價錢落咗去呀」。

亦有網民猜測是電腦無法列出個別項目，故收銀員嘗試用其他項目即「拆數（加一）」去收取兩項未能顯示正確價格的菜式費用，「其實係咪啲特別菜單嘅項目，喺電腦裏面冇嘅，而作出嘅價錢調整」、「你嗌咗啲嘢佢電腦係冇嘅Item（項目），咁佢求其篤個乜乜拆數加1落去打個價，就係咁囉」。

不過，也有網民批評酒樓做法，「條單打到亂晒龍，電腦那邊出錯就用拆數解決求其塞返落去」。也有網民建議樓主檢查總數，「重點係你個總數啱唔啱先」、「我都未見過咁樣加法嘅，埋單嗰時你可以問清楚啲啦」、「如果埋單條數（唔計加一服務費部份）同你叫餸嘅價錢係一樣嘅，咁就冇問題啦」。

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