泊唔到S位！男司機爆粗叫褪後　女司機發片怒公審：講粗口X人老X

香港人多路窄，泊車時也考驗司機駕駛技術。惟有港女在網上公開車cam（行車記錄儀）片段，大呻被人爆粗要求退後讓位，影片隨即被瘋傳。片段可見，有男司機駕駛電動私家車在旺角街頭駛入路邊的車位，需「S」形泊入，但他認為不夠位泊，下車走到後面的私家車，要求女司機退後讓位。



樓主表示當時她正在用手機而看不到對方，可是該男司機一走近「唔該都冇聲」，「落車講晒粗口X人老X，叫我褪後俾佢」。樓主指對方樣貌兇惡，當時車上只有她1個女子，所以驚到立即將車退後，男司機上車再倒車終成功泊位，並與女乘客下車離去。港女對於「冇啦啦俾人鬧好唔抵」，於是在網上發片公審對方。



網民看過影片後，紛紛大鬧男司機駕駛技術不濟，又質疑對方「個牌點考返嚟」、「呢啲人畀成條彌敦道佢都未必識泊」，又指不應順其意，「即刻褪俾佢，褪前啲」、「有禮貌可以就下，但咁嘅態度咪睬佢啦」。



男司機駕駛電動私家車在旺角街頭駛入路邊的車位，需「S」形泊入。（車cam片截圖）

男司機駕駛電動私家車在旺角街頭駛入路邊的車位，需「S」形泊入，但未能成功。（車cam片截圖）

男司機未能泊入車位，下車爆粗要求後方的樓主把車退後讓位。（車cam片截圖）

樓主指對方態度惡劣又兇惡，嚇到立即退後讓位。（車cam片截圖）

「泊唔掂S位，落車X人」 車cam片瘋傳

有港女在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上發片及發文，題為「泊唔掂S位，落車X人」。樓主大呻早前在旺角街頭，被人用粗口責罵要求她把車退後讓位，過程被車cam拍了下來。

從影片可見，男司機駕駛的電動私家車，正駛入路邊泊位，而前面有泥頭車斗，故電動車需S形駛入停泊。男司機其後因認為不夠位駛入，下車走到後面樓主的私家車。樓主指自己當時正低頭使用手機，因而看不到對方，可是男司機一走近「唔該都冇聲」，「落車講晒粗口X人老X，叫我褪後俾佢」，樓主見對方樣貌兇惡，當時只有她獨自在車上，所以驚到立即將車退後，男司機上車後再泊車終於成功，然後與女乘客下車。

樓主指對方態度惡劣又兇惡，嚇到立即將車退後，讓位予對方。（車cam片截圖）

男司機返回車上再泊，終成功泊入停車位。（車cam片截圖）

不忿被爆粗鬧 網上發片公審

港女又指男司機可能因不想在靚女乘客面前失威，惟「但都唔洗咁串」，「冇啦啦俾人鬧好唔抵」，於是在網上發片公審對方。

網民：個牌點考返嚟？

影片隨即在網上瘋傳，不少網民鬧爆男司機態度惡劣「個牌點考返嚟」、「呢啲人畀成條彌敦道佢都未必識泊」、「有禮貌可以就下，但咁嘅態度咪睬佢啦」、「即刻褪俾佢，褪前啲」、「樓主真係斯文，畀着我肯定X到成條街都知佢唔識泊呢個位」。

男司機返回車上再泊，終成功泊入停車位。（車cam片截圖）

男司機返回車上再泊，終成功泊入停車位。（車cam片截圖）

樓主見男司機泊好車後，與女乘客一同下車離開。（車cam片截圖）

有網民認為互相讓位好平常，但要視爭對方態度，「好禮貌個啲，我更係即刻退。我相信你好禮貌唔會有人有位退唔退畀你。依家啲送貨哥哥揸架大車，好好禮貌叫聲靚仔靚女、師傅、師兄乜都好。好又一句，唔夠位落貨，我連個位都讓埋佢啊」、「我試過倒𨍭，後面順豐哥哥驚我唔夠位走，叫我走嘅時候單聲，佢會退比我走」。